Qu'est-ce que Bitlayer (BTR) ? Guide de la solution Layer-2 nouvelle génération pour Bitcoin





Alors que Bitcoin s'est imposé comme le réseau blockchain le plus sécurisé et décentralisé, ses limites en termes de scalabilité et de programmabilité sont de plus en plus évidentes. Bien que le mainnet du Bitcoin définisse la référence de l'industrie en matière de sécurité et de décentralisation, cette force se fait au détriment du débit des transactions et de l'efficacité des coûts, entraînant des temps de confirmation lents et des frais élevés. Bitcoin ne prend pas en charge nativement les contrats intelligents, ce qui rend difficile la prise en charge de la demande croissante pour des applications décentralisées. De plus, l'absence de pont cross-chain natif et sans confiance avec d'autres blockchains limite l'expansion de l'écosystème Bitcoin.





Les solutions Layer-2 ont le potentiel de résoudre les limites de débit et de programmabilité du Bitcoin en s'appuyant sur son modèle de sécurité tout en ajoutant des ponts décentralisés pour le BTC, des contrats intelligents Turing-complets et un débit réseau bien plus élevé. Bitlayer a été développé avec ces objectifs en tête : il supprime les contraintes techniques du Bitcoin sans compromettre la décentralisation ou la sécurité. En tant que couche dédiée à l'évolutivité et aux contrats intelligents, Bitlayer ouvre de nouveaux cas d'utilisation et un potentiel de croissance pour l'écosystème Bitcoin.









Bitlayer est le premier Layer-2 pour Bitcoin construit sur BitVM qui préserve la sécurité de niveau Bitcoin tout en servant de couche de calcul. Il introduit la scalabilité au réseau Bitcoin sans compromettre la sécurité, offrant des transactions à haut débit et à faible coût.





Basé sur un mécanisme de consensus Proof-of-Stake (PoS), Bitlayer est compatible avec l'EVM, permettant aux développeurs de déployer et exécuter un large éventail d'applications décentralisées (dApps) telles que DeFi, NFTs, et GameFi, enrichissant ainsi l'écosystème Bitcoin. Son design tire parti de Bitcoin en tant que couche de sécurité fondamentale, améliorant le débit, réduisant les coûts des transactions et améliorant l'utilisabilité grâce à son architecture Layer-2.









BTR est le token natif de l'écosystème Bitlayer, utilisé principalement pour les incitations au protocole et la gouvernance. L'offre totale est limitée à 1 milliard de BTR. Actuellement, le prix de BTR est de 0,00 $.









Incitations de l'écosystème : BTR est utilisé pour récompenser les participants actifs dans l'écosystème Bitlayer, incitant ainsi les développeurs, les utilisateurs et les partenaires à stimuler la croissance de l'écosystème.

Gouvernance : les détenteurs de BTR peuvent participer à la gouvernance de l'écosystème Bitlayer, y compris soumettre et voter sur des propositions, ajuster les paramètres du protocole et promouvoir la gouvernance décentralisée de la communauté.









Bitlayer : https://www.btrscan.com/token/0x0e4cf4affdb72b39ea91fa726d291781cbd020bf

Ethereum : pas encore annoncé au moment de la rédaction.









Le prix de BTR sera influencé par plusieurs facteurs, y compris l'offre et la demande du marché, les tendances globales du marché des cryptomonnaies, la croissance de l'écosystème Bitlayer, les partenariats stratégiques et les cas d'utilisation réels. En tant que protocole de scaling Bitcoin émergent, l'innovation technologique et l'expansion de l'écosystème de Bitlayer pourraient fournir un soutien fondamental pour la valeur du BTR. Cependant, les actifs cryptos sont très volatils, et les mouvements de prix futurs sont difficiles à prédire avec certitude. Les investisseurs doivent surveiller de près les progrès techniques de Bitlayer, son développement écosystémique et les tendances plus larges de l'industrie, et consulter les données des plateformes principales comme MEXC pour effectuer des évaluations de risques rationnelles, en évitant les comportements spéculatifs ou de suivi de masse.









Outre les financements internes non divulgués, Bitlayer a terminé trois rounds de financement publics : Seed, Série A et Série A+.





