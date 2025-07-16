Anticipations croissantes de baisse des taux par la Fed : un double affrontement entre les marchés et l'économie

En ce début de deuxième trimestre 2025, les marchés de capitaux mondiaux sont saisis par une tension extrême. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a dépassé les 4.5 %, tandis que celui à 30 ans a franchi la barre des 5 %. Dans le même temps, l'indice du dollar américain poursuit sa chute, et les actions comme les obligations américaines sont en baisse — rendant les stratégies classiques d'allocation d'actifs totalement inefficaces. Ce scénario de « spirale inter-actifs » est extrêmement rare dans l'histoire, et résulte d'une montée simultanée de l'anxiété des investisseurs et des incertitudes sur la direction que prendra la politique monétaire de la Réserve fédérale. Goldman Sachs, Morgan Stanley et l'économiste Peter Schiff ont tous averti que si la Fed ne change pas rapidement de cap, les marchés financiers pourraient revivre un épisode similaire au « Lundi noir » de 1987. Cette fois, il ne s'agit plus simplement d'un cycle économique, mais d'un ultimatum lancé par l'ensemble du système financier à la Réserve fédérale.









Les bons du Trésor américain, longtemps considérés comme un refuge pour les capitaux mondiaux, subissent actuellement une forte vague de ventes qui remet profondément en cause cette conviction. Les Credit Default Swaps (CDS) sur les obligations à haut rendement ont bondi de manière spectaculaire, révélant une tension systémique sur le marché du crédit. Boaz Weinstein, fondateur de Saba Capital, alerte : « Les obligations d'entreprise subissent des ventes massives concentrées, et ce sont les petites et moyennes entreprises qui en pâtissent le plus. » Si les conditions de financement continuent de se durcir, une nouvelle vague de défauts pourrait émerger. Il ne s'agit plus simplement d'une question de taux d'intérêt : c'est l'ensemble du mécanisme de tarification du risque qui semble défaillir. Dans un environnement marqué par des taux élevés et une dette massive, la tolérance des marchés vis-à-vis de la Réserve fédérale s'amenuise rapidement.













Parallèlement aux turbulences du marché obligataire, le dollar américain subit une pression croissante. À mesure que les anticipations de baisse des taux s'intensifient, l'indice du dollar atteint de nouveaux plus bas, incitant les capitaux mondiaux à se rediriger discrètement vers des actifs refuges non traditionnels tels que l'or, les marchés émergents, les cryptomonnaies et les protocoles DeFi. Ce processus de rééquilibrage traduit une perte rapide de confiance des investisseurs dans la capacité de la Fed à maintenir des taux élevés. Par ailleurs, la liquidité du marché crypto progresse, tandis que les investisseurs se détournent des allocations d'actifs traditionnelles pour rechercher de nouvelles réserves de valeur. La croissance de Bitcoin , d' Ethereum et de projets blockchain émergents témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour les actifs numériques.









Alors que les marchés s'étaient recentrés sur la politique monétaire, un revirement brutal de la politique commerciale est venu raviver les tensions. Le gouvernement américain a récemment réintroduit la politique des « tarifs réciproques », imposant de lourds droits de douane aux principaux pays exportateurs afin de protéger les industries nationales. Toutefois, cette stratégie pourrait se retourner contre les États-Unis :





Les prix des biens manufacturés et de consommation pourraient grimper, entraînant un effet inflationniste secondaire sur l'indice des prix à la consommation (CPI),

Les marges bénéficiaires des entreprises risquent d'être comprimées, réduisant ainsi leur volonté d'investir,

Les banques centrales étrangères pourraient diminuer leurs avoirs en bons du Trésor américain pour soutenir leur propre devise.





L'incertitude politique monte en flèche, rendant de plus en plus difficile la conciliation entre la maîtrise de l'inflation et le soutien à la croissance. La Réserve fédérale se retrouve désormais contrainte de prendre des décisions particulièrement délicates au cœur de cette guerre de politiques croisées.









L'économiste renommé Peter Schiff a tiré la sonnette d'alarme : sans baisse rapide des taux d'intérêt accompagnée d'un retour au programme de QE, les marchés boursiers américains pourraient revivre un krach similaire au « Lundi noir (Black Monday) » de 1987. Dans le même temps, des banques d'investissement de premier plan telles que Goldman Sachs et Morgan Stanley ont avancé leurs prévisions pour une première baisse des taux à la mi-2025.





