Réseau Tanssi : Protocole d'infrastructure pour les appchains et aperçu complet du token TANSSI

Le secteur de la blockchain a évolué d'un modèle single-chain vers un écosystème multi-chain, composé de blockchains spécialisées selon les cas d'usage. S'appuyant sur le cadre de sécurité partagée de Polkadot, Tanssi est un protocole d'infrastructure pour chaînes d'application qui exploite la technologie ContainerChain afin de permettre un déploiement de blockchains plus rapide, plus sûr et plus efficace. Cette approche permet de surmonter les limitations en matière d'évolutivité et de coûts des blockchains généralistes, tout en offrant aux développeurs une grande flexibilité pour personnaliser leur infrastructure selon leurs besoins.













Les ContainerChains de Tanssi sont construites à l'aide du framework Substrate, reconnu pour son architecture modulaire permettant une personnalisation avancée. Bien que la polyvalence de Substrate soit un atout, elle peut représenter un obstacle technique important. Tanssi réduit cette barrière à l'entrée en proposant des modèles contenant les composants de base préinstallés.





Principaux avantages du framework Substrate :





Architecture modulaire : les développeurs peuvent intégrer uniquement les composants pertinents pour leur cas d'usage spécifique, ce qui réduit la redondance et améliore les performances. Substrate est un SDK modulaire puissant utilisé dans l'écosystème Polkadot. Il offre un ensemble complet d'outils et de bibliothèques qui simplifient les fonctionnalités complexes de la blockchain, permettant aux développeurs de se concentrer sur l'innovation.

Flexibilité du runtime : le framework prend en charge des mises à jour fluides du runtime sans nécessiter de hard forks, permettant ainsi aux chaînes d'applications déployées d'évoluer et de s'améliorer en continu. Les composants du réseau, comme les modèles de gouvernance, les machines virtuelles ou les transitions d'état, peuvent être mis à jour indépendamment, assurant une adaptabilité maximale sans contraintes rigides.

Héritage de sécurité : les chaînes d'applications déployées via Tanssi bénéficient du modèle de sécurité éprouvé de l'écosystème Substrate, ce qui élimine la nécessité pour chaque chaîne de créer son propre réseau de validateurs.









Grâce au protocole ContainerChain, Tanssi permet la création de runtimes Substrate complets encapsulés au sein de parachains existantes. Cette approche innovante permet à plusieurs chaînes d'applications de coexister dans un seul slot de parachain, réduisant ainsi considérablement les coûts et la complexité du déploiement.





Les principales caractéristiques de l'architecture ContainerChain sont les suivantes :





Efficacité des ressources : plusieurs chaînes d'applications partagent la même infrastructure sous-jacente tout en conservant une isolation logique et des capacités de personnalisation.

Déploiement simplifié : les développeurs peuvent se concentrer sur la logique de l'application sans avoir à gérer les complexités de l'infrastructure blockchain, des réseaux de validateurs ou des mécanismes de consensus. Modèle de sécurité partagé : toutes les ContainerChains bénéficient de la sécurité collective de la parachain parente, elle-même adossée aux garanties de sécurité de la chaîne de relais Polkadot.









L'intégration de Tanssi à l'écosystème Polkadot offre plusieurs avantages stratégiques :





Communication cross-chain : Tanssi prend en charge la communication directe avec d'autres chaînes de l'écosystème Polkadot, permettant une interopérabilité fluide et un transfert de valeur entre réseaux.

Sécurité partagée : le mécanisme de consensus Nominated Proof of Stake (NPoS) de Polkadot garantit une sécurité renforcée pour l'ensemble des parachains connectées et leurs ContainerChains.

Voie de mise à niveau : le système d'enchères pour les parachains et les mécanismes de renouvellement de créneau offrent une trajectoire claire pour la croissance de l'écosystème et sa durabilité à long terme.













Tanssi permet une intégration rapide via un réseau symbiotique sécurisé par un restaking de niveau Ethereum, réduisant le temps de déploiement à quelques minutes au lieu de plusieurs mois. Cette rapidité repose sur plusieurs innovations majeures :





Modèles préconfigurés : les dépôts officiels de Tanssi proposent des modèles de chaînes d'application prêts à l'emploi, simplifiant le développement et le déploiement. Ils incluent les composants essentiels d'une blockchain, tels que les mécanismes de consensus, le traitement des transactions et les cadres de gouvernance.





