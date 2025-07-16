L'impact combiné du « Big Beautiful Bill » de la Maison-Blanche, du retour des tarifs douaniers et du décret exécutif sur les cryptomonnaies

En juillet 2025, trois grandes politiques américaines progressent presque simultanément : la proposition budgétaire « Big Beautiful Bill » devrait être finalisée, la suspension des droits de douane réciproques touche à sa fin, et le décret exécutif sur les cryptomonnaies entre dans sa phase de mise en œuvre. Bien que relevant a priori de domaines distincts — politique budgétaire, commerce et technologie — ces mesures sont étroitement liées et envoient un signal fort et multidimensionnel à l'industrie des actifs numériques, annonçant des bouleversements majeurs.





À une époque où les capitaux mondiaux réagissent avec une extrême sensibilité, les actifs numériques, en tant que force financière émergente, se trouvent à un tournant. L'effet combiné de ces trois politiques pourrait entraîner une revalorisation profonde des actifs numériques. Il ne s'agira pas simplement de fluctuations de prix à court terme, mais bien d'une redéfinition du récit de l'industrie. L'ancienne narration, fondée sur l'idéalisme technologique et la décentralisation, s'estompe progressivement, laissant place à de nouveaux récits axés sur la régulation, la supervision souveraine et les mutations de l'ordre financier mondial.









Au premier semestre 2025, le projet de budget américain surnommé « Big Beautiful Bill » a progressé difficilement, au cœur de débats houleux. Il prévoit 4 000 milliards $ de réductions d'impôts sur les dix prochaines années, compensés par au moins 1 500 milliards $ de coupes dans les dépenses fédérales : une transformation historique des finances publiques américaines. Ce plan place au centre des investissements massifs dans les infrastructures, la défense, l'innovation technologique et le développement de l'intelligence artificielle, avec pour objectif de stimuler la croissance à long terme et la compétitivité des États-Unis.





Bien que les cryptomonnaies ne soient pas la priorité du texte, elles y sont mentionnées explicitement pour la première fois. Le gouvernement s'engage à soutenir l'infrastructure blockchain et à renforcer les cadres réglementaires liés aux actifs numériques. Ce changement marque la sortie progressive de l'industrie de la zone grise réglementaire vers un cadre légal structuré.





Le budget ne prévoit pas d'avantages fiscaux directs pour le marché des cryptomonnaies, mais ses effets indirects pourraient s'avérer majeurs. D'un côté, l'expansion budgétaire risque d'éroder la confiance envers les monnaies fiduciaires traditionnelles, incitant les investisseurs à se tourner vers des « actifs non souverains » comme le Bitcoin pour se couvrir contre l'inflation et les risques systémiques. De l'autre, les baisses d'impôts augmentent l'appétit des investisseurs institutionnels et des particuliers fortunés pour les cryptomonnaies, notamment à mesure que certains projets conformes reçoivent un soutien gouvernemental ou sont classés parmi les investissements technologiques.





Enfin, le soutien massif du projet de loi en faveur de l'IA pourrait aussi favoriser la montée en puissance des projets « IA + Web3 ». Avec des incitations croisées entre secteurs, les projets on-chain alliant sophistication technologique et conformité réglementaire pourraient devenir les cibles privilégiées du capital institutionnel lors du prochain cycle.









Le 9 juillet, les accords bilatéraux de suspension des droits de douane entre les États-Unis et plusieurs grandes économies asiatiques (Chine, Japon, Corée du Sud) arrivent à échéance . Bien que la Maison-Blanche ait prolongé la suspension jusqu'au 1er août pour laisser place aux négociations finales, les marchés anticipent déjà un possible « choc commercial ».





Le rétablissement des droits de douane pourrait avoir des effets de grande ampleur sur les schémas du commerce mondial, mais aussi sur les structures d'arbitrage on-chain de l'industrie des cryptomonnaies. L'arbitrage cross-chain et cross-platform repose sur les écarts de prix entre les réseaux et la libre circulation des capitaux à l'échelle mondiale.





Si les barrières tarifaires sont rétablies, ces modèles d'arbitrage complexes risquent d'être perturbés. Par exemple, les flux de cryptomonnaies indexées sur le dollar (l'USDT, l' USDC ) vers l'Asie pourraient être restreints, affectant la demande de liquidité au Japon, en Corée et en Asie du Sud-Est. Par ailleurs, les fabricants de machines de minage en Chine et en Corée subiraient une hausse des coûts, ce qui renchérirait le déploiement de hashrate et pourrait mettre en péril la stabilité de certains projets fondés sur le Proof-of-Work (PoW).





