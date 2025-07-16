Le monde de la blockchain est en pleine effervescence, et l'écosystème TON s'impose rapidement comme un centre d'intérêt majeur du marché. Grâce à une croissance rapide du nombre d'utilisateurs, à l'eLe monde de la blockchain est en pleine effervescence, et l'écosystème TON s'impose rapidement comme un centre d'intérêt majeur du marché. Grâce à une croissance rapide du nombre d'utilisateurs, à l'e
Essor de l'écosystème TON : MEXC lance une distribution d'un million de dollars pour célébrer l'été

16 juillet 2025
Le monde de la blockchain est en pleine effervescence, et l'écosystème TON s'impose rapidement comme un centre d'intérêt majeur du marché. Grâce à une croissance rapide du nombre d'utilisateurs, à l'expansion de son écosystème et à la hausse de la valeur de son token, chaque initiative de TON capte une attention croissante de la part des investisseurs.

1. Croissance du marché de l'écosystème TON


L'écosystème TON entre dans une phase de développement soutenu. Le prix du token TON a récemment atteint 3,6 USDT, avec un volume d'échange sur 24 heures dépassant les 200 millions USDT. L'activité du marché et la liquidité restent solides.


2. Une synergie entre MEXC et l'écosystème TON


MEXC, plateforme d'échange de cryptomonnaies reconnu à l'échelle mondiale, a activement renforcé sa présence dans l'écosystème TON. En 2023, MEXC Ventures a annoncé un investissement stratégique dans TON afin d'explorer ensemble le développement global de l'écosystème blockchain et de construire une boucle complète, allant du trading aux applications. Depuis, les deux parties ont uni leurs efforts pour soutenir la croissance du nombre d'utilisateurs du portefeuille intégré à Telegram, « TON Space ». Parallèlement, MEXC a lancé une zone de trading sans frais pour TON, abaissant significativement la barrière d'entrée et favorisant l'expansion de l'écosystème.

3. De nombreux événements promotionnels : débloquez des récompenses dans l'écosystème TON


Pour aider les utilisateurs à profiter plus facilement des avantages de l'écosystème TON, MEXC lance une série d'événements du 21 mai 2025 à 16:00 (UTC+2) au 20 juin 2025 à 16:00 (UTC+2).

Événement 1 : Tradez les paires TON sans frais


Pendant la période de l'événement, les utilisateurs de MEXC bénéficieront de frais de trading à 0 sur les paires au comptant suivantes : TON/USDT, TON/USDC, TON/EUR, ainsi que sur les contrats à terme TONUSDT. Les retraits de TON, USDE et d'autres tokens sur le réseau TON seront également gratuits.

Événement 2 : Staking de TON jusqu'à 400 % de TAEG (Réservé aux nouveaux utilisateurs)


Les nouveaux utilisateurs peuvent obtenir jusqu'à 400 % de TAEG en stakant du TON pendant la période de l'événement.

Événement 3 : Détention de USDE avec jusqu'à 8 % de TAEG quotidien


La chaîne TON prend désormais en charge les dépôts et retraits en USDE. Pendant l'événement, les utilisateurs qui détiennent au moins 0,1 USDE dans leur portefeuille Spot peuvent gagner jusqu'à 8 % de TAEG par jour.

Événement 4 : Tradez du TON au comptant pour partager 32 500 TON


Les utilisateurs qui complètent des tâches de trading au comptant (Spot) sur TON pendant l'événement pourront se partager une cagnotte de 32 500 TON, selon leur volume de trading.

Événement 5 : Tradez des contrats à terme pour partager 100 000 USDT en bonus


Pendant la période de l'événement, tout utilisateur qui effectue au moins une transaction sur les contrats à terme TONUSDT, quel que soit le montant, pourra participer à la tâche « Bonus de bienvenue pour nouveaux utilisateurs Futures » et se partager 50 000 USDT en bonus. Une autre cagnotte de 50 000 USDT est réservée aux meilleurs performeurs de la « compétition de trading en contrats à terme (Futures) ».

Participez à l'événement « Triomphe de TON » et accédez à des récompenses et missions exclusives.

Clause de non-responsabilité : Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre indicatif uniquement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques associés et d'investir avec prudence. Toute décision ou conséquence d'investissement relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

