La loi GENIUS : Positionnement stratégique de l'hégémonie du dollar américain dans l'ère crypto

Lorsque le Sénat américain a adopté à une large majorité un vote de procédure sur la loi GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) , les marchés financiers mondiaux y ont immédiatement prêté attention. Cette législation, intitulée « GENIUS » semble à première vue être un cadre réglementaire pour les stablecoins, mais en réalité, elle marque un changement stratégique dans l'hégémonie du dollar américain à l'ère numérique. Elle ne se contente pas de redéfinir le droit d'émettre de la monnaie, elle met également en place un système financier caché mais puissant, en reliant étroitement les stablecoins aux bons du Trésor américain.









La loi GENIUS porte sur l'émission et la circulation des stablecoins. Ses principales dispositions incluent :





1) Actifs de réserve : les émetteurs de stablecoins doivent conserver 100 % de leurs réserves en liquidités et en bons du Trésor américain avec une échéance maximale de 90 jours. 2) Transparence des audits : ils doivent fournir des rapports d'audit mensuels réalisés par un tiers, avec une preuve de réserve sur la blockchain mise à jour en temps réel. 3) Accès au marché : les stablecoins étrangers doivent établir une entité légale aux États-Unis et maintenir une réserve de risque de 20 %.





Au-delà du simple contrôle des risques, la loi GENIUS instaure une demande structurelle pour le dollar américain et les bons du Trésor en obligeant les émetteurs de stablecoins à en détenir. Cette exigence ne se contente pas d'attirer de nouveaux acheteurs sur le marché obligataire ; elle renforce aussi la place du dollar dans le système financier mondial.









Ce lien obligatoire crée une double dépendance : il permet à la fois de contrôler la « dollarisation » du monde crypto via des réserves adossées à des monnaies fiduciaires, et de garantir de nouveaux acheteurs pour le marché en constante expansion des bons du Trésor américain.





Les données montrent que, tandis que la part des bons du Trésor américain détenue par les acheteurs traditionnels majeurs comme la Chine et le Japon est passée de 34 % à 26 % entre 2014 et 2024, celle détenue par les émetteurs de stablecoins a bondi de 470 % au cours des trois dernières années, atteignant 120 milliards de dollars — soit l'équivalent des avoirs d'un pays entier comme la Belgique. Cela indique que les émetteurs de stablecoins et entités similaires sont devenus l'un des principaux acheteurs du marché des bons du Trésor américain.









Le lien entre les stablecoins et les bons du Trésor américain a donné naissance à un écosystème discret mais puissant. Fin mai 2025, la capitalisation boursière mondiale totale des stablecoins dépassait 249,8 milliards de dollars. Parmi eux, l'USDT (Tether) occupe une position dominante avec 152,7 milliards de dollars en circulation, suivi de l'USDC (Circle) avec 61,5 milliards de dollars.









Les données révèlent que les stablecoins conformes détiennent actuellement 132 milliards de dollars en bons du Trésor américain, ce qui représente 18 % du volume moyen quotidien des échanges sur ce marché. Parmi ces avoirs, 67 % sont investis dans des obligations à court terme, avec une échéance inférieure à trois mois — une proportion largement supérieure aux 34 % détenus par les fonds souverains. Cette forte exposition à la dette de court terme permet aux stablecoins de s'adapter rapidement aux fluctuations du marché et de réajuster la composition de leurs réserves.





Sous l'impulsion du GENIUS Act, le marché des stablecoins a non seulement tissé des liens étroits avec les bons du Trésor américain, mais a aussi amorcé une « seconde évolution » en matière de conformité réglementaire. Une divergence structurelle marquée se dessine désormais au sein de l'écosystème des stablecoins :





1) Segment réglementé : des stablecoins comme l'USDC et le PAX ont rapidement ajusté la composition de leurs réserves, portant leurs investissements en bons du Trésor à court terme à respectivement 32,4 milliards de dollars et 5,8 milliards de dollars.

2) Zone grise : ce stablecoin en euros émis depuis l'étranger, l'EURT, a bondi de 142 % en seulement trois mois, atteignant une offre totale de 4,7 milliards de dollars.

3) Améliorations techniques : 85 % des stablecoins conformes ont adopté des « systèmes de gestion dynamique des réserves » permettant d'aligner algorithmiquement les échéances des bons du Trésor sur la demande de rachat.





Le marché a accueilli cette évolution de manière favorable, avec des ajustements nets. Au premier semestre 2025, la part du volume de trading attribuée aux stablecoins conformes est passée de 68 % à 79 %. À l'inverse, la part de marché de certains produits partiellement non conformes, comme l'USDT, a reculé de 9 points pour s'établir à 58 %.





