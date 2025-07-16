Qu'est-ce que Boss Fighters ? Un projet innovant qui redéfinit l'économie du jeu

Dans un paysage en constante évolution où les industries de la blockchain et du gaming convergent de plus en plus, Boss Fighters s'impose comme un leader, redéfinissant l'avenir des économies de jeu grâce à son gameplay et à son système économique innovants.









Développé par Pixward Games, Boss Fighters vise à offrir aux joueurs une liberté et une propriété sans précédent grâce à une économie axée sur les joueurs et un modèle de distribution de tokens équitable.





Boss Fighters est un jeu d'action multijoueur rapide qui associe parfaitement l'accessibilité du Web2 aux principes de propriété du Web3. Présenté sous la forme d'une bataille asymétrique en arène 1v4, le jeu combine gameplay VR et PC pour offrir une expérience immersive unique. À chaque match, un joueur utilise la VR pour contrôler un Boss colossal, tandis que quatre autres joueurs incarnent des combattants sur PC, livrant des affrontements chaotiques et palpitants.









Dans Boss Fighters, les joueurs peuvent choisir d'incarner soit un Boss imposant, soit l'un des combattants aguerris :

Boss VR : maniez des armes dévastatrices et utilisez des capacités stratégiques grâce à un setup VR pour affronter une équipe de combattants sur PC.

Combattants PC : défiez le Boss en solo ou en équipe, en faisant preuve de tactique, de coordination et de compétence pour gagner des récompenses et débloquer des équipements puissants.

Ce concept de gameplay asymétrique offre une expérience innovante et immersive, alliant action intense et profondeur stratégique.













Au cœur de Boss Fighters se trouve son système économique axé sur les joueurs. Dans ce modèle, les joueurs ne sont plus de simples consommateurs de contenu, mais deviennent des participants actifs et les architectes de l'économie du jeu. Grâce au token BFTOKEN, ils peuvent s'engager dans diverses activités économiques, telles que la création et l'amélioration d'équipements NFT, l'optimisation des récompenses en tokens après les combats, et la frappe de NFT générant des tokens.









Boss Fighters adopte un modèle révolutionnaire de distribution équitable de tokens. Contrairement aux jeux traditionnels, la distribution du BFTOKEN est entièrement axée sur la communauté, sans aucune allocation prévue pour l'équipe, les conseillers ou les investisseurs en capital-risque. Cette approche garantit une économie de jeu équitable et durable à long terme, tout en maximisant les avantages pour les joueurs.









Boss Fighters prend en charge le jeu multiplateforme, permettant aux joueurs de profiter du jeu en VR, sur PC, et prochainement sur appareils mobiles. Cette accessibilité étendue élargit non seulement l'audience du jeu, mais offre également une plus grande flexibilité et davantage de choix aux joueurs, quel que soit le support utilisé.













Nom du token : BFTOKEN

Offre totale : 1 milliard









Récompenses des joueurs : 70 %

Marketing et communauté : 20 %

Écosystème et liquidité : 10 %













Fabrication et amélioration : utilisé pour créer et améliorer les objets NFT.

Monnaie du jeu : sert de principal moyen pour acheter de l'équipement et participer aux transactions sur la place de marché.

Gouvernance : les détenteurs de tokens peuvent participer aux prises de décision et à la gouvernance de l'écosystème du jeu.









En tant que jeu d'action innovant Web3, Boss Fighters propose une expérience de jeu inédite et un niveau d'autonomie exceptionnel, grâce à une économie pilotée par les joueurs et un modèle équitable de distribution des tokens. Avec le lancement du token BFTOKEN, Boss Fighters est prêt à poser une nouvelle référence dans l'industrie du jeu et à impulser la prochaine vague d'innovation dans les économies de jeu.





Dans son expansion rapide, la collaboration de Boss Fighters avec MEXC, une plateforme d'échange mondiale de premier plan, a fortement dynamisé le développement du projet. Reconnue pour ses faibles frais, son trading ultra-rapide, sa large couverture d'actifs et sa liquidité exceptionnelle, MEXC inspire la confiance des investisseurs du monde entier. De plus, la vision perspicace de MEXC sur les projets émergents et son soutien dédié en font un terrain fertile pour le développement d'initiatives blockchain de haute qualité.









1) Connectez-vous à l'application MEXC ou au site officiel

3) Sélectionnez le type d'ordre, indiquez le montant et le prix souhaités, puis placez votre ordre









Clause de non-responsabilité : les informations fournies dans ce document ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service associé, et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn met ces informations à disposition uniquement à titre de référence et ne fournit aucun conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence lorsque vous investissez. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.



