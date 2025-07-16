Skate : une révolution de l’infrastructure cross-chain pour l’interopérabilité multi-chain









Skate (anciennement Range Protocol) est une innovation majeure dans l’infrastructure blockchain, présentée comme la première couche d’application universelle permettant une interaction fluide interaction fluide entre plusieurs machines virtuelles (VM). Le projet répond directement à un enjeu central de l’écosystème blockchain actuel : la fragmentation de la liquidité et de l’expérience utilisateur entre les différentes chaînes. En développant une couche d’orchestration reliant les principales VM — telles que la machine virtuelle Ethereum (EVM), la machine virtuelle Solana (SVM), la Machine virtuelle TON (TVM) et la migration des machines virtuelles (Move VM) — Skate ambitionne de transformer en profondeur l’expérience utilisateur et les parcours des développeurs dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi).









Skate a pour mission de lever les barrières entre les différents écosystèmes blockchain. Même si chaque machine virtuelle (VM) apporte ses avantages techniques propres, la fragmentation des applications et de la liquidité nuit considérablement à l’expérience des utilisateurs et des développeurs. Skate propose une infrastructure unifiée qui permet aux applications de s’exécuter sur des milliers de blockchains tout en maintenant un état d’application unique, concrétisant ainsi le vrai « développer une fois, déployer partout ».









Expérience utilisateur dégradée : bien que les machines virtuelles émergentes telles que SVM, TVM et la migration des machines virtuelles (Move VM) présentent des atouts spécifiques, les opérations cross-chain impliquent souvent des ponts complexes, la gestion de plusieurs portefeuilles et la maîtrise de diverses architectures techniques, ce qui complique grandement leur utilisation pour l’utilisateur moyen.





La complexité du développement augmente : créer des applications cross-chain nécessite d’adapter différents stacks techniques, langages de contrats intelligents et logiques d’intégration cross-chain. Cela allonge les délais, augmente les coûts et accroît les risques de sécurité.





Fragmentation de la liquidité : bien qu’Ethereum détienne la liquidité la plus importante, les autres blockchains peinent à y accéder et à l’intégrer sans solutions de bridging efficaces. Cela dégrade souvent l’expérience utilisateur et compromet la sécurité.









Skate propose une couche d’orchestration innovante qui assure une connexion fluide entre plusieurs machines virtuelles (VM), sans que les utilisateurs quittent leur chaîne d’origine. Par exemple, les utilisateurs du réseau TON peuvent accéder directement aux applications sur EVM, Solana et d’autres chaînes, tout en préservant les spécificités de chaque chaîne et en supprimant les frictions habituelles des opérations cross-chain.













Cette couche, véritable centre névralgique reliant différentes machines virtuelles, simplifie la complexité des communications cross-chain, du routage des transactions et de la synchronisation des états. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder facilement aux applications multi-chain sans avoir à comprendre ni interagir avec l’infrastructure technique sous-jacente.









Compatibilité EVM (machine virtuelle Ethereum) : prise en charge complète d’Ethereum et de ses réseaux de couche 2 (L2), permettant une intégration fluide avec l’écosystème DeFi établi.

Intégration SVM (machine virtuelle Solana) : exploite le haut débit et les faibles coûts de transaction de Solana pour améliorer les performances.

Accès TVM (achine virtuelle TON) : connexion à la vaste base d’utilisateurs de l’écosystème TON.

Prise en charge de Move VM (migration des machines virtuelles) : compatibilité étendue aux chaînes telles qu’Aptos et Sui, reconnues pour leur priorité donnée à la sécurité des contrats intelligents..









En combinant un mécanisme de teneur de marché automatisé (AMM) avec un cadre de trading on-chain, Skate crée une cagnotte de liquidité unique accessible depuis n’importe quelle chaîne connectée. Cela évite aux utilisateurs de gérer leurs actifs sur plusieurs chaînes, tout en offrant aux développeurs un accès à une liquidité profonde et consolidée





Skate révolutionne le modèle traditionnel de « chaîne isolée » en permettant aux applications de gérer un état unique partagé entre toutes les chaînes connectées. Cela simplifie grandement le développement tout en limitant les risques de sécurité liés aux divergences d’état.













Au cœur de l’écosystème, Skatepark propose une interface unifiée permettant aux utilisateurs d’explorer les applications cross-VM, redéfinissant ainsi leur interaction avec les DEX et les services on-chain. Elle offre :





L’accès aux applications de toutes les machines virtuelles connectées

L’exécution d’opérations DeFi cross-chain directement depuis les environnements natifs

La participation aux activités de l’écosystème pour gagner des récompenses

La découverte des protocoles et applications multi-chain émergents









Pilier central de l’écosystème, Ollies récompense les utilisateurs actifs sur les applications cross-VM et favorise la croissance collective. Cette dynamique positive accroît la participation, génère plus de récompenses, attire de nouveaux membres, et renforce l’engagement communautaire ainsi que les effets de réseau.













Le SKATE est le token natif de l’écosystème et remplit plusieurs fonctions clés en matière de gouvernance, de sécurité et d’incitations économiques :





Gouvernance : les détenteurs de SKATE peuvent participer aux votes sur les décisions stratégiques importantes, comme les mises à jour du protocole ou les ajustements des paramètres.