Standard Chartered prévoit qu'à l'horizon 2028, la capitalisation en circulation des stablecoins adossés au dollar pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars. De son côté, Citigroup estime que, dans un scénario de marché haussier, le marché des stablecoins pourrait grimper jusqu'à 3 700 milliards de dollars d'ici 2030. Autrement dit, dans les années à venir, les émetteurs de stablecoins pourraient détenir plus de bons du Trésor américain que de nombreux États souverains, devenant ainsi des acteurs incontournables de ce marché.









Le véritable impact du GENIUS Act réside dans l'utilisation stratégique des stablecoins pour redessiner la répartition du pouvoir financier à l'échelle mondiale.





Souveraineté monétaire : tandis que des pays comme le Salvador ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale, de nombreux marchés émergents en Afrique et en Amérique latine se tournent vers les stablecoins libellés en dollars pour leurs paiements transfrontaliers. En 2024, le volume des transactions en stablecoins a bondi de 400 % en Afrique et de 300 % en Amérique latine. Les stablecoins grignotent progressivement la part du système SWIFT dans les paiements internationaux, en particulier pour les transactions fréquentes de faible montant. Grâce à leur règlement instantané, les stablecoins s'imposent comme une solution privilégiée pour les transferts de fonds et les échanges commerciaux internationaux.





Compétition réglementaire : les émetteurs dont la capitalisation dépasse 1 milliard de dollars relèvent de la supervision de la Réserve fédérale, tandis que les plus petits sont encadrés par les autorités des États. Ce modèle de régulation à plusieurs niveaux permet de garantir un contrôle efficace sans freiner l'innovation. Les autorités suivent en temps réel l'activité des émetteurs à travers des audits de réserves et des dispositifs de lutte contre le blanchiment. Si ces mesures renforcent la transparence des flux de capitaux, elles suscitent également des inquiétudes croissantes en matière de protection de la vie privée.





Mainmise sur les standards techniques : des stablecoins dominants comme l'USDC et l'USDT dominent largement le marché, incitant les développeurs à les privilégier dans la conception de leurs applications. Cette concentration donne aux principaux émetteurs un contrôle de facto sur les standards technologiques, rendant l'entrée sur le marché beaucoup plus difficile pour les nouveaux venus.









Le GENIUS Act pourrait marquer un tournant majeur dans l'histoire monétaire. Il ne s'agit ni d'une simple innovation réglementaire, ni d'une pure mesure de protection du marché — mais bien d'une transformation institutionnelle soigneusement conçue. Dans ce cadre, cette transformation se traduit par :





1) États-Unis : grâce à la législation sur les stablecoins, les États-Unis transforment le marché des cryptomonnaies en un réseau de distribution pour les bons du Trésor américain, tout en exploitant la technologie pour permettre une surveillance en temps réel des flux de capitaux à l'échelle mondiale. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, estime que les actifs numériques pourraient générer jusqu'à 2 000 milliards de dollars de demande supplémentaire pour les bons du Trésor au cours des prochaines années. Cette demande attire non seulement de nouveaux acheteurs sur le marché obligataire, mais renforce également la position du dollar dans le système financier mondial.





2) Marchés émergents : bien que ces régions profitent de la commodité des paiements en stablecoins, elles courent le risque de perdre leur autonomie en matière de politique monétaire. L'Afrique et l'Amérique latine sont devenues les premières lignes de l'expansion des stablecoins. Face à cette tendance, certaines banques centrales ont commencé à explorer les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) comme solution alternative. Cependant, le développement et le déploiement des MNBC exigent du temps et des ressources, ce qui rend difficile leur concurrence avec les systèmes de stablecoins déjà bien établis à court terme.





3) Investisseurs mondiaux : alors que les stablecoins deviennent de plus en plus liés aux bons du Trésor américain, un nouveau paradigme d'investissement se dessine. Ces obligations, servant désormais de garantie implicite, obligent à repenser en profondeur les modèles traditionnels d'évaluation des risques. L'essor de nouvelles solutions, comme la tokenisation des bons du Trésor à court terme et les protocoles de revenu fixe sur blockchain, transforme les principes de l'investissement obligataire. Les investisseurs doivent revoir leurs stratégies de gestion du risque et de rendement, et s'adapter à cette dynamique de marché en constante évolution.





L'adoption de la loi GENIUS marque le passage à une nouvelle ère 2.0 pour l'hégémonie du dollar américain. Dans cette compétition financière, les stablecoins ne sont plus de simples applications des cryptomonnaies — ils deviennent un lien essentiel entre la finance traditionnelle et le monde numérique, ainsi qu'un outil clé stratégique permettant aux États-Unis de préserver leur domination monétaire mondiale.





À mesure que la technologie progresse et que le marché gagne en maturité, les stablecoins devraient jouer un rôle de plus en plus central dans le système financier de demain. La mise en œuvre de la loi GENIUS offrira une perspective clé pour analyser cette évolution.





