Évolution du paysage des stablecoins : l'USDC s'envole, l'USDe émerge comme un nouvel acteur

Ces dernières années, avec le développement rapide de la technologie blockchain et de la DeFi, les stablecoins sont devenus un pilier de plus en plus essentiel du système financier mondial. D'après le rapport State of Stablecoins 2025 publié conjointement par Dune et Artemis, le marché des stablecoins a connu une croissance sans précédent au cours de l'année passée, accompagnée de profonds changements dans sa structure. En particulier, la part de marché de l'USDC a doublé, tandis que l'ascension fulgurante de l'USDe marque une diversification croissante de l'écosystème stablecoin.













En février 2025, la capitalisation totale du marché des stablecoins atteint 214 milliards de dollars, avec un volume de transactions annuel de 35 000 milliards de dollars. USDC et USDT restent dominants, mais USDC se démarque avec une capitalisation qui a doublé pour atteindre 56 milliards de dollars, en faisant l'un des stablecoins à la croissance la plus rapide du marché.





Cette progression est largement due à sa conformité réglementaire, notamment dans le cadre de réglementations comme MiCA dans l'UE ou DIFC aux Émirats arabes unis. L'intégration de partenaires majeurs tels que Stripe et MoneyGram a également élargi ses cas d'usage à l'échelle mondiale, notamment pour les paiements et les transferts transfrontaliers.





Cette dynamique reflète une préférence institutionnelle pour les stablecoins conformes. À mesure que la régulation des cryptomonnaies à l'échelle mondiale s'éclaircit, la transparence de l'USDC et son positionnement réglementaire en font un choix privilégié pour les utilisateurs institutionnels.









Contrairement au succès de l'USDC, fondé sur la conformité réglementaire, USDe, un nouveau stablecoin décentralisé, affiche lui aussi une forte dynamique de croissance sur le marché. Lancé par Ethena Labs, l'USDe a vu sa capitalisation exploser, passant de 146 millions à 6.2 milliards de dollars depuis son lancement, ce qui en fait le troisième plus grand stablecoin en termes de capitalisation.





Cette croissance est en grande partie due à son modèle unique adossé au rendement et à son mécanisme de couverture delta-neutre, qui lui permettent de maintenir une valeur relativement stable sans dépendre du système financier traditionnel.





Porté par l'expansion de l'écosystème DeFi, l'influence de l'USDe continue de croître. À la différence des stablecoins centralisés, l'USDe met l'accent sur la décentralisation et des mécanismes innovants, ce qui le rend particulièrement attractif pour les utilisateurs de la DeFi. À mesure que le marché DeFi mûrit et s'étend, l'USDe est bien positionné pour consolider sa place sur le marché des stablecoins.









Bien que l'USDT reste le plus grand stablecoin en termes de capitalisation, atteignant 146 milliards de dollars, sa part de marché en déclin devient de plus en plus visible.





Ce ralentissement de croissance s'explique en partie par une adoption moindre du côté des utilisateurs institutionnels, de plus en plus attirés par des options plus conformes comme l'USDC, ou orientés vers les stablecoins décentralisés.





La stratégie de l'USDT a elle aussi évolué, s'éloignant progressivement du marché institutionnel pour se concentrer davantage sur les transferts P2P et les paiements à l'échelle mondiale. L'USDT reste largement utilisé dans les marchés émergents, notamment pour les transferts transfrontaliers et les paiements de faible montant, mais sa part dans la finance institutionnelle est sous pression.





Cette évolution illustre la diversification croissante et la concurrence de plus en plus intense au sein du marché des stablecoins.









L'évolution du marché des stablecoins reflète non seulement la concurrence entre stablecoins centralisés et décentralisés, mais aussi une interaction plus large entre innovation financière et conformité réglementaire.

Les stablecoins centralisés traditionnels comme l'USDC, étroitement liés au système financier classique, disposent d'atouts clairs en matière de conformité et de paiements transfrontaliers. À l'inverse, des stablecoins décentralisés comme USDS et USDe montrent un fort potentiel dans l'écosystème DeFi, attirant un nombre croissant d'utilisateurs grâce à des mécanismes innovants et une architecture décentralisée.





Derrière cette rivalité se dessine une intégration croissante entre technologie blockchain et finance traditionnelle.





À mesure que la finance décentralisée (DeFi) poursuit sa croissance, les stablecoins décentralisés devraient continuer à gagner des parts de marché. Parallèlement, les exigences croissantes en matière de conformité et de régulation poussent les stablecoins centralisés à s'adapter en permanence et à innover pour répondre aux attentes d'un environnement réglementaire mondial en mutation.









