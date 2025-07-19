Que sont les contrats à terme perpétuels ? Guide complet sur leur fonctionnement et les principes qui les sous-tendent

Dans l'univers dynamique du trading de cryptomonnaies, les contrats à terme perpétuels se sont rapidement imposés comme un outil incontournable pour les investisseurs souhaitant couvrir leurs risques ou maximiser leurs rendements. Contrairement au trading au comptant traditionnel, les contrats à terme perpétuels présentent plusieurs avantages : absence de date d'expiration, possibilité de trading bidirectionnel et un effet de levier élevé . Ces caractéristiques en ont fait un pilier des stratégies de trading professionnelles, notamment sur des actifs majeurs comme le BTC et l' ETH





Que vous cherchiez à vendre à découvert, à suivre des tendances à long terme ou à concevoir des modèles de trading systématique, comprendre le fonctionnement des contrats à terme — y compris des mécanismes comme le calcul du taux de financement — est essentiel pour atteindre une rentabilité durable.





Cet article vous propose une vue d'ensemble complète, comprenant :





La définition des contrats à terme perpétuels et leurs différences avec les contrats à terme traditionnels,

L'architecture du mécanisme de trading des contrats à terme sur MEXC,

La méthode de calcul des taux de financement et leur rôle pratique,

Comment élaborer des stratégies efficaces selon les conditions de marché,

Les questions fréquentes des débutants et des conseils de gestion des risques.









Les contrats à terme perpétuels sont un type d'instrument dérivé qui permet aux utilisateurs de prendre une position longue ou courte sur un actif sous-jacent, comme le BTC ou l'ETH, sans avoir à le détenir réellement.









Caractéristique Contrats à terme perpétuels Contrats à terme traditionnels Date d'expiration Aucune Oui (ex. : règlement trimestriel) Ancrage des prix Mécanisme du taux de financement Convergence naturelle à l'échéance Restrictions à la clôture Clôture des positions possible à tout moment, avec prise en charge de la détention à long terme. Règlement automatique ou clôture forcée à l'échéance Cas d'usage typiques Trading à haute fréquence, couverture à court terme, arbitrage Spéculation, couverture, gestion des risques institutionnelle





Le caractère perpétuel de ces contrats rend leur style de trading plus proche du trading au comptant , tout en offrant la possibilité d'utiliser un effet de levier et de prendre des positions longues ou courtes — des caractéristiques qui les rendent populaires aussi bien auprès des traders institutionnels que des particuliers.













Contrairement aux contrats à terme traditionnels, les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date de règlement fixe. Cela permet aux traders de conserver leurs positions aussi longtemps qu'ils le souhaitent, en s'adaptant aux conditions du marché et à leurs propres stratégies. En supprimant la contrainte de clôture forcée à l'échéance, les contrats à terme perpétuels offrent une plus grande flexibilité et une continuité accrue dans la mise en œuvre des stratégies de trading.









Les contrats à terme perpétuels utilisent généralement le prix juste, et non le dernier prix tradé, pour calculer le P&L non réalisé. Cela permet d'éviter les manipulations de prix et les liquidations inutiles.





Prix juste : un indice pondéré basé sur les prix au comptant de l'actif sur plusieurs plateformes d'échange. Il reflète une valeur de marché équitable.





Exemple : si les prix au comptant du BTC sur plusieurs plateformes sont de 30 000, 30 100 et 29 950 USDT, le système calcule une moyenne pondérée de 30 017 USDT comme le prix juste.





P&L non réalisé : le profit ou la perte actuelle d'une position ouverte, calculé à partir du prix juste.





Exemple : si vous ouvrez une position longue sur un contrat sur l'ETH à 3 000 USDT et que le prix juste actuel est de 3 500 USDT, votre profit non réalisé sera de (3 500 - 3 000) × 1 = 500 USDT.





Liquidation : si les pertes réduisent la marge de votre compte en dessous du niveau de maintien requis, le système liquidera automatiquement votre position afin d'éviter un solde négatif.





Exemple : si le solde de votre marge est de seulement 200 USDT et que votre perte atteint 300 USDT, le système déclenchera une liquidation afin d'éviter tout risque supplémentaire.









Pour éviter que le prix des contrats à terme perpétuels ne s'écarte fortement du marché au comptant, un mécanisme de taux de financement est mis en place. Ce système permet d'aligner les prix en incitant les positions longues et courtes à s'équilibrer par le biais de paiements périodiques.









Taux de financement positif : les positions longues paient les positions courtes

Taux de financement négatif : les positions courtes paient les positions longues

Fréquence de règlement : toutes les 8 heures

Remarque : les plateformes d'échange ne perçoivent pas de frais de financement. Ils sont réglés directement entre les traders.





