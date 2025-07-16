MEXC a lancé le trading au comptant et de contrats à terme pour le token PUMP, et la plateforme a également ouvert un canal de dépôt pour ce token. De plus, vous pouvez visiter la page de l'événement MEXC a lancé le trading au comptant et de contrats à terme pour le token PUMP, et la plateforme a également ouvert un canal de dépôt pour ce token. De plus, vous pouvez visiter la page de l'événement
Apprentissage/Zone des tokens tendance/Présentation du projet/PumpBTC : L...ans la DeFi

PumpBTC : La solution innovante de staking de liquidités qui ouvre une nouvelle ère dans la DeFi

16 juillet 2025MEXC
0m
Partager sur
#Basique#Buzz de l'industrie
pumpBTC
PUMPBTC$0.04064+5.53%
Lagrange
LA$0.32199+9.43%
DeFi
DEFI$0.001292-0.15%
TokenFi
TOKEN$0.00934+1.96%
pump.fun
PUMP$0.004033-3.28%


MEXC a lancé le trading au comptant et de contrats à terme pour le token PUMP, et la plateforme a également ouvert un canal de dépôt pour ce token. De plus, vous pouvez visiter la page de l'événement Airdrop+ de MEXC pour participer aux activités de dépôt et de trading de PUMP et partager une cagnotte de 150,000 USDT.

PumpBTC (PUMP) est une solution de staking de liquidités basée sur la plateforme Babylon, conçue pour aider les détenteurs de BTC à maintenir la liquidité de leurs actifs tout en participant aux activités de finance décentralisée (DeFi).

1. Aperçu du projet : La voie innovante de PumpBTC


Contrairement aux méthodes de staking traditionnelles qui exigent généralement des utilisateurs de verrouiller leurs actifs pendant une longue période, PumpBTC simplifie le processus en permettant de staker des BTC sur Babylon en un seul clic et de recevoir immédiatement des tokens de liquidité.

PumpBTC ne se contente pas d'augmenter les opportunités de participation à la DeFi au sein de l'écosystème Bitcoin. Il surmonte également les défis rencontrés par les chaînes traditionnelles de Proof-of-Stake (PoS), tels que les taux d'inflation élevés et les difficultés liées à la distribution initiale des tokens, en utilisant le BTC comme actif staké. Ce modèle offre aux détenteurs de BTC une nouvelle façon de générer des rendements fiables et crée une boucle de rétroaction positive de stabilité et de croissance pour l'ensemble de l'écosystème DeFi, en transformant le BTC en un actif générateur de revenus.

2. Quatre principaux avantages de PumpBTC 


Staking de liquidités : PumpBTC permet aux utilisateurs de staker leurs actifs en BTC dans des contrats intelligents dédiés, recevant des tokens PumpBTC à un ratio de 1:1. Ces tokens peuvent être librement utilisés sur les réseaux blockchain pris en charge, garantissant que les actifs restent liquides tout en permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses grâce au staking.

Compatibilité cross-chain : PumpBTC prend en charge plusieurs réseaux blockchain, notamment Bitcoin, Ethereum, la chaîne BNB, Mantle, Arbitrum et Base. Cette compatibilité cross-chain offre aux utilisateurs la possibilité d'exploiter leurs actifs dans différents écosystèmes DeFi, maximisant ainsi les opportunités d'investissement.

Garantie de sécurité : pour sécuriser les actifs des utilisateurs, PumpBTC collabore avec des institutions de custody telles que Cobo et Coincover. Ces partenaires sont responsables de l'administration des BTC natifs des utilisateurs pour le fournisseur de finalité du protocole Babylon. De plus, les contrats intelligents de PumpBTC subissent des audits de sécurité rigoureux afin de réduire les risques techniques potentiels.

Points de récompense : la plateforme PumpBTC permet aux utilisateurs de gagner des points en participant à des protocoles de couche 2 et 3 (L2 et L3) et à d'autres activités on-chain. Ces points peuvent débloquer des récompenses supplémentaires au sein de l'écosystème, renforçant l'engagement et la fidélité des utilisateurs.

