Academic Labs : innovation éducative propulsée par l'IA et le Web3

En fusionnant intelligence artificielle et Web3 Academic Labs (AAX) redéfinit l'apprentissage en ligne. Sa plateforme EduFi intègre des incitations à l'apprentissage, du contenu décentralisé et une gouvernance communautaire pour combler les écarts de motivation, réduire les coûts et briser les monopoles sur les ressources. Objectif : construire un écosystème ouvert centré sur les apprenants et les éducateurs.









Academic Labs est une plateforme d'éducation décentralisée construite sur la blockchain Solana , qui associe la personnalisation par IA et les incitations Web3 pour créer un réseau d'apprentissage mondial porté par la communauté. Sa mission, incarnée dans le modèle « Apprendre, Partager, Gagner », est de stimuler la motivation des apprenants et de libérer la valeur des ressources éducatives à l'échelle mondiale.





Fonctionnalités principales :





Gouvernance décentralisée : la plateforme restitue l'autorité et la valeur aux apprenants et créateurs de contenu.

Incitations ouvertes et transparentes : les utilisateurs sont récompensés pour apprendre, enseigner et contribuer.

Vision globale : les ressources éducatives circulent librement à travers le monde.









En tant que plateforme Web3 dédiée à la réinvention du paradigme éducatif, Academic Labs associe une mission claire à une base technique et fonctionnelle solide. En intégrant profondément une conception gamifiée, une personnalisation pilotée par l'IA et une infrastructure blockchain, la plateforme améliore l'efficacité de l'apprentissage et redéfinit la manière dont le savoir est acquis et diffusé. Les sections suivantes examinent comment Academic Labs atteint ses objectifs d'innovation éducative à travers trois dimensions : l'expérience d'apprentissage, l'infrastructure technique et le modèle de gouvernance.









Academic Labs propose une large gamme de contenus gamifiés, tels que des quiz, des vidéos et des cours interactifs, centrés sur l'anglais, les fondamentaux de la blockchain et la programmation. Cette approche ludique rend l'apprentissage plus engageant et stimule à la fois la motivation et la participation active des apprenants.





La plateforme exploite l'IA pour personnaliser les parcours d'apprentissage tout en s'appuyant sur la nature décentralisée du Web3 pour garantir une distribution équitable et une gestion transparente des ressources éducatives. Academic Labs prévoit également d'introduire de nouvelles fonctionnalités comme les agents IA et la chaîne de connaissance mondiale pour enrichir davantage son écosystème d'apprentissage.









Academic Labs adopte un modèle de gouvernance DAO (organisation autonome décentralisée), permettant aux membres de la communauté de participer aux décisions de la plateforme, telles que la curation de contenu et le développement de fonctionnalités, renforçant ainsi l'engagement et l'appropriation par les utilisateurs.









AAX est le token natif d'Academic Labs sur la blockchain Solana, avec une offre maximale de 5 milliards de tokens. Ses principales utilités sont les suivantes :





Incitations à l'apprentissage : les utilisateurs gagnent des AAX en accomplissant des tâches éducatives.

Récompenses aux créateurs de contenu : les créateurs reçoivent des AAX en fonction de la qualité et de la popularité de leurs contributions.

Gouvernance de la plateforme : les détenteurs d'AAX participent aux votes de gouvernance pour façonner l'avenir de la plateforme.





Academic Labs propose également un programme Study-to-Earn, dans lequel les utilisateurs complètent des défis pour gagner des points, convertis ensuite en tokens AAX à la fin de l'événement.









Fondée en 2023 et basée à Singapour, Academic Labs a rapidement développé son écosystème grâce à des collaborations stratégiques et des étapes clés





Partenariats : alliances établies avec plus de 20 projets et institutions Web3 majeurs, pour un total de plus de 2 millions d'utilisateurs desservis.

Financement : levée de fonds de 3,2 millions de dollars en novembre 2024, soutenue par des investisseurs de renom comme DWF Labs, HTX Ventures et UOB Venture.

Listing en bourse : le 7 mai 2025, le token AAX a été listé sur le 7 mai 2025, le token AAX a été listé sur MEXC , marquant une étape significative dans l'expansion mondiale de la plateforme.









Academic Labs prépare activement le lancement de la Plateforme 2.0, avec les initiatives suivantes :





Amélioration des agents IA : élargir les capacités multilingues et les fonctions d'apprentissage profond.

Avancement de la chaîne de connaissance mondiale : établir une infrastructure Web3 pour la certification et la distribution de contenus éducatifs.

Deuxième airdrop communautaire : récompenser les premiers contributeurs et les apprenants les plus actifs.

Expansion de l'écosystème de cours : conclure des partenariats avec des universités, des professeurs renommés et des plateformes éducatives pour élargir le programme.

Optimisation mobile multiplateforme : améliorer l'expérience utilisateur et les fonctionnalités sociales sur tous les appareils.





L'objectif de la plateforme est de créer un réseau mondial de connaissances décentralisé, connectant enseignants, apprenants, développeurs et investisseurs pour co-construire un tout nouveau paradigme éducatif « Apprendre et Gagner, Enseigner et Prospérer ».









Academic Labs associe l'IA et le Web3 pour créer une plateforme éducative décentralisée pilotée par sa communauté, qui répond aux limites de l'apprentissage en ligne traditionnel. Son token natif, AAX, permet non seulement de récompenser l'apprentissage et la création de contenu, mais aussi de participer à la gouvernance de la plateforme. À mesure que celle-ci évolue et étend ses partenariats mondiaux, Academic Labs s'impose comme un acteur clé de l'éducation du futur.





MEXC a listé AAX pour le trading au comptant (Spot) . Pour trader du AAX sur MEXC, suivez les étapes suivantes :





1) Ouvrez l'application ou connectez-vous sur le site officiel de MEXC.

2) Tapez « AAX » dans la barre de recherche et sélectionnez le trading au comptant (Spot)

3) Choisissez le type d'ordre, saisissez la quantité et le prix souhaités, puis finalisez la transaction.