Configuration automatisée : la plateforme automatise les processus complexes typiques du déploiement blockchain, y compris l'installation des nœuds, l'initialisation du réseau et la configuration des paramètres de sécurité.





Hub d'intégration : une fois intégrés en tant que ContainerChain Tanssi, les projets accèdent à un ensemble complet d'outils et de services — production de blocs, disponibilité des données, messagerie cross-chain et passerelles vers d'autres réseaux — ainsi qu'à des portefeuilles, indexeurs, points de terminaison RPC, explorateurs et autres composants essentiels de l'infrastructure.









Tanssi propose un déploiement automatisé et sans autorisation, simplifiant le développement sans dépendre de protocoles off-chain. Cette automatisation couvre plusieurs couches opérationnelles clés :





Production de blocs : la production de blocs automatisée garantit un fonctionnement ininterrompu du réseau, sans intervention manuelle ni coordination entre validateurs.

Disponibilité des données : des solutions intégrées assurent que les données des transactions restent accessibles et vérifiables au sein du réseau.

Messagerie cross-chain : des protocoles automatisés permettent une communication fluide entre différentes blockchains, facilitant les applications complexes multi-chain.









Construit sur le framework Substrate éprouvé et développé en Rust, Tanssi offre des performances élevées pour les applications blockchain exigeantes. Son architecture modulaire permet une personnalisation simple des conteneurs de chaînes d'applications, notamment :





Modules d'exécution : les développeurs peuvent ajouter, supprimer ou modifier des modules pour intégrer des fonctionnalités spécifiques à leur application.

Mécanismes de consensus : tout en héritant de la sécurité de la chaîne principale, chaque chaîne d'application peut définir ses propres règles de consensus pour l'ordre et la validation des transactions internes.

Modèles économiques : chaque chaîne d'application peut concevoir sa propre tokenomics et sa structure de frais, tout en restant interopérable avec l'ensemble de l'écosystème.













L'industrie du jeu vidéo représente l'un des cas d'usage les plus prometteurs pour l'infrastructure de chaînes d'applications de Tanssi. Ajuna a déployé une chaîne d'applications sur le testnet Dancebox, en mettant l'accent sur l'optimisation des performances et de l'expérience utilisateur — démontrant ainsi la pertinence de la plateforme pour les jeux nécessitant un haut débit, une faible latence et des mécaniques personnalisées.





Les chaînes d'applications pour le gaming permettent de :

Créer des systèmes d'actifs personnalisés pour les objets et monnaies en jeu

Déployer des mécanismes de consensus adaptés au gameplay en temps réel

S'intégrer aux infrastructures de jeu traditionnelles et aux systèmes de paiement

Assurer la portabilité et l'interopérabilité des actifs entre plusieurs jeux









Avec des exigences spécifiques en matière de débit de transactions, de prévisibilité des frais et de conformité réglementaire, les applications DeFi tirent un grand bénéfice d'une infrastructure dédiée aux chaînes d'applications. Tanssi permet aux projets DeFi de :





Mettre en place des structures de frais personnalisées et une protection contre le MEV

S'intégrer aux systèmes financiers traditionnels tout en conservant la décentralisation

S'optimiser pour des instruments financiers et des modèles de risque spécifiques

Améliorer l'expérience utilisateur grâce à une finalité plus rapide et une latence réduite









D.E.B.T. a déployé sa chaîne d'applications sur le testnet Dancebox de Tanssi, ouvrant la voie à de nouvelles avancées dans la tokenisation des actifs réels (RWA) et mettant en lumière la solidité de Tanssi dans ce domaine.

Les principaux avantages incluent :





Des fonctionnalités de conformité réglementaire adaptées aux juridictions spécifiques

Une intégration avec l'infrastructure financière traditionnelle

Des mécanismes de gouvernance personnalisables pour la gestion des actifs

Des capacités renforcées de confidentialité et de reporting réglementaire









La chaîne d'applications prévue par VWBL au sein de l'écosystème Tanssi vise à améliorer le chiffrement des NFT, la montée en charge et l'intégration communautaire — démontrant la pertinence de la plateforme pour les cas d'usage liés aux NFT et à l'art numérique. Les avantages incluent :





Des fonctionnalités avancées de chiffrement et de confidentialité pour les actifs numériques

Des mécanismes optimisés de stockage et de récupération pour les contenus multimédias

Des fonctions personnalisées de marketplace et des systèmes de distribution des royalties

Une compatibilité interplateforme et une interopérabilité renforcée













TANSSI est le token natif du réseau Tanssi. En tant que protocole d'infrastructure sans autorisation pour le déploiement de chaînes d'applications décentralisées, Tanssi s'appuie sur la sécurité d'Ethereum, un séquençage décentralisé, la disponibilité des données (DA) et la messagerie cross-chain. TANSSI constitue l'épine dorsale économique de l'écosystème, en soutenant des fonctions clés liées à la sécurité, aux opérations et à la gouvernance.









