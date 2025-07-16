Qu'est-ce qu'Abstract : Guide du débutant pour la blockchain couche 2 (L2) orientée utilisateurs





La technologie blockchain a connu un développement rapide au cours de la dernière décennie, passant du rôle de réserve de valeur du Bitcoin à l'adoption généralisée des contrats intelligents sur Ethereum. Malgré ces progrès, la blockchain reste confrontée à des obstacles majeurs à son adoption grand public, notamment une expérience utilisateur complexe, des coûts élevés et des vitesses de transaction limitées.





Abstract a été créé pour répondre à ces défis, avec pour mission de rapprocher la blockchain des utilisateurs quotidiens, au-delà des seuls passionnés de technologie et des investisseurs. En tant que réseau blockchain couche 2 (L2) orienté consommateurs, Abstract est conçu pour simplifier l'expérience utilisateur, améliorer l'efficacité des transactions et réduire les barrières à l'entrée, afin de populariser la technologie blockchain grâce à une utilisation simplifiée.









Abstract a été développé conjointement par Igloo Inc, la société mère du projet Pudgy Penguins NFT, et Cube Labs. Il utilise la technologie Zero-Knowledge (ZK), ou preuves cryptographiques, pour permettre une vérification des transactions plus sécurisée et privée.





En juin 2024, la société a annoncé l'acquisition de Frame, un réseau couche 2 (L2) en cours de développement axé sur les NFTs, ainsi que son équipe de développement, pour soutenir la construction d'Abstract.





Peu de temps après, l'entreprise a annoncé une levée de fonds de 11 millions de dollars, dirigée par la société de capital-risque de la Silicon Valley Founders Fund, avec la participation d'investisseurs Web3 comme 1kx et Fenbushi Capital.





Contrairement à de nombreux projets blockchain qui se concentrent d'abord sur la DeFi ou les couches d'infrastructure, Abstract s'est dès le début orienté vers les utilisateurs finaux, en particulier dans des secteurs comme le gaming, les réseaux sociaux et les NFTs. Cette approche centrée sur l'utilisateur influence également ses choix en matière d'architecture technique et de conception de produits.













Abstract est une couche 2 (L2) construite sur Ethereum en utilisant la technologie ZK-Rollup. Par rapport aux blockchains de couche 1, les ZK-Rollups offrent un débit de transactions nettement supérieur et des frais de gaz réduits.





Abstract est basé sur le ZK Stack développé par ZKsync, un cadre modulaire qui permet la création de réseaux couche 2 (L2) hautement personnalisables. Cela permet à Abstract de rester entièrement compatible avec le mainnet d'Ethereum tout en fonctionnant avec sa propre logique de réseau et son propre système de gouvernance indépendant.









Abstract intègre EigenDA, le module de disponibilité des données d'EigenLayer, pour garantir l'intégrité et la fiabilité des grandes quantités de données hors chaîne avant leur vérification sur le mainnet d'Ethereum. Cette configuration permet à Abstract de prendre en charge des cas d'utilisation plus exigeants, comme les plateformes de jeux à grande échelle et les applications de trading haute fréquence.









Abstract est entièrement compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), ce qui permet aux dApps et contrats intelligents existants sur Ethereum de fonctionner sur le réseau sans modifications importantes. Les développeurs peuvent ainsi migrer leurs projets sans avoir à réécrire le code, réduisant considérablement les coûts et la complexité du déploiement.













Abstract n'a pas encore lancé son token natif, mais en se basant sur sa feuille de route et les attentes de la communauté, un token devrait probablement être introduit à l'avenir pour soutenir les incitations du réseau, la gouvernance et le staking. Le token pourrait être utilisé pour :





Incitations : Récompenser les développeurs, les opérateurs de nœuds et les utilisateurs actifs pour encourager la croissance de l'écosystème.

Gouvernance : Permettre aux détenteurs de tokens de voter sur les mises à jour du protocole, les changements de paramètres et d'autres décisions stratégiques.

