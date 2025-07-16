Qu'est-ce que CUDIS ? Créer une référence décentralisée en santé et bâtir un écosystème de bien-être universel

CUDIS : Vers un avenir plus sain grâce à l'IA, au Web3 et au Move-to-Earn





CUDIS est un projet santé innovant basé sur la blockchain Solana . En intégrant les dispositifs connectés, l'intelligence artificielle (IA) et les technologies Web3, il adopte un modèle Move-to-Earn pour inciter les utilisateurs à adopter des habitudes de vie saines.









Dans la gestion de la santé traditionnelle, les données des utilisateurs sont généralement contrôlées par des plateformes centralisées, avec peu de protection de la vie privée et aucun mécanisme de récompense économique. Avec l'évolution des technologies blockchain et IA, les réseaux physiques décentralisés (DePIN) émergent comme moteurs clés de l'adoption réelle du Web3.





CUDIS vise à redonner le contrôle des données de santé aux utilisateurs grâce à des technologies décentralisées, tout en offrant des récompenses économiques pour les comportements sains via la monétisation des données. En combinant wearables, IA et blockchain, CUDIS construit un écosystème de santé centré sur l'utilisateur, où chacun est véritablement propriétaire de ses données, rendant la quête de la longévité plus personnalisée, traçable et récompensée.













Reposant sur la blockchain, CUDIS offre une plateforme sécurisée et transparente pour gérer ses données de santé. Les utilisateurs peuvent gérer, partager ou garder privées leurs données en toute sécurité, conservant ainsi la pleine propriété de leurs informations personnelles.









CUDIS intègre des objets connectés, un Longevity Hub propulsé par l'IA et une super application basée sur la blockchain pour permettre aux utilisateurs de suivre leur santé en temps réel et recevoir des conseils personnalisés pour prolonger leur espérance de vie. Ses algorithmes IA filtrent les informations non fiables pour fournir des stratégies scientifiquement validées.









Au-delà du suivi, CUDIS propose une gamme de produits, programmes et services soigneusement sélectionnés pour répondre aux besoins de santé spécifiques des utilisateurs.









CUDIS met en place un système de récompense pour encourager l'engagement actif en matière de santé. Les utilisateurs qui améliorent leur bien-être peuvent recevoir des tokens CUDIS en guise de récompense économique.









Bague CUDIS (CUDIS Ring) : bague connectée mesurant en temps réel divers indicateurs de santé.





Super application CUDIS : application tout-en-un pour la gestion des données, coaching IA et suivi des récompenses.





Réseau de données CUDIS : réseau décentralisé de partage de données permettant de gagner des récompenses.





Hub Longévité (Longevity Hub) : plateforme combinant DApp store et launchpad de projets santé.













Nom du token : CUDIS

Offre totale : 1 milliard









Écosystème : 15 %

Vente publique : 25 %

Conseillers : 5 %

Trésorerie : 9 %

Équipe de développement : 15 %

Investisseurs : 17 %

Liquidité : 5,87 %

Marketing : 8,13 %













Récompenses pour comportements sains : gagnez des tokens CUDIS en adoptant une vie plus saine.





Monétisation des données : partagez anonymement vos données de santé contre des récompenses.





Paiement de produits/services : utilisez les tokens dans le Longevity Hub.





Staking et gouvernance : participez à la gouvernance de la plateforme et gagnez des récompenses supplémentaires.









CUDIS s'engage à promouvoir la santé publique et la longévité grâce à l'innovation technologique. En combinant objets connectés, IA et blockchain, il propose une solution de gestion de la santé de nouvelle génération. Sa tokenomique est conçue pour stimuler la participation des utilisateurs et bâtir un écosystème durable.





