Qu'est-ce que CESS Network ? Une nouvelle infrastructure pour la souveraineté des données et le stockage décentralisé à l'ère du Web3

CESS (Continual Ecosystem Storage System) Network est une infrastructure émergente de données décentralisées qui combine la technologie blockchain publique avec un réseau de diffusion de contenu à haute vitesse, afin d'offrir une solution de gestion des données plus sûre, privée et souveraine.









Avec l'évolution du Web3, les services cloud centralisés traditionnels comme AWS et Google Cloud font face à des défis croissants : vulnérabilités en matière de sécurité, violations de la vie privée, coûts d'exploitation élevés et risques de censure. CESS a été développé pour répondre à ces enjeux majeurs.





CESS fournit non seulement un stockage sécurisé et hautement disponible, mais introduit aussi un réseau de distribution de contenu innovant (CD²N) qui facilite l'accès, le partage et la collaboration autour des données dans l'écosystème Web3. Sa mission : créer une infrastructure de stockage Web3 complète, alliant protection de la vie privée, performances de niveau entreprise, diffusion robuste de contenu et apprentissage fédéré pour l'IA.









CESS Network construit une architecture évolutive et décentralisée pour le stockage et la diffusion des données à travers quatre couches principales :





Couche blockchain : gère le stockage, la propriété des données et les contrats intelligents pour garantir leur intégrité et inciter à la participation au réseau.





Couche de ressources de stockage distribuées : regroupe les nœuds de consensus et de stockage pour gérer les métadonnées, traiter les transactions, stocker les données des utilisateurs et optimiser l'allocation des ressources.





Couche réseau de diffusion de contenu : repose sur un CD²N décentralisé et la technologie pair-à-pair (P2P), en utilisant des nœuds de mise en cache et de récupération pour accélérer la transmission des données tout en réduisant les coûts.





Couche d'interface : fournit CLI, API, SDK et une suite de protocoles IA signée CESS pour faciliter l'interaction utilisateur et assurer la confidentialité des données lors de l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle.









Stockage décentralisé et diffusion de contenu : CESS Network construit un réseau décentralisé de stockage et de distribution de contenu, offrant des services efficaces de stockage et d'accès aux données pour les applications Web3.





Autorisation des données et ré-chiffrement par proxy : grâce au ré-chiffrement par proxy, les utilisateurs peuvent accorder un accès temporaire à leurs données chiffrées sans révéler leurs clés d'origine, renforçant ainsi la protection de

la vie privée.





Mécanisme de consensus R²S (Random Rotational Selection) : ce mécanisme de consensus exclusif à CESS renforce la décentralisation et la sécurité du réseau, assurant fiabilité et efficacité dans les processus de stockage et de récupération.





Types de nœuds multiples : le réseau CESS repose sur quatre types de nœuds — nœuds de consensus, nœuds de stockage, nœuds de mise en cache et nœuds de récupération — qui coopèrent pour garantir la stabilité et le bon fonctionnement du réseau.













Nom du token : CESS

Offre totale : 10 milliards









L'allocation des tokens CESS est conçue pour soutenir le développement à long terme de la plateforme. Sur l'offre totale, 15 % sont alloués aux contributeurs initiaux, 10 % aux investisseurs précoces, 10 % au développement communautaire, aux incitations et à la promotion, 5 % aux partenariats commerciaux avec des fournisseurs cloud, 5 % sont réservés par la fondation pour les urgences et le soutien futur de l'écosystème ; 30 % sont attribués aux nœuds de stockage, 15 % aux nœuds de consensus et 10 % au développement de la couche de mise en cache.













Le token CESS est la cryptomonnaie native du réseau CESS et joue plusieurs rôles essentiels dans l'écosystème. Il permet aux utilisateurs de participer au staking pour générer un revenu passif, confère aux détenteurs des droits de gouvernance leur permettant d'influencer l'évolution du réseau, et est nécessaire pour accéder aux différents services de stockage du réseau, servant ainsi de passe d'accès aux capacités de stockage décentralisé de CESS.





Clause de non-responsabilité : les informations fournies dans ce contenu ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance ou comptabilité, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn propose ces informations à titre de référence uniquement et ne fournit pas de conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions prises par les utilisateurs.



