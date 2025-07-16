TEN : une solution couche 2 (L2) révolutionnaire pour la confidentialité et la scalabilité d’Ethereum





TENest une solution couche 2 (L2) chiffrée de nouvelle génération au sein de l’écosystème Ethereum, conçue pour redéfinir la confidentialité et la scalabilité blockchain grâce à un chiffrement de niveau matériel. De la même manière que le protocole HTTPS a transformé la sécurité du Web 2.0, TEN construit l’infrastructure Web3 de demain — offrant un chiffrement de bout en bout des données de transaction, des états de smart contracts et des processus d’exécution, tout en héritant des garanties de sécurité de la couche principale d’Ethereum. Cette innovation permet d’augmenter la vitesse des transactions de plus de 10x et de réduire les frais de gaz de 90 %, posant les bases d’une adoption massive des dApps. est une solution couche 2 (L2) chiffrée de nouvelle génération au sein de l’écosystème Ethereum, conçue pour redéfinir la confidentialité et la scalabilité blockchain grâce à un chiffrement de niveau matériel. De la même manière que le protocole HTTPS a transformé la sécurité du Web 2.0, TEN construit l’infrastructure Web3 de demain — offrant un chiffrement de bout en bout des données de transaction, des états de smart contracts et des processus d’exécution, tout en héritant des garanties de sécurité de la couche principale d’Ethereum. Cette innovation permet d’augmenter la vitesse des transactions de plus de 10x et de réduire les frais de gaz de 90 %, posant les bases d’une adoption massive des dApps.













TEN intègre de manière unique la technologie Trusted Execution Environment (TEE) dans son architecture blockchain, apportant un chiffrement au niveau de la puce pour garantir :





1）Transactions chiffrées de bout en bout : de l’initiation à la confirmation on-chain, les données restent chiffrées et visibles uniquement pour les parties autorisées

2）Exécution privée des contrats intelligents : le code et les états sont traités dans le TEE, empêchant les nœuds d’accéder à la logique métier ou aux paramètres sensibles.

3）Résistance quantique : intègre des algorithmes cryptographiques avancés pour se prémunir contre les menaces futures de l’informatique quantique.









En tant que protocole Rollup décentralisé, TEN atteint des millions de TPS grâce à plusieurs innovations :





1）Protection contre le MEV : un algorithme propriétaire de « fair ordering » élimine le MEV, assurant l’équité des transactions.

2）Hasard sans parti de confiance (trustless) : une fonction vérifiable aléatoire ou VRF (Verifiable Random Function) basée sur TEE génère un hasard inviolable on-chain, idéal pour le mint NFT, le gaming, etc.

3）Bridge ultra-rapide : les transferts cross-chain entre Ethereum et TEN sont 5x plus rapides que les Rollups optimistes classiques.









1）Interaction de niveau Web2 : les utilisateurs accèdent aux dApps chiffrées sans plugin ; la protection de la vie privée est transparente côté frontend.

2）Facile pour les développeurs : entièrement compatible EVM, prend en charge la migration des contrats intelligents Solidity en un clic, réduisant considérablement la courbe d’apprentissage.









TEN est le token utilitaire natif du réseau, avec des fonctions essentielles pour la gouvernance, le staking, les opérations de l’écosystème et les incitations initiales :





1）Gouvernance du réseau : les détenteurs peuvent voter sur les mises à niveau du protocole, les feuilles de route techniques et l’allocation des fonds.

2）Incitations au staking : les validateurs doivent staker des tokens TEN pour obtenir des droits de production de blocs ; les stakers partagent les frais de transaction

3）Carburant de l’écosystème : toutes les opérations on-chain (transactions privées, transferts cross-chain, etc.) consomment du TEN comme gaz

4）Liquidity mining : les early adopters reçoivent des TEN en récompense pour la fourniture de liquidité ou leur participation aux programmes testnet









TEN est développé par une équipe de classe mondiale spécialisée en sécurité blockchain et cryptographie. L’équipe réunit des profils issus de la blockchain d’entreprise et des projets Web3 majeurs :





Comité technique : dirigé par un ancien architecte de R3 Corda, avec des vétérans du développement de blockchains de niveau entreprise, spécialisés en TEE et Zero Knowledge Proofs (ZK).

Experts en cryptographie : la conception du protocole est menée par un chercheur du Technion (Israël), détenteur de plusieurs brevets internationaux en cryptographie.

Écosystème & opérations : anciens de ConsenSys, Aave, etc., apportant leur expérience en relations développeurs, croissance de l’écosystème et conformité réglementaire.













T3 2024 : lancement du mainnet avec intégration de zkBridge, assurant l’interopérabilité cross-chain avec zkSync, StarkNet et autres réseaux zk.

T1 2025 : publication de modèles de protocoles DeFi confidentiels, prenant en charge le prêt anonyme et le trading de produits dérivés.

T4 2025 : lancement de nœuds TEE de niveau entreprise, pour des secteurs sensibles comme la santé et la logistique.









Programme de subventions développeurs : fonds d’incitation de 100 millions $ pour soutenir les dApps axées sur la confidentialité.

Partenariats réglementaires : collaborations avec les autorités en UE et à Singapour pour explorer des normes de confidentialité on-chain.

Alliance hardware : partenariats avec Intel, AMD, etc., pour optimiser l’intégration TEE au niveau matériel et faciliter le déploiement des nœuds.





