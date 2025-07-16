Term Finance (TERM) : un mécanisme d'enchères à terme innovant qui redéfinit le prêt à taux fixe dans la DeFi

Term Finance est un protocole de prêt à taux fixe basé sur la blockchain Ethereum, conçu pour offrir des services de prêt à taux fixe transparents, sécurisés et efficaces grâce à un mécanisme d'enchères programmées.









Les plateformes de prêt traditionnelles en finance décentralisée (DeFi) telles que Maker, Compound et Aave adoptent principalement des modèles à taux d'intérêt variable, où les taux d'emprunt fluctuent en fonction de l'offre et de la demande du marché. Cette volatilité peut engendrer une incertitude quant aux coûts d'emprunt, compliquant ainsi la planification financière des utilisateurs. En réponse, le marché a vu émerger des protocoles de prêt à taux fixe, parmi lesquels Term Finance s'impose comme l'un des exemples les plus remarquables.









Term Finance est un protocole de prêt à taux fixe non custodial et scalable, qui s'appuie sur un modèle d'enchères unique pour proposer des prêts à taux et à échéance fixes à grande échelle. Les utilisateurs peuvent accéder à de la liquidité à un coût d'intérêt fixe, sans compromis sur les frais, le slippage, le custody ou la confiance.













Comme les autres protocoles de prêt DeFi, Term Finance stocke les garanties dans des smart contracts non custodial, sur la blockchain. Les actifs sont vérifiables en temps réel et ne sont pas exposés au risque de contrepartie. Ce qui distingue Term Finance des autres plateformes de prêt DeFi, c'est l'utilisation innovante d'enchères programmées on-chain (ou double-enchères) pour déterminer les taux d'intérêt fixes des transactions entre emprunteurs et prêteurs. Les prêteurs soumettent des offres de prêt, tandis que les emprunteurs placent des enchères pour emprunter. À la fin de l'enchère, le protocole détermine un taux d'équilibre du marché. Tous les emprunteurs ayant enchéri à ce taux ou au-dessus reçoivent un prêt, et tous les prêteurs ayant proposé un taux égal ou inférieur prêtent à ce même taux. Grâce à ce mécanisme d'enchères programmées aboutissant à un taux unique d'équilibre, Term Finance évite les larges écarts de taux d'intérêt souvent observés dans les protocoles de prêt DeFi traditionnels.









Taux d ' intérêt et échéances fixes : Term Finance établit ses taux de prêt via des enchères programmées, garantissant aux emprunteurs comme aux prêteurs des taux prévisibles sur une durée déterminée, éliminant ainsi l'incertitude liée aux taux variables.

Mécanisme d ' enchères programmées : Le processus d'enchères de Term Finance comprend trois phases : la date d'annonce, la fenêtre d'enchère et la période de révélation. Une semaine avant le début de l'enchère, les détails comme les types de garanties, les actifs empruntés et les paramètres d'enchère sont publiés. Pendant la fenêtre d'enchère, emprunteurs et prêteurs soumettent des offres chiffrées à l'aide d'un algorithme de hachage, permettant des enchères scellées avant le règlement du taux. Durant la phase de révélation, toutes les enchères sont dévoilées on-chain, et le taux d'équilibre final est déterminé par un algorithme on-chain. Celui-ci identifie le point d'équilibre entre l'offre et la demande afin de maximiser le volume total de prêts.

Modèle de rachat tripartite : Les emprunteurs doivent fournir une garantie suffisante avant d'emprunter. Cette garantie est gérée par des smart contracts et reste verrouillée pendant toute la durée du prêt, assurant ainsi la responsabilité des emprunteurs.









Processus d ' emprunt : Les emprunteurs soumettent une demande de prêt en précisant le montant souhaité, la durée, ainsi que le taux d'intérêt maximal qu'ils sont prêts à accepter. Les fournisseurs de liquidité soumettent quant à eux des offres indiquant le montant qu'ils souhaitent prêter et le taux d'intérêt minimal qu'ils exigent. À la fin de l'enchère, le protocole détermine un taux d'équilibre du marché et associe emprunteurs et prêteurs en conséquence. Les emprunteurs doivent fournir une garantie suffisante, gérée par des smart contracts. Le prêt doit être remboursé à l'échéance, sous peine de liquidation de la garantie.

Processus de prêt : Les prêteurs déposent des fonds et définissent leur taux d'intérêt minimal acceptable. Durant l'enchère, leurs fonds sont appariés à des emprunteurs éligibles. Une fois le prêt apparié avec succès, le prêteur recevra le capital et les intérêts à l'échéance.

Mécanisme de liquidation : Si l'emprunteur ne rembourse pas le prêt à l'échéance, le smart contract déclenche automatiquement la liquidation. La garantie de l'emprunteur est liquidée afin de compenser les pertes du prêteur. Ce processus de liquidation est transparent et exécuté selon des règles prédéfinies.









Grâce à son modèle de prêt innovant à taux fixe, Term Finance propose une expérience de trading sécurisée, efficace et intuitive, s'appuyant sur un déploiement multi-chaînes, une architecture modulaire, un moteur de compensation performant et des mécanismes d'isolation des risques. Il constitue un outil financier plus stable pour la DeFi. À mesure que le marché de la DeFi évolue, Term Finance est bien positionné pour devenir l'une des principales plateformes de prêt à taux fixe, offrant des services de prêt et d'emprunt fiables et efficaces.



