La révolution des esports Web3 commence : Gameness dévoile le token GNESS pour créer un nouvel écosystème économique des joueurs





Alors que la technologie Web3 continue de transformer les industries, l'innovation blockchain entraîne une transformation disruptive dans l'esport et le gaming. Gameness exploite son système innovant de token GNESS pour créer un écosystème fermé qui profite aux joueurs, aux développeurs et aux marques. En tant que premier token de plateforme entièrement émis sur un échange décentralisé (DEX), GNESS constitue la colonne vertébrale du Super App Gameness. Son modèle communautaire 'Achieve-to-Earn' (Réussir pour gagner) combine le gaming Web3 avec l'IA d'une manière fondamentalement nouvelle.





Cet article explorera en profondeur la valeur innovante de Gameness, analysera les fonctions essentielles du token GNESS et expliquera pourquoi il représente une opportunité d'investissement attrayante dans l'univers Web3.









Gameness comble le fossé entre Web2 et Web3, insufflant une nouvelle dynamique à l'industrie de l'esport grâce à la technologie blockchain. S'appuyant sur les bases techniques de son prédécesseur, The Academys, la plateforme fusionne les expériences de jeu traditionnelles avec l'innovation Web3. Les joueurs gagnent des récompenses économiques et acquièrent une véritable propriété d'actifs numériques grâce à leurs exploits en jeu, tandis que les marques et les développeurs exploitent les outils de la plateforme pour stimuler la croissance des utilisateurs et renforcer l'engagement.





Le concept central de la plateforme repose sur le principe de la « co-création communautaire » :





Les utilisateurs participent à des tournois et gagnent des récompenses via une Super App intuitive, tout en maintenant une activité à long terme grâce à des fonctionnalités comme LockNess (staking de token) et NessPerience (expériences immersives).





Le slogan « AI + Gaming pour booster la croissance » incarne la vision technologique du projet, utilisant des algorithmes d'IA pour optimiser l'expérience des joueurs et le fonctionnement des tournois.









En tant que token natif de Gameness, émis exclusivement sur un DEX, GNESS incarne l'esprit de la finance décentralisée (DeFi). Ses principales utilisations incluent :





Les détenteurs de GNESS participent à la gouvernance du DAO Gameness, votant sur des décisions clés telles que les règles des ligues d'esport et les lieux des événements hors ligne, réalisant ainsi une véritable « co-gouvernance utilisateur ».





Grâce au mécanisme de staking LockNess, les utilisateurs bénéficient d'avantages par paliers en fonction du montant et de la durée de leur staking. Les joueurs individuels (B2C) comme les partenaires professionnels (B2B) peuvent obtenir des rendements élevés en détenant des GNESS sur le long terme.





Toutes les transactions sur la plateforme, comme les frais d'inscription aux tournois et les achats de NFT, sont réglées en GNESS, garantissant une circulation continue du token au sein de l'écosystème.





Les joueurs gagnent des tokens GNESS et des objets de collection NFT grâce à leurs accomplissements en jeu. Ces actifs numériques peuvent être conservés dans leur « Panthéon » personnel ou échangés librement.





GNESS agit comme un « passeport » permettant de participer aux tournois de la plateforme, aux camps d'entraînement et aux rencontres hors ligne. Les utilisateurs d'élite « Nessies » débloquent des privilèges exclusifs en fonction des actifs détenus en tokens et NFT.









GNESS dispose d'une offre totale de 500 millions de tokens, conçue pour équilibrer les incitations des premiers participants avec la stabilité à long terme de l'écosystème, grâce à une tokenomics durable









Toutes les données des tournois, les performances des joueurs, les résultats des matchs et bien plus encore sont stockés on-chain, garantissant l'intégrité des informations et un environnement compétitif équitable.





Avec des opérations dans 42 pays et plus de 6,4 millions d'utilisateurs, Gameness ambitionne de dépasser les 10 millions d'ici la fin de l'année. Ses partenariats stratégiques avec Binance, The Sandbox, KuCoin et d'autres acteurs accélèrent encore sa croissance à l'échelle mondiale





Burak Çevik (fondateur et CEO) : ancien cadre dirigeant chez ESL et Bigpoint, auteur de deux livres sur l'esport, alliant une expertise approfondie du secteur à des ressources considérables.

Metin Erduran (co-fondateur et CTO) : ancien expert technique chez Riot Games, ayant dirigé le développement de l'architecture centrale de la plateforme.

Boğaçhan Aydın (responsable du développement commercial) : investisseur expérimenté dans l'esport, reconnu pour son succès en intégration stratégique des ressources.





L'équipe souligne que l'avenir de GNESS est façonné par chaque participant. La puissance de la communauté est le véritable moteur.









Avec une feuille de route stratégique claire, Gameness progresse régulièrement vers une position de leader dans l'industrie de l'esport :

Tour de financement initial 2023 : levée de fonds réussie et partenariats établis avec des marques telles qu'Amazon et Microsoft.

Tournois majeurs : organisation de plusieurs événements sur la plateforme Binance avec des dotations à sept chiffres.

Retour sur la valeur aux joueurs : le fondateur Burak Çevik a révélé dans des interviews que le projet a évolué à partir de son premier produit, porté par la mission de restituer de la valeur aux joueurs grâce à la technologie Web3.









Gameness et le lancement du token GNESS marquent un nouveau chapitre pour l'économie des esports Web3. En combinant le modèle « Achieve-to-Earn »(Réussir pour gagner) , une architecture blockchain transparente et des partenariats de premier plan, la plateforme crée des opportunités gagnant-gagnant pour les joueurs, les marques et les investisseurs. Avec le lancement sur DEX en avril 2025, GNESS est prêt à devenir le lien clé entre les mondes virtuel et réel, inaugurant une ère de souveraineté utilisateur dans l'esport.