Plus largement, cette évolution marque potentiellement la fin de l'ère de l'arbitrage mondial à plusieurs étages dans la cryptomonnaie. Les projets DeFi basés sur l'exploitation des écarts géographiques devront affronter des pressions de réévaluation, tandis que les plateformes locales conformes, les réseaux de paiement régionaux et les systèmes de règlement on-chain pourraient bénéficier d'un cadre réglementaire plus stable.









En mars 2025, la Maison-Blanche a publié un décret intitulé « Création de la réserve stratégique de Bitcoin et du stock national d'actifs numériques des États-Unis ». Ce décret demande aux départements du Trésor, du Commerce, de l'Énergie et à d'autres agences fédérales de finaliser, dans un délai de 60 jours, l'évaluation des actifs, la planification des réserves, l'interface réglementaire et les préparatifs d'infrastructure.





Désormais en phase finale de mise en œuvre, le décret approche d'un moment décisif ce mois-ci : les États-Unis adopteront-ils officiellement un modèle de « cryptomonnaie détenue par l'État » ? Cette approche signifie que le gouvernement détiendrait directement une quantité déterminée de Bitcoin et d'autres actifs numériques dans ses réserves nationales.





D'un point de vue stratégique, c'est la première fois que le gouvernement américain reconnaît formellement la valeur du Bitcoin et d'autres actifs numériques comme des actifs stratégiques, en s'engageant dans un modèle de réserve « non-custodial » : la détention directe des clés privées ou d'adresses multisignatures, sans passer par des plateformes centralisées. Dans ce modèle, la gestion des actifs numériques par les États-Unis deviendrait plus transparente et vérifiable on-chain, créant potentiellement un nouveau paradigme pour les réserves souveraines en Bitcoin.





Plus important encore, le décret prévoit la mise en place d'un système de liste blanche des actifs numériques : seuls les projets approuvés pourront être inclus dans les réserves fédérales ou dans les écosystèmes de paiement officiels. Cela reviendrait à accorder une reconnaissance au niveau gouvernemental aux tokens conformes, renforçant leur capitalisation boursière et leur liquidité. À l'inverse, les tokens anonymes, les projets sans entité légale ou sans audit risqueraient la marginalisation et le delisting.









Ces trois évolutions politiques ne représentent pas simplement des ajustements macroéconomiques en toile de fond : elles constituent des catalyseurs directs d'une réévaluation en profondeur des actifs numériques.





Événement Impact sur l'industrie Volatilité à court terme Opportunité à moyen/long terme « Big Beautiful Bill » Haussier pour les projets conformes et les infrastructures on-chain axées sur l'IA Forte Croissance des écosystèmes on-chain centrés sur les États-Unis Fin de la suspension des tarifs douaniers Perturbe les modèles d'arbitrage transfrontalier Moyenne à forte Transformations des blockchains asiatiques / migration des stablecoins Mise en œuvre du décret exécutif Système de réserve nationale des États-Unis mis en place Forte Actifs stratégiques on-chain, « nationalisation » du Bitcoin





Ensemble, ces forces redessinent la carte du pouvoir dans l'industrie de la cryptomonnaie : elles transforment la logique d'investissement et obligent les acteurs du marché à se repositionner stratégiquement autour de la conformité, de la technologie et de la géopolitique.









La croissance fulgurante qu'a connue le secteur des cryptomonnaies par le passé a été largement alimentée par des politiques de taux zéro et un idéalisme technologique. Aujourd'hui, la triple offensive réglementaire de la Maison Blanche annonce non seulement un nouveau cycle budgétaire et réglementaire, mais aussi la réintégration de l'innovation technologique dans le cadre de gouvernance étatique. Le Web3 ne sera plus un utopisme anti-establishment, mais une nouvelle infrastructure financière façonnée par la collaboration entre gouvernements, capitaux industriels et communautés techniques.





Si ce nouveau cycle comporte son lot de défis, il offre aussi des opportunités pour les projets disposant d'une réelle profondeur technologique, d'une capacité d'adaptation réglementaire et d'une forte intégration dans les écosystèmes. Dans ce contexte, le rôle des plateformes de trading devient plus crucial que jamais. En tant qu'une des principales plateformes d'échange d'actifs numériques, MEXC met à profit la solidité de ses produits et la structuration de son écosystème pour aider les utilisateurs à naviguer les cycles politiques et saisir les opportunités liées aux basculements narratifs.





Qu'il s'agisse de son mécanisme de listing rapide permettant un accès précoce aux projets conformes et aux nouvelles tendances, ou de ses faibles frais et de sa liquidité profonde optimisant l'efficacité du trading et les coûts utilisateur, MEXC construit activement un environnement de trading adapté à « l'ère de la régulation ». Dans un marché redéfini par le contrôle souverain et une logique d'audit prioritaire, les plateformes d'échange ne sont plus de simples outils : elles deviennent des passerelles stratégiques.