Le 27 mars 2024, Bitlayer a annoncé avoir complété un tour de financement Seed de 5 millions de dollars, co-dirigé par Framework Ventures et ABCDE. D'autres investisseurs participants incluent StarkWare, OKX Ventures, Alliance DAO, UTXO Management, Asymmetric Capital, Kenetic Capital, Pivot Global, Web3Port, Mindfulness Capital, C6E Capital, PAKA, Comma3 Capital, Kronos Ventures, ainsi que des Bitcoin OGs et des entrepreneurs Web3 tels que Dan Held, le CEO de Messari Ryan Selkis et le co-fondateur de Messari Dan McArdle.





Le 23 juillet 2024, Bitlayer a complété un tour de financement de 11 millions de dollars dans une Série A, valorisant la société à 300 millions de dollars. Ce round a été co-dirigé par les institutions de premier plan Franklin Templeton et ABCDE Capital, avec la participation de Stake Capital Group, WAGMI Ventures, Skyland Ventures, Flow Traders, GSR Ventures, FalconX, Metalpha, 280 Capital, Presto Labs, et Caladan, ainsi que de personnalités telles que le créateur du BRC-20 DOMO et Brian Kang, co-fondateur de FactBlock et de Korea Blockchain Week (KBW).





Le 8 octobre 2024, Bitlayer a complété un tour de financement Série A+ de 9 millions de dollars, à la même valorisation de 300 millions de dollars. Ce round a été dirigé par Polychain Capital, avec Franklin Templeton comme co-lead, et la participation de SCB Limited, Selini Capital, G-20.Group, et d'autres investisseurs.





Les tours de Série A et Série A+ de Bitlayer ont utilisé une structure Simple Agreement for Future Equity (SAFE), accompagnée de bons de souscription de tokens, couvrant la valorisation en actions et la valorisation totalement diluée des tokens. Suite au dernier round, le financement total de Bitlayer a atteint 25 millions de dollars.









Dans ses premières étapes, Bitlayer a organisé plusieurs rounds d'événements « Genesis Mining Festival » et a publiquement introduit des mécanismes liés aux airdrops de gemmes et de points, ainsi que des programmes d'incitation pour les utilisateurs précoces. Les utilisateurs souhaitant être éligibles aux airdrops de BTR peuvent participer activement aux activités de Bitlayer, que ce soit à travers des campagnes marketing ou des interactions on-chain, pour accumuler des points Bitlayer et recevoir directement des airdrops de tokens BTR lors de certains événements.





Une fois connecté sur le site de Bitlayer et votre portefeuille connecté dans le Racer Center , vous pouvez consulter le nombre de gemmes Bitlayer reçues via les airdrops, vérifier vos points accumulés lors des interactions passées, et réclamer les badges honorifiques gagnés lors des précédentes activités Bitlayer.





Il est important de noter :

1) Bitlayer n'a pas encore publié ses tokenomics, et le taux de change des gemmes, des points et des tokens BTR n'a pas été annoncé. Les utilisateurs doivent suivre de près les annonces officielles pour les mises à jour.

2) Actuellement, le seuil pour gagner des points est très bas, et participer avec plusieurs comptes peut comporter des risques de sybil.













Le BTR, étant un token très attendu, n'est pas encore listé sur la plupart des grandes plateformes d'échange. MEXC, une plateforme axée sur la découverte d'actifs de qualité, offre aux utilisateurs un accès aux tokens populaires et émergents. Avec son large choix d'actifs, des frais de transaction ultra-bas et un environnement de trading sécurisé et stable, MEXC est devenu un choix de confiance parmi les utilisateurs.





BTR est maintenant listé sur MEXC. Profitez de cette opportunité précoce pour accéder à un secteur émergent. Vous pouvez acheter le BTR sur MEXC en suivant ces étapes :





1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou au site officiel

2) Recherchez BTR dans la barre de recherche, et sélectionnez l'option de trading au comptant (Spot) ou sur les contrats à terme ( Futures ).

3) Choisissez votre type d'ordre, entrez la quantité, le prix, et d'autres paramètres pertinents, puis complétez la transaction.









Vous pouvez aussi visiter la page Airdrop+ de MEXC pour participer aux événements de dépôt et de trading associés. En accomplissant quelques tâches simples, vous aurez la possibilité de gagner des tokens BTR ou des récompenses en USDT.