Staking et sécurité : distribué à tous les restakers, y compris les opérateurs et les séquenceurs, le TANSSI contribue à sécuriser le réseau Tanssi et ses chaînes d'applications. Le staking incite à un comportement honnête et aligne les intérêts des validateurs et des opérateurs sur le succès du réseau. Les participants devront staker du TANSSI pour participer à la production de blocs et au consensus.





Paiements de service : TANSSI est requis pour déployer des chaînes d'applications, produire et finaliser des blocs, et traiter les messages cross-chain. Plus d'applications seront lancées sur Tanssi, plus la demande sera soutenue. Son modèle de frais est conçu pour être prévisible et évolutif, permettant aux développeurs d'anticiper précisément leurs coûts opérationnels.





Participation à la gouvernance : les détenteurs de tokens peuvent voter sur les décisions de gouvernance et l'allocation des fonds du trésor, garantissant une évolution du réseau conforme aux intérêts des développeurs, validateurs et utilisateurs.





Incitations pour les opérateurs et séquenceurs : les opérateurs et séquenceurs doivent staker du TANSSI pour obtenir des récompenses et maintenir leur rôle actif dans le réseau, créant un environnement compétitif propice à des services de qualité et à la fiabilité du réseau.













L'offre initiale de TANSSI est de 1 milliard de tokens, conçue pour garantir la décentralisation, encourager la participation et soutenir la croissance à long terme. La stratégie d'allocation vise à équilibrer plusieurs objectifs :

Décentralisation : une allocation large empêche la centralisation du contrôle.

Incitations : les participants sont récompensés pour leur contribution à la sécurité et à l'essor de l'écosystème.

Financement de la croissance : des réserves stratégiques sont allouées pour soutenir le développement continu et l'expansion de l'écosystème.









L'allocation des tokens reflète une stratégie globale axée sur le développement de l'écosystème.





Communauté principale et initiatives écosystémiques (39,7 %) : soutient une croissance durable à travers des airdrops pour les contributeurs (par ex. récompenses du mainnet et de LFL), des incitations à la liquidité, du market making, R&D, des partenariats, des subventions et des programmes basés sur l'activité — témoignant d'un engagement fort envers l'expansion de la communauté et de l'écosystème.





Soutiens initiaux (24 %) : alloués aux investisseurs initiaux ayant financé le développement au stade précoce, répartis sur deux cycles avec des calendriers de blocage identiques. Cette allocation vise à récompenser les premiers contributeurs tout en limitant l'impact sur le marché via un mécanisme de vesting.





Contributeurs clés (22 %) : réservés aux premiers développeurs et contributeurs au protocole, afin d'assurer une forte convergence d'intérêts avec le succès à long terme du projet.





Réserve de la fondation (10 %) : gérée par la fondation pour financer le développement, les opérations et la durabilité, garantissant une stabilité financière et soutenant des initiatives de croissance stratégique.





Vente communautaire (2,3 %) : vente publique de tokens avant le TGE(Événement de Génération de Tokens), à un prix représentant 5 % de l'offre totale et une valorisation FDV de 45 millions de dollars — correspondant à celle du tour privé récent de Moondance Labs.





Communauté précoce (2 %) : distribués aux contributeurs du testnet Let's Forkin' Dance afin de récompenser l'engagement initial et de favoriser la croissance de la communauté.









The token release schedule is designed to balance liquidity and long-term stability:





Le calendrier de libération des tokens est conçu pour concilier liquidité à court terme et stabilité à long terme :

Initiatives communautaires : 30 % des tokens sont libérés au TGE (Événement de génération de tokenst), les 70 % restants sont libérés chaque mois sur une période de trois ans.

Vente communautaire : les tokens sont entièrement libérés 40 jours après le TGE (Événement de génération de tokens), afin de stabiliser le prix et permettre une participation équitable.

Première communauté : 20 % des tokens sont libérés au TGE (Événement de génération de tokens), puis les 80 % restants sont libérés de manière linéaire sur 60 jours, afin de récompenser les participants au testnet tout en limitant la pression sur le marché.

