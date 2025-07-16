Unite : La solution blockchain couche 3 (L3) nouvelle génération pour les jeux mobiles

Categorie
Allocation
Details
Développement communautaire
30 %
30 % des tokens sont alloués au développement communautaire afin de garantir que l'écosystème Unite reste dynamique, attractif et inclusif. Ces fonds soutiennent diverses initiatives telles que les événements communautaires, les airdrops de tokens et les campagnes marketing, essentielles pour attirer de nouveaux utilisateurs et renforcer le sentiment d'appartenance des membres existants.
Écosystème
25 %
Les tokens dédiés à l'écosystème soutiendront le développement et l'expansion de la plateforme Unite, y compris les partenariats, les intégrations et les collaborations avec d'autres projets Web3. Ces fonds permettront à Unite de rester à la pointe de l'innovation, en tirant parti des avantages de l'écosystème décentralisé pour apporter en continu de la valeur aux utilisateurs.
Investisseurs
20 %
20 % des tokens seront attribués aux investisseurs qui soutiennent la vision et le développement de Unite. Cette allocation fournit les ressources nécessaires à la croissance et à l'expansion continues du projet, garantissant sa pérennité à long terme.
Équipe
19.9 %
L'allocation réservée à l'équipe récompense le travail et l'implication des membres du projet. Ces fonds ont pour but de motiver l'équipe à continuer de porter l'innovation et le développement au sein de l'écosystème Unite, afin d'assurer la compétitivité de la plateforme dans l'univers en constante évolution du gaming Web3 et de rester centré sur les utilisateurs.
Réserve de trésorerie
5.1 %
La réserve de trésorerie constitue le fonds de réserve de Unite, offrant flexibilité et stabilité face aux fluctuations du marché ou aux imprévus. Ces fonds soutiendront les objectifs long terme, tels que la Recherche et le développement (R&D), les améliorations d'infrastructure et les investissements stratégiques.