Staking : Les validateurs ou opérateurs de nœuds pourraient être tenus de staker des tokens en garantie pour assurer la sécurité du réseau et un comportement honnête.





Bien que le token ne soit pas encore officiellement lancé, Abstract a déjà suscité un vif intérêt de la part des développeurs et des projets. Les informations publiques montrent que plusieurs applications Web3, comme la place de marché NFT Magic Eden et la plateforme d'analyse blockchain Dune Analytics, explorent déjà des intégrations avec Abstract.









Bien que les détails sur le token natif d'Abstract n'aient pas encore été publiés, les utilisateurs peuvent déjà se positionner pour un éventuel airdrop en interagissant avec le réseau. Les opportunités actuelles incluent :





Lancement du mainnet : Le mainnet d'Abstract a officiellement été lancé début 2025. Les utilisateurs peuvent désormais gagner des points XP et des badges en interagissant avec le réseau.

Système de XP : Les actions comme le bridging, le trading et la création de noms de domaine sur Abstract permettent aux utilisateurs de gagner des XP. Le montant accumulé pourrait avoir un impact direct sur l'échelle des récompenses futures.

Système de badges : Compléter certaines tâches débloque des badges, qui pourraient donner droit à des récompenses supplémentaires.









Une blockchain véritablement centrée sur l'utilisateur doit surmonter la plus grande barrière à l'entrée : le portefeuille. Les portefeuilles traditionnels exigent souvent des utilisateurs qu'ils mémorisent des phrases de récupération, installent des extensions de navigateur ou paient des frais de gaz élevés, ce qui freine l'adoption massive.





Abstract résout ce problème grâce à une abstraction de compte complète et une méthode d'authentification moderne, Passkey. Les utilisateurs peuvent créer et accéder à leurs portefeuilles en utilisant des données biométriques, des codes PIN ou des mots de passe. Pas de phrases de récupération, pas de plugins de portefeuille. Le résultat est une expérience fluide, semblable au Web2, tout en offrant un contrôle total des actifs au niveau Web3.





De plus, les portefeuilles Abstract prennent en charge les transactions sans gaz, ce qui signifie que tous les coûts on-chain sont couverts par la plateforme ou le fournisseur de dApp. Cela réduit considérablement les obstacles pour les nouveaux utilisateurs et rend l'intégration au Web3 plus intuitive et accessible.









Abstract ne cherche pas seulement à être une alternative plus rapide à Ethereum. Sa mission principale est de construire un réseau blockchain véritablement accessible aux consommateurs. Les principaux domaines d'application incluent :





Jeux Web3 : Prise en charge des jeux multijoueurs en temps réel à grande échelle avec des économies complexes en jeu, grâce à une infrastructure à faible latence et à haut débit.

NFTs et objets de collection numériques : Tirant parti de l'expérience des Pudgy Penguins pour créer un écosystème complet pour la création, l'échange et l'exposition d'actifs numériques.

Plateformes sociales : Alimenter la prochaine génération d'applications sociales on-chain avec des systèmes d'identité, des incitations au contenu et des micropaiements.

Commerce Web3 et applications de marque : Permettre aux grandes marques d'atteindre des utilisateurs natifs de la blockchain de manière sécurisée et économique.









Abstract se distingue comme l'un des rares projets Web3 conçus dès le départ pour les utilisateurs quotidiens. En combinant les avantages de la technologie ZK, une compatibilité complète avec l'EVM, des transactions sans gaz et une authentification simplifiée, Abstract est bien positionné pour devenir l'un des premiers réseaux couche 2 (L2) à atteindre une adoption réelle et massive. Avec son mainnet officiellement lancé début 2025, une nouvelle vague de dApps centrées sur les utilisateurs est attendue.





Plus qu'une simple plateforme blockchain, Abstract représente une passerelle essentielle vers l'ère des consommateurs du Web3. La prochaine phase explosive de l'adoption de la blockchain pourrait bien commencer avec des projets comme celui-ci.