Réserve de la fondation : 30 % des tokens sont libérés au TGE (Événement de génération de tokens), les 70 % restants sont libérés mensuellement sur trois ans pour assurer un financement continu des opérations.

Soutiens initiaux : cliff d'un an, suivi d'une libération de 40 %, puis du solde libéré mensuellement sur un an — garantissant un engagement aligné avec les objectifs à long terme.

Contributeurs principaux : cliff d'un an, puis libération de 30 %, avec le reste libéré chaque mois sur deux ans — favorisant un engagement durable de la part des développeurs et bâtisseurs du projet.









Le modèle tokenomique de TANSSI est conçu pour générer un cycle vertueux de croissance du réseau et de création de valeur :





Demande stimulée par l'utilisation du réseau : à mesure que de nouvelles chaînes d'applications sont lancées, la demande en TANSSI augmente via les paiements de services et les exigences de staking.





Récompenses de staking pour encourager la participation : les détenteurs sont incités à staker leurs tokens, ce qui réduit l'offre en circulation et renforce la sécurité du réseau.





Participation à la gouvernance : les détenteurs de tokens influencent l'évolution du protocole et l'allocation du trésor, assurant une gouvernance alignée sur les intérêts des parties prenantes.





Mécanisme déflationniste : les frais de transaction sont versés au trésor du protocole pour financer les biens publics et le développement. À mesure que l'utilisation augmente, cela peut générer une pression déflationniste.













Tanssi évolue dans le secteur en pleine croissance des infrastructures dédiées aux chaînes d'applications, un marché où plusieurs acteurs sont déjà bien établis :

Parachains de Polkadot : bien que Tanssi repose sur l'écosystème Polkadot, il élimine les obstacles liés à la complexité et au coût d'obtention d'un slot de parachain, rendant le déploiement de blockchains beaucoup plus accessible.

Cosmos SDK : Cosmos propose également des blockchains dédiées, mais la technologie ContainerChain de Tanssi permet une utilisation plus efficace des ressources et offre une sécurité partagée.

Solutions Ethereum de couche 2 (L2) : les couches 2 améliorent l'évolutivité mais n'offrent pas le même niveau de personnalisation que les chaînes d'applications.

Subnets d'Avalanche : Avalanche propose des fonctionnalités similaires, mais l'intégration native de Tanssi à l'écosystème Polkadot offre une interopérabilité supérieure et une sécurité partagée.









Tanssi se distingue par plusieurs avantages concurrentiels majeurs :

Déploiement ultra-rapide : la création d'une blockchain peut être réalisée en quelques minutes, contre plusieurs mois avec les cycles de développement classiques.





Modèle de sécurité partagée : une sécurité de niveau entreprise est intégrée par défaut, sans besoin de mettre en place un réseau de validateurs indépendant.





Efficacité de la ContainerChain : plusieurs chaînes d'applications peuvent mutualiser les coûts d'infrastructure tout en conservant une personnalisation complète.





Intégration complète : accès natif à l'infrastructure blockchain essentielle, incluant portefeuilles, indexeurs, points de terminaison RPC et bridges cross-chain.













La feuille de route de Tanssi se concentre sur plusieurs axes clés :





Compatibilité EVM renforcée : améliorer l'intégration de la machine virtuelle Ethereum afin de prendre en charge un éventail plus large d'applications et de faciliter la migration des projets existants basés sur Ethereum.

Interopérabilité cross-chain : étendre les capacités de ponts pour inclure des réseaux au-delà de l'écosystème Polkadot.

Optimisation des performances : améliorer en continu le débit des transactions, les temps de finalisation et l'efficacité des ressources.

Outils pour développeurs : perfectionner les frameworks, les outils de débogage et les environnements de test afin de réduire davantage les obstacles au déploiement de chaînes d'applications.









Développement de partenariats : établir des partenariats stratégiques dans les domaines du gaming, de la DeFi et de la blockchain en entreprise afin de favoriser des cas d'usage concrets.

Programmes de subventions : offrir un soutien financier aux projets innovants développés sur l'infrastructure Tanssi.

Ressources pédagogiques : mettre à disposition une documentation complète, des tutoriels et du contenu éducatif pour faciliter l'intégration des développeurs.

Développement communautaire : lancer des initiatives visant à attirer et fédérer une communauté dynamique de développeurs et d'utilisateurs autour de l'écosystème Tanssi.



