Un bonus de Copy Trade est un type de fonds d’essai spécifique sur la plateforme MEXC, destiné exclusivement au copy trading. Une fois réclamé, vous pouvez l’utiliser pour participer au copy trading sUn bonus de Copy Trade est un type de fonds d’essai spécifique sur la plateforme MEXC, destiné exclusivement au copy trading. Une fois réclamé, vous pouvez l’utiliser pour participer au copy trading s
Apprentissage/Guide du débutant/Copy Trade/Qu’est-ce q...opy Trade ?

Qu’est-ce qu’un bonus de Copy Trade ?

Débutant
16 juillet 2025MEXC
0m
Partager sur
#Basique#Contrats à terme
Polytrade
TRADE$0.08928+2.38%
Smart Pocket
SP$0.009284-12.23%
Lagrange
LA$0.32283+9.69%
EPNS
PUSH$0.02809+2.96%
MemeCore
M$2.06841-0.49%

Un bonus de Copy Trade est un type de fonds d’essai spécifique sur la plateforme MEXC, destiné exclusivement au copy trading. Une fois réclamé, vous pouvez l’utiliser pour participer au copy trading sur les contrats à terme.

1. Comment consulter mon bonus de Copy Trade ?


Lorsque vous recevez un bonus de Copy Trade ou lorsqu’il expire et est révoqué, MEXC vous en informe par e-mail, SMS, message dans l’application ou notification push.


Vous pouvez consulter vos bonus de Copy Trade non utilisés dans les pages suivantes : Mes Copy Trades, Paramètres des Copy Trades, et Modifier le montant du Copy Trade.


2. Comment utiliser mon bonus de Copy Trade ?


Lorsque vous saisissez votre montant de copy trading, le bonus de Copy Trade sera utilisé en priorité par défaut.

Comme illustré dans l’exemple ci-dessous : si vous configurez vos paramètres de Copy Trade pour investir un total de 50 USDT et que 20 USDT proviennent de votre bonus de Copy Trade, vous devrez fournir vous-même les 50 – 20 = 30 USDT restants.


De plus, lorsque vous augmentez votre montant de copy trading, si un bonus de Copy Trade est disponible sur votre compte, il sera également utilisé en priorité par défaut.


3. Règles d’utilisation des bonus de Copy Trade


1）Lors de votre participation au copy trading, votre bonus de Copy Trade sera utilisé en priorité.

2）Le bonus de Copy Trade peut être utilisé comme marge pour ouvrir des positions, pour déduire les frais de transaction, pour compenser les pertes à la clôture et pour déduire les frais de financement.

4. Remarques importantes sur l’utilisation des bonus de Copy Trade


1）Veuillez utiliser votre bonus de Copy Trade pendant sa période de validité. Toute portion non utilisée expirera automatiquement.

2）Si vous recevez plusieurs bonus de Copy Trade, la date d’expiration la plus récente sera affichée.


3）Le bonus de Copy Trade est strictement réservé au copy trading. Il ne peut pas être utilisé pour d’autres types de trading, ni être retiré ou transféré. En revanche, les profits générés grâce à son utilisation peuvent être retirés ou transférés librement.

4）Une fois utilisé, le bonus de Copy Trade ne peut pas être révoqué. Si vous réduisez votre montant d’investissement en cours de Copy Trade, la portion du bonus déjà utilisée ne sera pas remboursée.

Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en matière d’investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité ou autre, et ne constituent pas non plus une incitation à acheter, vendre ou détenir un quelconque actif. MEXC Learn fournit ces informations uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et agir avec prudence lors de vos investissements. MEXC n’est pas responsable des décisions d’investissement des utilisateurs.

Articles populaires

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

Articles connexes

Prix de l'indice, prix juste et dernier prix

Prix de l'indice, prix juste et dernier prix

1. Qu'est-ce que le prix de l'indice ?Le prix de l'indice correspond à la moyenne pondérée du prix de l'actif sous-jacent sur les principales plateformes de trading au comptant. Au fur et à mesure que

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Guide complet sur le Take-Profit et le Stop-Loss dans le trading des contrats à terme : gestion des risques essentielle et conseils pratiques pour les débutants

Guide complet sur le Take-Profit et le Stop-Loss dans le trading des contrats à terme : gestion des risques essentielle et conseils pratiques pour les débutants

Sur le marché des cryptomonnaies, les mouvements de prix peuvent être extrêmement volatils, et les profits ou pertes peuvent survenir en un instant. Pour les traders de contrats à terme, les ordres Ta

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus