Qu'est-ce qu'un Affilié MEXC ? Commissions élevées, zéro barrières

En tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan, MEXC met l'accent à la fois sur le trading au comptant et le trading des contrats à terme, en affinant constamment son offre. Forte de plusieurs années d'expérience dans le secteur, MEXC est devenue la plateforme de référence pour les traders de contrats à terme, grâce à sa structure tarifaire très compétitive et à sa profondeur de marché exceptionnelle.





Au-delà du développement de produits, MEXC collabore activement avec des influenceurs et des créateurs de contenu influents afin de favoriser une croissance mutuelle et de dynamiser un écosystème de trading de contrats à terme sain et durable.









Le Programme d'affiliation de MEXC est une initiative de partenariat à l'échelle mondiale visant à promouvoir le trading de contrats à terme par le biais de collaborations avec des influenceurs, des créateurs de contenu et des leaders de communautés du secteur.





En rejoignant MEXC en tant qu'Affilié, vous vous alignez sur notre mission, reflétez nos valeurs et contribuez activement à la promotion de la plateforme d'échange qui est MEXC. Une fois devenu Affilié, vous recevrez un code de parrainage unique que vous pourrez partager avec des passionnés de trading via des articles, des réseaux sociaux ou tout autre canal promotionnel. Pour chaque utilisateur actif que vous parrainez avec succès, vous recevrez une commission à vie sur ses activités de trading.





Remarque : MEXC n'acceptera ni les opérations de trading ni les candidatures provenant des pays/régions suivants : Corée du Nord, Cuba, Soudan, Syrie, Iran, Crimée, Chine continentale, Indonésie, Singapour, Venezuela, Canada, États-Unis, entre autres.













En tant qu'Affilié MEXC, vous pouvez maximiser votre influence tout en profitant de taux de commission bien supérieurs à la moyenne du marché. Pour chaque utilisateur que vous parrainez, vous pouvez gagner jusqu'à 70 % de commission, en plus de 10 % de commission pour les sous-affiliés.





Par exemple, si l'Utilisateur A (votre filleul direct) génère 100 $ de frais de transaction, vous gagnerez 70$. Si l'Utilisateur A parraine à son tour l'Utilisateur C, vous gagnez également 10% des frais de transaction de l'Utilisateur C.









MEXC propose une gamme complète de produits avec la prise en charge de 1 291 paires de contrats à terme, dont BTC et ETH, ainsi qu'un effet de levier allant jusqu'à 500x, répondant à un large éventail de stratégies de trading. Grâce aux événements de trading sans frais en cours et à des frais de transaction sur les contrats à terme largement inférieurs à la moyenne du secteur, les traders à haute fréquence bénéficient de coûts de trading réduits. De plus, la liquidité profonde de MEXC réduit considérablement le slippage lors de l'exécution les gros ordres, offrant un environnement de trading stable et efficace.





MEXC a établi des partenariats avec plus de 73 000 influenceurs dans plus de 170 pays et régions, renforçant sa notoriété et la confiance accordée à la marque. À ce jour, la plateforme a distribué plus de 6 200 BTC de commissions à ses Affiliés — toujours à temps, sans aucun retard — consolidant ainsi sa réputation d'acteur fiable dans l'industrie. MEXC respecte rigoureusement les normes internationales de conformité financière, en appliquant une ségrégation des fonds à plusieurs niveaux et des systèmes avancés de contrôle des risques pour garantir une sécurité maximale des actifs des utilisateurs.













1) Connectez-vous sur le site officiel de MEXC, puis accédez à Contrats à terme → Aperçu des contrats à terme.









2) Faites défiler jusqu'en bas de la page pour trouver la section «Affilié». Cliquez sur «Postuler maintenant».









3) Sur la page Affilié, cliquez sur « Activer le statut d'Affilié ». Remplissez les informations requises comme indiqué, puis cliquez sur « Activer maintenant » pour finaliser votre candidature.













1) Ouvrez la page d'accueil de l'application MEXC et appuyez sur « Parrainage »

2) Faites défiler jusqu'en bas de la page pour trouver le Programme d'affiliation de MEXC, puis appuyez sur « Activer maintenant »

3) Remplissez les informations requises comme indiqué, puis cliquez sur « Activer maintenant » pour finaliser votre candidature.









Le Programme d'affiliation de MEXC offre une excellente opportunité — que vous soyez un influenceur du secteur, un leader de communauté ou un passionné de cryptomonnaies, vous pouvez monétiser votre influence en faisant la promotion d'une plateforme de trading fiable et de qualité. Devenez partenaire d'un leader mondial et participez à l'essor de l'économie des actifs numériques !





Clause de non-responsabilité : les informations fournies dans ce document ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consultation ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver un quelconque actif. MEXC Learn propose ces informations à titre de référence uniquement et ne fournit pas de conseils en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence dans vos investissements. MEXC décline toute responsabilité quant aux décisions d'investissement des utilisateurs.