Les stablecoins sont devenus un élément clé de l'infrastructure du marché des cryptomonnaies, jouant un rôle de plus en plus important dans l'innovation au sein de la finance traditionnelle. Les experts du secteur restent optimistes quant à leur avenir, estimant que les stablecoins ne se limitent pas à faciliter les paiements transfrontaliers, mais ouvrent aussi la voie à de nouvelles opportunités sur les marchés financiers mondiaux.





Rob Hadick, associé chez Dragonfly, déclare :





« Les stablecoins sont le moteur vital du marché des cryptomonnaies, un super-conducteur pour le système financier. Ils ouvrent de nouvelles perspectives pour les marchés mondiaux, en particulier dans les domaines de l'innovation encore inaccessibles à la finance traditionnelle. »





Neodaoist, responsable produit chez Base, met l'accent sur l'avantage clair des stablecoins dans les paiements transfrontaliers :





« Nous espérons que Base pourra supporter davantage de stablecoins adossés à des monnaies locales, permettant aux utilisateurs du monde entier de transacter on-chain dans des devises qui leur sont familières, et ainsi favoriser une adoption plus large de la technologie blockchain. »





De son côté, Conor Ryder, responsable de la recherche chez Ethena Labs, souligne la nécessité de stablecoins plus résistants à la volatilité du marché :





« L'avantage principal de l'USDe réside dans son mécanisme de stabilité adossé au rendement, garantissant aux utilisateurs un accès fiable à une alternative au dollar. »





Pour Andrew Hong, fondateur et analyste chez Herd, l'enjeu principal est l'infrastructure :





« La liquidité des stablecoins dépend de la qualité de l'infrastructure sous-jacente : coûts faibles, exécution rapide, et une demande réelle. Sur les blockchains publiques comme Solana, le besoin de paires de trading liquides pour les memecoins et de règlements instantanés rend les stablecoins indispensables. »





L'adoption des stablecoins s'étend également sur plusieurs blockchains. Selon Sam Elfarra, porte-parole de la communauté TRON DAO :





« TRON est devenue la blockchain leader pour les transactions en stablecoins, avec des volumes quotidiens atteignant plusieurs milliards. L'adoption de l'USDT sur TRON stimule l'activité économique à l'échelle mondiale, en particulier dans les marchés émergents, où il est de plus en plus utilisé pour les paiements et l'épargne. »





Avec le soutien croissant de réseaux comme Solana et TRON, les stablecoins sont appelés à bénéficier d'une liquidité accrue et d'une efficacité de trading renforcée, consolidant leur position en tant que pont essentiel entre DeFi et finance traditionnelle.









Le paysage des stablecoins est en pleine transformation. Entre la part de marché de l'USDC qui a doublé, l'ascension fulgurante de l'USDe, et l'évolution stratégique continue de l'USDT, l'évolution des stablecoins est en train de reconfigurer progressivement le système financier mondial. La tendance à la diversification est claire : qu'ils soient centralisés ou décentralisés, les stablecoins sont appelés à jouer un rôle de plus en plus central dans la finance mondiale de demain.





Avec l'innovation continue et une meilleure clarté réglementaire, les stablecoins deviendront des outils financiers efficaces, sécurisés et conformes, stimulant les avancées dans les paiements transfrontaliers, la gestion d'actifs et bien plus encore. À long terme, ils formeront un pont essentiel entre l'écosystème de la cryptomonnaie et la finance traditionnelle, contribuant à accélérer la croissance économique mondiale.





Si vous croyez au potentiel des stablecoins, MEXC est la plateforme idéale pour commencer votre parcours. En tant qu’échange de cryptomonnaies de premier plan, MEXC propose une large gamme de paires de trading en stablecoins, permettant aux utilisateurs d'acheter et d'échanger facilement des projets populaires comme USDe. MEXC combine une exécution rapide des ordres, une gestion de fonds fluide, et une offre diversifiée d'investissements — faisant d'elle la meilleure plateforme pour profiter des opportunités liées aux stablecoins.

Comment investir dans les stablecoins ? Voici un exemple avec la paire USDE/USDT :

application MEXC, tapez USDE dans la barre de recherche en haut, sélectionnez la paire USDE/USDT au comptant, puis sur la page du graphique en bougie, appuyez sur Acheter. Choisissez votre type d'ordre et le montant, puis appuyez sur Acheter USDEpour finaliser l'achat. Ouvrez l', tapezdans la barre de recherche en haut, sélectionnez la, puis sur la page du graphique en bougie, appuyez sur. Choisissez votre type d'ordre et le montant, puis appuyez surpour finaliser l'achat.









Clause de non-responsabilité : Ce contenu ne constitue ni un conseil en investissement, fiscal, juridique, financier, comptable ou de consulting, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'un actif. MEXC Learn fournit des informations à titre purement informatif et ne propose aucun conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et d'investir avec prudence. Toutes les décisions d'investissement prises par les utilisateurs sont indépendantes de cette plateforme.