D'après les dernières projections de Goldman Sachs, la Réserve fédérale pourrait initier son premier assouplissement dès juin – soit plus tôt que la prévision initiale de juillet – dans le cadre d'un cycle de détente préventif. En supposant que l'économie américaine évite la récession, la Fed devrait abaisser son taux directeur à trois reprises de 25 points de base (BPS) chacune, pour atteindre une fourchette de 3.5 % à 3.75 % d'ici la fin de l'année. En revanche, si une récession devait se concrétiser, Goldman Sachs estime que la Fed pourrait adopter des mesures bien plus agressives, avec un total annuel de baisse atteignant 200 BPS (soit 2%). Sur la base des données économiques actuelles et des risques évalués, la prévision pondérée de la firme suggère désormais une baisse totale de 130 BPS pour 2025, contre 105 précédemment. Au 4 avril, les attentes du marché sont globalement alignées sur ce scénario.





L'appel croissant à des « baisses de taux d'urgence accompagnées d'un retour au QE » reflète une vigilance accrue face au risque systémique. Pour de nombreux investisseurs, l'assouplissement monétaire apparaît comme la seule issue réaliste pour éviter une crise du crédit et un effondrement des prix des actifs. Toutefois, la Fed se heurte à un dilemme de politique monétaire d'une complexité inédite :





Pressions inflationnistes persistantes : en mars 2025, le taux d'inflation sous-jacente reste nettement supérieur à l'objectif des 2 %, rendant tout assouplissement difficile sans raviver l'inflation.

Fenêtre d'intervention limitée : rater le moment opportun pourrait annuler l'effet escompté des baisses de taux et engendrer des risques de contagion systémique.

Effets secondaires incontrôlables : qu'il s'agisse de maintenir des taux élevés ou d'engager une politique d'assouplissement, des répercussions à long terme sur le taux de change du dollar, les flux de capitaux et la stabilité des marchés émergents sont inévitables.





En somme, la Fed se retrouve au carrefour politique le plus périlleux depuis la période post-pandémie. Chaque décision déclenchera une réaction en chaîne sur les marchés mondiaux. Face à un double mandat – juguler l'inflation tout en stabilisant les conditions financières et en soutenant la croissance – les autorités monétaires doivent composer avec une dynamique de marché d'une intensité sans précédent.









Bien que les anticipations de baisse des taux soient devenues le thème dominant des marchés, rien ne garantit un « atterrissage en douceur ». Des obligations aux taux de change, des matières premières aux actions technologiques, l'ensemble des actifs mondiaux réagit aux décisions de la Fed à un rythme inédit. La question essentielle reste de savoir si la Fed peut encore « imposer le tempo ». Pour les investisseurs, la phase actuelle est cruciale en matière de gestion des risques et constitue une fenêtre stratégique pour la réévaluation des portefeuilles. Dans ce climat, les actifs non traditionnels — combinant liquidité élevée, sécurité renforcée et résistance à l'inflation — s'imposent progressivement comme de nouveaux refuges pour les capitaux institutionnels.





: Dans ce contexte, MEXC , en tant que plateforme mondiale de référence pour le trading d'actifs numériques, devient le choix privilégié d'un nombre croissant d'investisseurs institutionnels et particuliers





Mécanisme de listing rapide : pour capter en temps réel les nouvelles tendances du marché,

Sélection rigoureuse des actifs : priorité à la valeur pour réduire les signaux parasites,

Forte liquidité : garantissant une exécution fluide dans tous les contextes de marché,

Réseau mondial de services : couvrant tous les fuseaux horaires pour assurer la sécurité des actifs et du trading.





Le marché mondial connaît en 2025 un bouleversement macroéconomique sans précédent. Entre politique monétaire, tensions commerciales et risques géopolitiques, chaque décision de la Fed peut désormais devenir un pivot déterminant pour l'évolution des tendances de marché. Les investisseurs doivent faire preuve de sang-froid, comprendre les logiques sous-jacentes, interpréter les signaux avec justesse et allouer leurs actifs avec prudence.À une époque où « rhinocéros gris (gray rhinos) » et « cygnes noirs (black swans) » coexistent, seuls un jugement affûté et des choix rationnels permettent de traverser les cycles et de résister à la tempête.