Exemple :





Supposons que le taux de financement soit de +0,01 % et que vous déteniez une position longue d'une valeur de 1 000 USDT :





Au prochain intervalle de financement, vous devrez payer 0,1 USDT aux détenteurs de positions courtes (1 000 × 0,01 %).

Si vous clôturez votre position avant l'heure de financement, aucun frais ne vous sera facturé.









Détenir des positions courtes lorsque le taux de financement est positif peut générer un revenu de financement.

Les frais de financement doivent être considérés comme un coût lorsqu'on conserve une position sur une longue période.

Pour les stratégies de trading à haute fréquence ou à court terme, les frais de financement sont généralement négligeables.









MEXC propose une large gamme de produits à terme couvrant aussi bien les cryptomonnaies majeures que les nouveaux tokens tendances, avec la prise en charge des contrats à terme en USDT-M et Coin-M. La plateforme offre une expérience de trading stable et aboutie, grâce à une faible glissance, une forte liquidité et une exécution en temps réel. Elle est dotée d'un ensemble complet d'outils professionnels, notamment les fonctions de Take-Profit/Stop-Loss , Stop Suiveur, de relevés de contrats à terme et de répartition des frais de financement, afin d'aider les utilisateurs à gérer les risques et à analyser efficacement leurs profits et pertes. Le trading de contrats à terme perpétuels convient aux utilisateurs disposant d'un certain niveau de compréhension du marché et de tolérance au risque, en particulier à ceux qui adoptent des stratégies à court terme, basées sur des événements ou des tendances.





Aspect de l'avantage Description Options d'effet de levier flexibles Prise en charge d'un effet de levier faible ou élevé, permettant d'ajuster librement l'exposition au risque Prise en charge de nombreux tokens Plus de 1 200 paires de trading, incluant BTC, ETH, SOL, DOGE, et plus encore Moteur de correspondance ultra-rapide Le moteur de MEXC peut traiter des millions d'ordres par seconde, garantissant un trading fluide, même à haute fréquence Gestion des risques renforcée Inclut la liquidation partielle, les alertes de liquidation et la protection contre le désendettement automatique Ressources éducatives complètes Propose des tutoriels pour débutants, un mode démo et des outils de stratégie pour accompagner les utilisateurs









Que vous soyez un trader professionnel ou que vous envisagiez de passer du trading au comptant au trading de contrats à terme, MEXC vous offre un accompagnement complet.





En tant qu'instrument dérivé flexible, les contrats à terme perpétuels peuvent répondre à une grande variété d'objectifs et de styles de trading. Pour naviguer efficacement dans la forte volatilité du marché des cryptomonnaies, il est essentiel de comprendre comment appliquer la stratégie adaptée à chaque condition de marché. Vous trouverez ci-dessous des approches de trading recommandées ainsi que des conseils opérationnels correspondant aux objectifs les plus courants.





Objectif de trading Stratégie recommandée Conseils pour le trading de contrats à terme Tendance haussière Position longue, à conserver Utilisez la marge isolée avec un effet de levier adapté. Définissez des Take-Profit /Stop-Loss en fonction du MACD et des niveaux de support. Surveillez les taux de financement pour les positions à long terme. Marché baissier Position courte Entrez rapidement pour profiter de la baisse. Utilisez des configurations baissières en bougies ou des signaux de croix de la mort des moyennes mobiles. Suivez de près l'évolution des taux de financement pour maîtriser les coûts. Arbitrage haute fréquence Exploiter les écarts de prix et déséquilibres de liquidité Passez des ordres Limite en mode couverture avec des stratégies à faible latence. Optimisez précisément les prix d'entrée. Stratégie réservée aux traders expérimentés. Contrôlez le slippae et l'exposition aux frais. Marché en range Trading T+0 (acheter bas, vendre haut) Entrez et sortez des positions par lots près des niveaux de support et de résistance. Utilisez le volume et les bandes de Bollinger pour affiner la précision de vos points d'entrée. Swing trading Suivi de tendance, entrée progressive

Suivez les tendances sur des graphiques 4H ou journaliers. Utilisez les indicateurs EMA pour repérer les points d'entrée. Appliquez des stratégies de mise à l'échelle en couches (layered scaling) et de Take-Profit Suiveur.





Remarque : il est recommandé d'analyser les tendances du marché en combinant plusieurs indicateurs techniques clés, tels que le MACD, les il est recommandé d'analyser les tendances du marché en combinant plusieurs indicateurs techniques clés, tels que le MACD, les figures en bougies et le volume de trading. La validation croisée (cross-validation) de plusieurs indicateurs peut renforcer la justesse des décisions et limiter les risques de mauvaise interprétation en cas de dépendance à un signal unique. Les stratégies doivent également être ajustées de manière flexible en fonction de la dynamique du marché en temps réel, afin de garantir une exécution plus adaptative et plus robuste.