3. Les deux principaux services de PumpBTC


3.1 Staking de liquidités PumpBTC


Ce service permet aux utilisateurs de staker des BTC et de recevoir une quantité équivalente de tokens PumpBTC. Ces tokens sont associés à un ratio de 1:1 avec le BTC. Ils sont liquides et peuvent générer des rendements au sein de l'écosystème DeFi.

3.2 Vault de Rendement (Yield vault) BTC


Cette plateforme vise à offrir aux détenteurs de BTC une sécurité comparable à celle de la finance centralisée, tout en proposant des rendements évolutifs similaires à ceux de la finance décentralisée.

4. Aperçu de la tokenomics de PUMP


Le token PUMP est le token natif de la plateforme PumpBTC, avec une offre totale de 1 milliard de tokens. Dans l’écosystème, le token PUMP remplit plusieurs fonctions :

  • Gouvernance : les détenteurs peuvent participer aux décisions clés via des votes sur la plateforme, influençant ainsi la direction du développement du projet.
  • Staking : les utilisateurs peuvent staker des tokens PUMP pour gagner des récompenses supplémentaires.
  • Paiement des frais de transaction : PUMP est utilisé pour payer les frais de transaction lors des interactions avec les protocoles partenaires ou pour participer à des programmes de fidélité.
  • Récompenses communautaires : elle sont utilisées pour récompenser les utilisateurs participant à des airdrops, des programmes de parrainage et d'autres activités communautaires.

5. Comment participer à PumpBTC (PUMP) sur MEXC ?


MEXC a reconnu le potentiel de PumpBTC et a gagné la confiance des investisseurs mondiaux grâce à ses faibles frais, ses transactions ultra-rapides, sa large couverture d'actifs et son excellente liquidité. De plus, la vision stratégique de MEXC et son soutien aux projets émergents en font une plateforme idéale pour promouvoir des projets de haute qualité.

Si vous recherchez une plateforme de trading avec une haute liquidité, des frais bas, un trading flexible avec effet de levier, ainsi qu'une expérience de trading fluide, sécurisée et fiable, MEXC est votre choix idéal. Actuellement, MEXC a listé *URLS-PUMP_USDT* pour permettre aux utilisateurs de commencer à trader dès maintenant.

Clause de non-responsabilité : ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finances, comptabilité, conseil ou tout autre service connexe, et ne doit pas être interprété comme une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques impliqués et d'investir avec prudence, car toutes les actions d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.


Articles populaires

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

Articles connexes

Qu'est-ce que Bitlayer (BTR) ? Guide de la solution Layer-2 nouvelle génération pour Bitcoin

Qu'est-ce que Bitlayer (BTR) ? Guide de la solution Layer-2 nouvelle génération pour Bitcoin

Alors que Bitcoin s'est imposé comme le réseau blockchain le plus sécurisé et décentralisé, ses limites en termes de scalabilité et de programmabilité sont de plus en plus évidentes. Bien que le mainn

IA × Blockchain × Data Science : comment Codatta transforme l'économie des données Web3

IA × Blockchain × Data Science : comment Codatta transforme l'économie des données Web3

Dans un contexte de convergence accélérée entre l'intelligence artificielle et la technologie blockchain, Codatta s'impose comme un protocole décentralisé révolutionnaire, conçu pour relever l'un des

LABUBU : des jouets tendance aux memes, le voyage féerique d'une sensation mondiale

LABUBU : des jouets tendance aux memes, le voyage féerique d'une sensation mondiale

Même si vous ne possédez pas encore de Labubu, vous avez sûrement entendu parler de ce phénomène culturel mondial.1. Qu'est-ce que Labubu ?Labubu est le protagoniste de la série « Monsters », créée de

Innovation blockchain : comment Pi Network redéfinit l'avenir des cryptomonnaies

Innovation blockchain : comment Pi Network redéfinit l'avenir des cryptomonnaies

En cette année 2025, Pi Network se trouve à un moment charnière, entre opportunités et défis. Ce qui avait commencé comme une expérience ambitieuse de minage mobile est devenu l'un des projets blockch

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus