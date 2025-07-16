Resolv Labs redéfinit les stablecoins avec un design delta-neutre et le token RESOLV

Resolv Labs fait figure de pionnier dans l’innovation technologique de la finance décentralisée (DeFi) en repensant la conception des stablecoins via une stratégie de couverture delta-neutre. Son produit phare, USR (Resolv USD), est adossé à de l’Ethereum (ETH) et élimine totalement le recours aux actifs du monde réel (RWA), devenant ainsi le premier stablecoin à assurer à la fois la stabilité des prix et la génération de rendement par des mécanismes 100 % on-chain. Après une levée de fonds en seed de 10 millions de dollars menée par cyberFund et Maven 11 en avril 2025, Resolv s’impose comme un acteur de rupture dans l’évolution des stablecoins algorithmiques. Le USR maintient un ancrage précis au dollar tout en générant un rendement durable basé sur les mécanismes intrinsèques aux marchés crypto, répondant ainsi aux failles structurelles des stablecoins traditionnels.













Resolv Labs a été fondé dans le but de créer une infrastructure de stablecoins plus résiliente. Le USR est garanti par de l’ETH et utilise une stratégie delta-neutre pour couvrir les variations de prix. Il associe une collatéralisation on-chain à une couverture via contrats à terme perpétuels, rompant avec la dépendance aux actifs traditionnels comme les dépôts bancaires ou obligations. Résultat : plus aucun risque de contrepartie ni d'incertitude réglementaire, et une véritable valeur refuge décentralisée pour les utilisateurs DeFi.





Premier protocole stablecoin à atteindre une neutralité delta entièrement on-chain, Resolv se distingue grâce à trois atouts clés :





Mécanisme d’isolation du risque : les tokens RLP (Resolv Liquidity Pool) jouent le rôle de couche tampon, absorbant les pertes potentielles et maintenant l’ancrage du USR.

Compatibilité étendue : compatible avec les plateformes centralisées (CEX) comme décentralisées (DEX), s’adaptant à de nombreux cas d’usage.

Rendement natif : génère des revenus directement via le staking d’ETH et les taux de financement des contrats à terme, sans dépendre d’actifs externes, assurant un TAEG nettement supérieur aux produits concurrents.













Au cœur de la technologie de Resolv se trouve une stratégie delta-neutre dynamiquement équilibrée :





Position longue en ETH : le protocole détient de l’ETH au comptant comme collatéral de base.

Couverture courte via contrats à terme : il ouvre des positions courtes sur des contrats perpétuels ETH, avec une taille exactement égale à la valeur du collatéral ETH.





Double source de revenus :

Capte les taux de financement positifs des marchés de contrats à terme (historiquement, les shorts en sont souvent bénéficiaires).

Gagne des récompenses de staking d’ETH via des protocoles de staking liquide comme Lido.





Ce mécanisme permet de décorréler totalement le USR de la volatilité du prix de l’ETH, tout en maintenant son ancrage à 1 $.









Pour contrer les risques liés aux plateformes ou aux variations de financement, Resolv s’appuie sur une structure défensive robuste :





Tampon RLP : un pool à haute liquidité de tokens RLP fait office de fonds d’assurance, absorbant les pertes potentielles pour éviter tout désancrage du USR.

Diversification des plateformes : les positions sur contrats à terme sont réparties sur plusieurs exchanges (ex : OKX, Bybit) afin de limiter la dépendance à un seul acteur.

Audit de sécurité : les contrats intelligents sont vérifiés par des sociétés reconnues comme MixBytes et Sherlock, garantissant la solidité du code.













Le RESOLV est à la fois un token de gouvernance et un outil fonctionnel au sein de l’écosystème, avec cinq fonctions clés :





Gouvernance : vote sur les paramètres du protocole (taux de collatéralisation, intégrations, allocation de fonds).

Partage des revenus : les détenteurs pourront bénéficier d’une part des frais générés à l’avenir.

Boost de staking : le staking de RESOLV améliore les rendements sur les paires USR/RLP.

Accès privilégié : débloque des fonctionnalités avancées (bêtas, pools exclusifs, etc.).

Participation au risque : vote sur les paramètres de risque pour équilibrer sécurité et rendement.









Les détails complets ne sont pas encore publiés, mais la stratégie actuelle mise sur l’alignement communautaire :





Incitations communautaires : une part est dédiée au mining de liquidité, airdrop, et prime pour la chasse aux bugs.

Équipe & écosystème : allocations réservées au développement technique et aux partenariats.

Mécanisme déflationniste : une partie des frais sera utilisée pour racheter et brûler des tokens RESOLV régulièrement.









Court terme : déploiement sur les couches 2 (L2) comme Arbitrum et Optimism ; lancement de produits indexés sur le BTC pour diversifier le collatéral.

Moyen terme : activation du staking RESOLV et de la DAO de gouvernance ; intégration avec des protocoles de lending comme Aave ou Compound.

Long terme : développement d’un agrégateur de rendement inter-chain, création de canaux conformes aux normes pour attirer les institutions financières — avec l’objectif de faire de RESOLV une passerelle stablecoin entre CeFi et DeFi.







Contrairement à des stablecoins comme Ethena qui reposent sur des modèles de risque hybride, Resolv adopte une conception à double pool séparé (USR/RLP). Cette architecture modulaire permet aux utilisateurs de choisir librement entre une stratégie axée sur la stabilité pure ou sur un rendement élevé, répondant ainsi aux exigences des investisseurs institutionnels en matière de gestion des risques par couches. Elle marque une nouvelle étape dans l’évolution du secteur des stablecoins crypto.