Grâce à leur flexibilité et aux options d'effet de levier disponibles, les contrats à terme perpétuels sont devenus un outil de trading essentiel pour de nombreux investisseurs en cryptomonnaies. Pour tirer pleinement parti des opportunités du marché, il est important de maîtriser les étapes de base. Voici comment commencer rapidement à trader les contrats à terme perpétuels sur MEXC





En seulement trois étapes, les utilisateurs peuvent commencer à trader des contrats à terme perpétuels sur MEXC :





2) Recherchez BTC dans la barre de recherche et sélectionnez le trading des contrats à terme

3) Choisissez le type d'ordre, saisissez le montant et le prix, puis finalisez la transaction.





Le trading de contrats à terme perpétuels sur MEXC est entièrement équipé, prenant en charge une grande variété de types d'ordres, notamment les ordres Limite, les ordres Market ainsi que les fonctions de Take-Profit et Stop-Loss.









Commencez à trader des contrats à terme perpétuels sur MEXC dès aujourd'hui et gardez une longueur d'avance sur le marché.





Les contrats à terme perpétuels comportent des risques élevés. Il est recommandé aux débutants de commencer par le Trading Démo pour s'entraîner. Il est essentiel de bien comprendre le fonctionnement des ordres Stop-Loss et de l'effet de levier avant de se lancer dans le trading en direct.









MEXC dispose d'un mécanisme de liquidation solide ainsi que d'un système de désendettement automatique (ADL) conçus pour éviter que les utilisateurs ne se retrouvent avec un solde négatif. Cependant, une liquidation peut tout de même entraîner la perte totale de votre marge.









Non. Les frais de financement ne s'appliquent que si vous maintenez une position au moment du règlement du taux de financement. Si vous clôturez votre position avant cette période, aucun frais de financement ne vous sera facturé.









Il est conseillé aux débutants d'utiliser un effet de levier faible (de préférence 5x ou moins, et généralement pas au-delà de 10x) et de définir des ordres de Take-Profit et Stop-Loss pour sécuriser les gains et limiter les pertes. Surveillez toujours les alertes de prix de liquidation, ajustez vos positions ou ajoutez de la marge si nécessaire. Il est également recommandé d'utiliser le mode de marge isolée afin de limiter l'exposition au risque à une seule position. Enfin, rester calme et éviter les décisions émotionnelles est essentiel pour réduire le risque de liquidation et assurer un trading plus sécurisé.









Bien que les contrats à terme perpétuels offrent un fort potentiel de rendement, ils s'accompagnent également de risques importants. Les risques courants incluent :





Liquidation due à un effet de levier élevé : les débutants devraient se limiter à un effet de levier inférieur à 5x,

Frais de financement réduisant les profits : les positions à long terme nécessitent une évaluation attentive du coût des taux de financement,

Liquidation en période de forte volatilité : il est essentiel de toujours définir un Stop-Loss pour éviter les décisions émotionnelles.





Conseils de gestion des risques :





Utilisez la marge isolée pour limiter les pertes potentielles sur chaque position,

Définissez des niveaux de Take-Profit et de Stop-Loss pour sécuriser vos gains ou limiter vos pertes,

Surveillez les variations des taux de financement et envisagez d'entrer en position lorsque les coûts sont plus faibles,

Entraînez-vous avec le Trading Démo pour tester vos stratégies et développer progressivement des compétences de trading systématique.









Les contrats à terme perpétuels comptent parmi les produits dérivés les plus utilisés dans l'univers crypto. Sans date d'expiration, avec la possibilité d'ouvrir des positions longues ou courtes à effet de levier, et un mécanisme de taux de financement, ils offrent un environnement de trading flexible et axé sur la stratégie. Ces contrats sont utiles non seulement pour se couvrir (hedging) ou amplifier ses rendements, mais constituent également un outil efficace pour naviguer avec précision sur des marchés volatils.





Sur MEXC, les traders bénéficient d'un puissant moteur d'appariement, d'options d'effet de levier flexibles et d'un ensemble complet d'outils de gestion des risques. Cela permet aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs expérimentés de passer d'un trading de base à un trading avancé. Que vous soyez un trader quantitatif à haute fréquence ou un investisseur particulier à la recherche de rendements stables, comprendre le fonctionnement des contrats à terme perpétuels est une étape essentielle vers un trading plus professionnel.





Maîtrisez la structure, comprenez la logique et réagissez plus vite aux mouvements du marché.

Commencez votre aventure sur les contrats à terme perpétuels avec MEXC et développez votre avantage concurrentiel.





