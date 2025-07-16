Sign Protocol : Redéfinir la confiance, faire le lien entre le Web3 et le monde réel

Sign Protocol, en tant que premier protocole d'attestation vérifiable pour l'ensemble de l'écosystème on-chain, vise à résoudre le problème central du manque d'authenticité des informations on-chain et de validité légale. En intégrant le stockage décentralisé et la technologie des Verifiable Credentials (VC), Sign Protocol construit une infrastructure d'attestation de confiance de bout en bout pour des cas d'usage tels que les audits de protocoles DeFi, les votes de gouvernance DAO et les déclarations de droits d'auteur des NFT.





Sur cette base, Sign propose à travers Sign Protocol une couche mondiale de vérification des données, prenant en charge de nombreux produits de l'écosystème comme EthSign, TokenTable et SignPass, construisant progressivement un écosystème de confiance reliant le Web3 au monde réel.









L'authenticité et la vérifiabilité de l'information constituent la base de la confiance. Pourtant, les méthodes de vérification traditionnelles, centralisées, souffrent d'inefficacité, de coûts élevés et de risques liés à la confiance.





Sign Protocol propose un protocole d'attestation décentralisé qui s'appuie sur la transparence et l'immutabilité de la technologie blockchain, offrant ainsi une nouvelle solution permettant aux utilisateurs de prouver et de vérifier des informations on-chain, afin de construire un monde numérique plus fiable.









2.1 EthSign: EthSign est l'application de Sign Protocol dédiée au domaine des accords électroniques. Elle dépasse les limites des plateformes de signature électronique traditionnelles en permettant le stockage décentralisé et le chiffrement des documents, tout en offrant des services de vérification gratuits à l'échelle mondiale. Comparé aux plateformes classiques comme DocuSign et Adobe Sign, EthSign séduit de nombreux utilisateurs grâce à l'absence d'abonnement, l'élimination des spams et le stockage chiffré des documents de façon permanente.





2.2 TokenTable: TokenTable est un outil de gestion du cycle de vie complet, spécialement conçu pour la distribution de tokens. Il propose une solution standardisée couvrant l'ensemble du processus, depuis la définition des règles de verrouillage et l'attribution des périodes de vesting, jusqu'à l'exécution automatique des pénalités en cas de non-respect des engagements.





2.3 SignPass: SignPass est centré sur la création d'un nouveau système de vérification d'identité. En intégrant des technologies de protection de la vie privée comme les zero-knowledge proofs, SignPass réduit au minimum la divulgation des informations sensibles des utilisateurs. Il prend également en charge une configuration modulaire afin de répondre aux exigences réglementaires des différents pays et régions, offrant ainsi une solution de gestion d'identité hautement personnalisable.









3.1 Confiance programmable : En s'appuyant sur des technologies telles que les contrats intelligents, le mécanisme de confiance devient programmable. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser les règles et conditions de confiance selon leurs besoins, garantissant ainsi la fiabilité et la sécurité des transactions.





3.2 Stockage décentralisé : Contrairement au stockage centralisé traditionnel, cette approche repose sur un stockage décentralisé. Les informations d'identification des utilisateurs sont réparties sur plusieurs nœuds, empêchant ainsi tout contrôle ou modification par un seul nœud, et renforçant considérablement la sécurité et la fiabilité des données.





3.3 Interopérabilité cross-chain : Sign Protocol est capable d'interagir et de communiquer avec plusieurs réseaux blockchain. Les utilisateurs peuvent ainsi utiliser leurs informations d'identification à travers différentes blockchains, rendant possible la vérification d'identité et la gestion des credentials en cross-chain.









Au sein de Sign Protocol, le token SIGN n'est pas seulement utilisé pour payer les frais de service, il constitue également un élément central de l'écosystème avec plusieurs fonctions. Les utilisateurs doivent l'utiliser pour couvrir les frais liés aux services, et en tant que token de gouvernance, les détenteurs peuvent participer aux décisions de gouvernance du projet afin de contribuer ensemble au développement du projet.