Staking : miser des SKATE contribue à la sécurité du réseau, tout en permettant aux stakers de recevoir des récompenses.

Frais de transaction : le token sert de moyen de paiement pour les transactions cross-chain sur la plateforme.

Incitations à la liquidité : des récompenses sont attribuées aux participants du pool de liquidité unifié.









Levée de fonds en amorçage (Seed) réussie : 3,75 millions de dollars ont été levés auprès d’investisseurs institutionnels tels que HashKey Capital, Mirana Ventures et Spark Digital Capital, garantissant à la fois un soutien financier solide et un accompagnement stratégique.

Plans d’ICO : projet de lancement d’une offre initiale de tokens d’un million de dollars via Legion Launchpad, alliant investissement institutionnel et participation communautaire.













Farming de rendement cross-chain : participez au mining de liquidité multi-chain en un seul clic, sans avoir à gérer manuellement vos positions cross-chain.

Protocoles de prêt unifiés : regroupez la liquidité de plusieurs chaînes pour bénéficier de meilleurs taux d’intérêt et d’options de garantie diversifiées.

Agrégation multi-chain des DEX : réalisez vos échanges grâce à un routage intelligent vers les meilleurs prix et les pools de liquidité les plus profonds sur différentes chaînes.









Jeux cross-chain : exploiter la haute performance de Solana pour le gameplay tout en assurant la gestion des actifs sur Ethereum.

Place de marché NFT unifiée : regroupe les actifs NFT issus de plusieurs chaînes pour élargir les possibilités de collection et de trading.

Actifs de jeu interopérables : permettent le transfert fluide des objets et personnages de jeu entre différentes blockchains









Gestion de la chaîne d’approvisionnement : coordonner les différentes étapes de la chaîne sur plusieurs blockchains tout en assurant une visibilité et un contrôle unifiés. Systèmes d’identité cross-chain : créer une identité numérique unique et unifiée couvrant plusieurs réseaux blockchain. DeFi entreprise : accéder à des services financiers multi-chain via une interface unique, facilitant la gestion des capitaux.













Bridges cross-chain traditionnels : ils nécessitent des transferts d’actifs, souvent longs, coûteux et exposés à des risques de sécurité. Skate, en revanche, permet des interactions cross-chain natives, sans recourir aux ponts.

Protocoles multi-chain : ils maintiennent une gestion d’état isolée pour chaque chaîne, alors que Skate garantit un état d’application unifié sur toutes les chaînes.

Solutions couche 2 (L2) : elles améliorent la performance d’une chaîne unique, sans traiter l’interopérabilité. Skate connecte, lui, à la fois les écosystèmes couche 2 (L2) et mainnet.









Expérience native de la chaîne : les utilisateurs interagissent directement dans leur blockchain d’origine, sans avoir à changer de réseau.

Gestion unifiée de l’état : assure la cohérence des applications sur toutes les chaînes connectées.

Prise en charge complète des machines virtuelles : compatible avec toutes les machines virtuelles majeures (EVM, SVM, TVM, Move VM).

Architecture conviviale pour les développeurs : simplifie le processus de développement multi-chain.

Soutien institutionnel : une forte reconnaissance portée par des investissements de fonds de capital-risque majeurs, qui renforcent la crédibilité du secteur.













Étendre la prise en charge des machines virtuelles (VM) émergentes

Optimiser la rapidité des transactions, la maîtrise des coûts et l’expérience utilisateur

Renforcer les audits de sécurité cross-chain ainsi que la gestion des états

Améliorer les outils à destination des développeurs, notamment les SDK et API









Établir des partenariats stratégiques avec les principaux projets DeFi, gaming et blockchain d’entreprise

Lancer des programmes d’incitation pour les développeurs et des ressources éducatives

Mettre l’accent sur le développement du marché dans les régions où l’adoption de la blockchain est la plus forte.









Grâce à son architecture innovante de couche d’application universelle, Skate répond au problème central de la fragmentation des écosystèmes blockchain. En combinant l’expérience native des chaînes, une gestion unifiée de l’état et une prise en charge complète des machines virtuelles, il offre aux utilisateurs et aux développeurs un tout nouveau paradigme d’interaction cross-chain. Sa tokenomics est étroitement liée à la participation à l’écosystème, tandis qu’un soutien institutionnel et une feuille de route claire soutiennent son développement à long terme. À mesure que les écosystèmes multi-chain convergent, Skate progresse régulièrement pour devenir un acteur clé de l’infrastructure cross-chain, ouvrant la voie à une adoption massive de la blockchain.





Le token SKATE est désormais disponible sur MEXC . Pour acheter des SKATE, suivez ces étapes :

1) Ouvrez et connectez-vous à l’application MEXC ou rendez-vous sur le site officiel

2) Dans la barre de recherche, saisissez SKATE puis choisissez le trading au comptant ( Spot ) sur les contrats à terme (Futures).

3) Choisissez le type d’ordre, saisissez le montant et le prix, puis finalisez la transaction.







