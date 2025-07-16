Qu’est-ce que Bombie ? Un nouvel écosystème gaming intégrant GameFi et Web3

Bombie est un projet de jeu innovant qui intègre les éléments de GameFi et de Web3, autour d’un gameplay central basé sur la récompense obtenue en tuant des zombies. Le jeu vise à offrir aux joueurs une expérience immersive ainsi que des incitations économiques durables. Depuis son lancement, Bombie a rapidement suscité une large attention et participation grâce à ses mécaniques de jeu uniques et à des tokenomics équilibrés.









Bombie est le premier projet GameFi au monde sur le thème des zombies, qui combine la technologie blockchain avec des éléments de jeu traditionnels. Dans ce jeu, les joueurs gagnent des récompenses en éliminant des zombies, lesquelles peuvent être converties en gains réels. Le projet adopte un modèle de tokenomics en lancement équitable afin de garantir que tous les joueurs évoluent sur un pied d’égalité, répondant ainsi au problème fréquent de « l’avantage du premier arrivé » que l’on retrouve dans de nombreux jeux blockchain traditionnels.













Dans Bombie, les joueurs incarnent des survivants qui gagnent des récompenses en tokens en accomplissant des missions et en éliminant des vagues de zombies. Le jeu propose une large sélection d’armes et d’objets, permettant aux joueurs de choisir leur équipement de manière stratégique afin d’optimiser leur efficacité au combat.









Bombie propose plusieurs modes de jeu, incluant des défis en solo et des combats multijoueurs en coopération, pour s’adapter aux préférences de chaque joueur. Un système de classement est également mis en place pour encourager la compétition et renforcer l’engagement des joueurs.













BOMB est le token natif de gouvernance et d’utilité du jeu Bombie, avec une offre totale de 10 milliards de tokens. En tant que projet innovant de GameFi, BOMB adopte un modèle de distribution en lancement équitable, où 70 % des tokens seront distribués par airdrop directement aux joueurs actifs, garantissant ainsi que les membres de la communauté profitent directement de la croissance du projet.









Airdrop (70 %) : les tokens seront distribués aux joueurs actifs sur Bombie via LINE ou Telegram au cours des six derniers mois. Les montants attribués dépendront de l’activité de jeu, du classement au leaderboard et de l’engagement global.

Attribution à l’équipe (10 %) : les tokens réservés à l’équipe seront bloqués pendant 12 mois, puis débloqués progressivement sur les 12 mois suivants. Ce système garantit un engagement durable de l’équipe avec la croissance du projet.

Pools de liquidité (5 %) : pour assurer un trading fluide et limiter la volatilité des prix, 5 % des tokens seront dédiés aux pools de liquidité sur les blockchains TON , Kaia et Ethereum

Réserve de trésorerie (15 %) : ces fonds permettront de financer le développement du jeu, les mises à jour de la plateforme, le marketing et les partenariats stratégiques, assurant ainsi la pérennité du projet.













Économie du jeu : les joueurs gagnent des BOMB en accomplissant des défis, en remportant des matchs et en participant à des tournois. Ces tokens permettent de débloquer des fonctionnalités avancées ou d’améliorer le gameplay.





Staking et récompenses : les joueurs peuvent staker leurs BOMB dans d’autres jeux pour obtenir des gains supplémentaires, ce qui encourage un engagement durable.





Intégration multi-plateforme : BOMB assure une interaction économique fluide entre les plateformes LINE et Telegram, créant ainsi un écosystème tokenisé unifié.









Bombie distribue ses tokens via un modèle de lancement équitable, avec 70 % de l’offre totale attribués par airdrop directement aux joueurs actifs. Les participants éligibles sont les utilisateurs ayant interagi activement avec le jeu Bombie sur LINE ou Telegram au cours des six derniers mois. Le nombre de tokens reçus sera déterminé selon un mix d’activité de jeu, de classement au leaderboard et d’engagement global.









En tant que projet GameFi innovant, Bombie a attiré l’attention mondiale grâce à son gameplay unique, son mécanisme équitable de distribution des tokens et son modèle de gouvernance décentralisée. Avec un développement continu et une expansion de son écosystème, Bombie est prêt à devenir un pont entre le gaming et la technologie blockchain, offrant aux joueurs une expérience et des récompenses économiques inédites. À l’avenir, Bombie continuera d’innover et de croître avec sa communauté, en explorant de nouvelles possibilités.





