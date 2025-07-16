OpenSea lance la plateforme OS2 et prévoit un airdrop du token SEA pour récompenser sa communauté





OpenSea, le premier et plus grand marché de collectibles numériques Web3 au monde, est spécialisé dans le trading des NFT (tokens non fongibles). Initialement, en commençant par des collectibles comme CryptoKitties, OpenSea est depuis devenu un marché complet de NFT couvrant divers secteurs tels que l'art, la musique, le sport et les jeux vidéo.





Avec le lancement de sa plateforme améliorée OS2, OpenSea renforce l'infrastructure du marché de base, en offrant de meilleures fonctionnalités de recherche, un meilleur support pour le trading cross-chain, ainsi qu'une compatibilité accrue des actifs multi-chain, offrant ainsi une expérience utilisateur plus fluide. De plus, OpenSea se prépare à lancer son token natif, le SEA, qui sera distribué en airdrop aux utilisateurs en fonction de leurs contributions passées. Les utilisateurs américains seront également éligibles pour participer à l'événement d'airdrop.













Nouveaux outils de catégorisation intelligente et d'exploration : Amélioration de l'expérience de recherche et de navigation pour les utilisateurs grâce à des fonctionnalités de catégorisation et d'exploration améliorées.

Agrégateur de liquidités intégré : Permet un trading fluide entre les NFT et les tokens en agrégeant la liquidité de diverses sources.

Expansion vers 15 blockchains majeures : La plateforme prend désormais en charge l'achat d'actifs cross-chain en un seul clic, couvrant des blockchains comme Ethereum, Polygon, Arbitrum, Solana et d'autres.

Analyse de la profondeur du marché : Fonctionnalité de scan automatisé qui associe les utilisateurs aux meilleurs prix disponibles en temps réel.

Tableau de bord en temps réel avec des métriques améliorées : De nouveaux indicateurs de rareté codés par couleur et des statistiques dynamiques ont été ajoutés au tableau de bord des données pour fournir de meilleures informations.









Refonte de la mise en page de la page d'accueil avec gestion du portefeuille dans la barre latérale : Offrant une mise en page plus intuitive et accessible, désormais avec la gestion du portefeuille intégrée dans la barre latérale pour une navigation fluide.

Programme de récompenses XP : Introduction d'un système de récompenses basé sur les XP pour encourager la participation des utilisateurs à la croissance et au développement de l'écosystème.

Notifications instantanées et confirmation rapide des transactions : Amélioration de l'expérience utilisateur avec des alertes en temps réel et des confirmations de transactions plus rapides pour un processus de trading plus fluide.









Le token SEA est le token de gouvernance et d'incitation natif lancé au sein de l'écosystème OpenSea. En tant qu'actif numérique du premier marché NFT cross-chain de Web3, son objectif principal est de renforcer l'engagement des utilisateurs à travers un système économique basé sur des tokens et de soutenir la croissance du protocole Seaport.









Concept de base : Le token SEA est conçu pour établir un écosystème durable au sein d'OpenSea. En utilisant des incitations par tokens, il améliore la liquidité des NFT, soutient l'économie des créateurs et participe à la gouvernance de la plateforme. Sa valeur est principalement soutenue par le cadre de transactions cross-chain de la plateforme OS2, qui facilite les interactions transparentes sur 15 blockchains majeures, telles qu'Ethereum, Polygon et d'autres.





Écosystème :

Couche Infrastructure : Permet les transferts et transactions cross-chain de NFT basés sur le protocole Seaport.

Couche Application : Intègre un agrégateur de liquidités pour soutenir les échanges instantanés entre NFT et tokens.

Couche Gouvernance : Droits potentiels de vote pour les propositions futures d'un DAO, permettant aux détenteurs de tokens de participer à la prise de décisions de la plateforme.





Avantages pratiques :

Réductions sur les frais de transaction

Éligibilité aux airdrops exclusifs de NFT

Accès prioritaire aux projets de partenariat de l'écosystème





Principe d'allocation : Se concentre sur l'historique d'activité des utilisateurs (et non sur les actions récentes), avec les soutiens de longue date recevant une priorité plus élevée.

Éligibilité : Les utilisateurs américains sont explicitement inclus dans le champ de participation, et la vérification d'idendité (KYC) n'est pas requise.

Rôle dans l'écosystème : Les tokens amélioreront la fonctionnalité du protocole Seaport et contribueront à la création d'une économie durable d'actifs numériques.













OpenSea a été fondé en 2017 par Devin Finzer (diplômé de l'Université Brown, ancien ingénieur chez Google et Pinterest) et Alex Atallah (informatique à Stanford, ancien membre de Y Combinator et de l'équipe Palantir). Il s'agit du tout premier protocole de trading NFT au monde prenant en charge les standards ERC-721/1155. L'équipe se compose actuellement d'environ 21 membres, avec des figures clés comme l'ingénieur technique Taylor J. Dawson et le membre précoce Joshua Wu. L'innovation d'OpenSea réside dans la création du premier marché NFT inter-chaînes, OS2, prenant en charge 15 blockchains telles qu'Ethereum et Polygon. Le volume quotidien de transactions sur la plateforme a une fois dépassé 350 millions de dollars (d'après les données de 2021).









Devin Finzer a dirigé la stratégie produit et a précédemment fondé Claimdog, une application de finances personnelles acquise par Credit Karma.

Alex Atallah était responsable de l'architecture sous-jacente, et son développement du protocole Wyvern est devenu la norme technique pour le trading de NFT.

Ensemble, ils ont mené OpenSea à travers des levées de fonds réussies, sécurisant des centaines de millions d'investissements auprès de sociétés telles que a16z et Coinbase Ventures. En 2021, la valorisation d'OpenSea a atteint 1.5 milliard de dollars.









Partenaires d'investissement : Andreessen Horowitz (a16z), Y Combinator, 1confirmation

Partenaires techniques : Chainlink (intégration d'oracle), Filecoin (stockage décentralisé)

Alliances de l'écosystème : Partenariat avec Art Blocks pour lancer un programme de résidence destiné aux créateurs, et intégration approfondie du protocole Seaport avec le portefeuille BitKeep.









Le changement initial dans la politique crypto des États-Unis a été positif pour l'industrie, avec la nouvelle administration introduisant une stratégie visant à promouvoir le leadership mondial dans la crypto, offrant un fort soutien politique aux plateformes comme OpenSea pour innover. Le PDG Devin Finzer a déclaré : « Cette mise à niveau marque l'évolution d'OpenSea, passant d'un marché NFT à une plateforme complète de trading d'actifs numériques, où les tokens et les NFT seront profondément intégrés dans un écosystème unifié. »









Grâce à la double impulsion de la mise à niveau technologique OS2 et des incitations par les tokens SEA, OpenSea vise à consolider sa position de leader dans le domaine des actifs numériques. Alors que l'environnement réglementaire s'améliore, la plateforme continuera à renforcer l'engagement des utilisateurs et à explorer davantage de possibilités au sein de l'écosystème Web3.









Avis de non-responsabilité : Ce document ne fournit pas de conseils en investissement, fiscalité, juridique, financier, comptable, consultatif ou tout autre service connexe, et ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations uniquement à titre de référence et ne constitue pas des conseils en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques impliqués et prendre des décisions d'investissement éclairées. Toutes les actions d'investissement sont la seule responsabilité de l'utilisateur et ne sont pas liées à ce site