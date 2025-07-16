OKZOO : Construire un réseau AIOT avec du matériel propriétaire pour stimuler une croissance explosive

Alors que la convergence de l'intelligence artificielle, des réseaux physiques décentralisés (DePIN) et du gaming Web3 s'accélère, OKZOO émerge comme un acteur clé grâce à son modèle d'intégration verticale unique. Le projet s'est donné pour mission de construire le premier réseau mondial à grande échelle de données environnementales réelles, se positionnant comme une force disruptive dans le secteur AIOT (Intelligence Artificielle + IoT décentralisé). Soutenu par un écosystème de près de 12 millions d'utilisateurs, le lancement de son application d'animal virtuel AI V2, le 12 mars, a rapidement attiré plus de 700,000 utilisateurs. Fort d'un soutien stratégique de leaders de l'industrie, OKZOO consolide rapidement sa position sur le marché.









Si le DePIN a posé les bases des réseaux matériels décentralisés, OKZOO considère que l'AIOT représente l'avenir véritable du secteur. Cette évolution dépasse l'analyse de données pour intégrer profondément l'IA, améliorant à la fois la collecte de données et l'interaction utilisateur. Les méthodes traditionnelles de capture des données environnementales souffrent de lacunes telles que la rareté des données, la couverture indoor en temps réel limitée et la difficulté de vérification. OKZOO répond à ces défis en construisant un réseau orienté utilisateur, centré sur des données environnementales ultra-localisées (qualité de l'air, niveaux sonores, température, humidité), fournissant ainsi une infrastructure critique pour les futures applications IA dans le suivi de santé, les villes intelligentes et la recherche climatique. Positionnant l'AIOT comme « l'évolution prochaine et à grande échelle du DePIN », OKZOO capte la demande croissante pour des usages concrets dans le monde réel.









L'écosystème d'OKZOO repose sur une intégration étroite entre matériel et logiciel :





1) Dispositifs de la série P-mini : ces capteurs portables collectent des données environnementales, en intérieur comme en extérieur. La gamme évoluera avec des itérations telles que le P-mini O2, sous forme de montre connectée.

2) Application d'animal virtuel poussé par l'IA OKZOO V2 : lancée le 12 mars, cette application alimentée par l'IA relie l'état émotionnel et les comportements de l'animal virtuel aux données environnementales collectées via l'appareil P-mini de l'utilisateur, transformant ainsi la simple collecte de données en une expérience émotionnellement engageante. Forte du succès de la V1 (6,5 millions d'utilisateurs), la V2 inaugure un nouveau paradigme d'interaction avec les données.









Contrairement à de nombreux projets IA ou DePIN reposant sur des OEM tiers (entraînant souvent des goulets d'étranglement de production et des défis de contrôle qualité), OKZOO bénéficie d'une capacité interne de R&D et de fabrication, conférant des avantages stratégiques majeurs :





1) Scalabilité assurée : production stable et à grande échelle des dispositifs P-mini pour répondre à la croissance des utilisateurs et à la demande en P-NFT.

2) Contrôle qualité et itération rapide : amélioration continue basée sur les retours utilisateurs et les avancées techniques.

3) Efficacité de coûts à long terme : maîtrise des coûts grâce à la production interne.

4) Flexibilité stratégique : possibilité de fournir des solutions matérielles à des partenaires B2B confrontés à des défis de fabrication, ouvrant de nouvelles sources de revenus et différenciant OKZOO des concurrents uniquement logiciels.













1) Incitations à la contribution de données : les utilisateurs gagnent des tokens AIOT en opérant des dispositifs P-mini pour collecter des données environnementales, transformant chaque appareil en « mineur de données ».

2) Participation à la gouvernance du réseau : les détenteurs de tokens peuvent staker leurs AIOT pour devenir des nœuds validateurs ou fournisseurs de données, participant ainsi à la gouvernance du réseau et recevant des récompenses.

3) Utilité dans l'écosystème : AIOT sert aux transactions in-app, telles que les interactions avec les appareils et l'évolution des animaux virtuels.

4) Droits de gouvernance : les détenteurs de tokens votent sur les décisions majeures (améliorations, orientations du développement).

5) Soutien aux développeurs : AIOT sera utilisé comme moyen de paiement pour les créateurs de contenu et les développeurs tiers accédant aux API.

6) Mécanisme d'innovation P-NFT : chaque P-NFT correspond à un appareil physique P-mini à récupérer. Après acquisition de l'NFT (par exemple via enchère), l'utilisateur doit réclamer l'appareil physique pour activer la contribution de données et l'extraction d'AIOT, créant ainsi un lien fort entre actifs numériques et valeur réelle.









Plusieurs indicateurs illustrent la progression rapide d'OKZOO :





1) Base utilisateurs : près de 11,8 millions d'utilisateurs, avec 700,000 nouveaux utilisateurs pour l'application V2 en un mois.

2) Soutien financier : investissements d'acteurs majeurs, notamment des fondateurs de Bonk et Pepe, ainsi que des influenceurs réputés comme 0xSun et Dingaling.

3) Force de l'équipe : talents issus d'organisations prestigieuses telles que HASHED, Forbes et Cointelegraph, apportant une expertise approfondie en cryptomonnaies, IA et croissance communautaire.









Avec le succès du lancement de l'application V2, une croissance continue des utilisateurs et des partenariats d'échange élargis, OKZOO a établi une base solide pour un développement à long terme. Son positionnement unique — IA + DePIN + Gaming + Hardware — associé à une stratégie AIOT convaincante, un modèle d'acquisition gamifié, un avantage manufacturier, des mécanismes physiques-NFT innovants et des alliances industrielles solides, offre une opportunité d'investissement particulièrement attractive. Bien que des défis subsistent (scalabilité hardware, rétention utilisateur, concurrence), le modèle intégré d'OKZOO et sa production en interne atténuent significativement les risques. Son ambition dépasse la simple collecte de données : co-créer avec sa communauté et l'IA une nouvelle forme d'interaction homme-environnement.





Fort d'une direction stratégique claire, d'une technologie innovante, d'une traction confirmée sur le marché et d'un atout manufacturier majeur, OKZOO construit un écosystème dynamique, alliant applications engageantes, matériel intelligent et données environnementales. Soutenu par des leaders du secteur, il est bien positionné pour devenir une référence de l'AIOT et libérer tout son potentiel de croissance exponentielle.









AIOT est un token très attendu, encore peu disponible sur les grandes plateformes. Fidèle à sa mission de dénicher des actifs de qualité, MEXC offre à ses utilisateurs un accès précoce aux tokens tendances et à fort potentiel. Avec une large sélection de listings, des frais ultra-bas et un environnement de trading sécurisé, MEXC reste un choix de confiance pour les traders du monde entier.









Dépôts : ouverts ouverts

AIOT/USDT dans la Innovation Zone : 25 avril 2025, 12:00 (UTC+2) Trading dedans la Innovation Zone : 25 avril 2025, 12:00 (UTC+2)

Retraits : 26 avril 2025, 12:00 (UTC+2)

Convert :25 avril 2025, 13:00 (UTC+2) 25 avril 2025, 13:00 (UTC+2)





Ne manquez pas votre chance d'accéder tôt à un projet à fort potentiel — rendez-vous sur la plateforme MEXC pour vous positionner en avance sur ce secteur émergent. Pour acheter de l'AIOT sur MEXC, suivez ces étapes :





trading au comptant (Spot) ou Convert. 2) Recherchez « AIOT » dans la barre de recherche, puis sélectionnez leou

3) Choisissez votre type d'ordre, saisissez la quantité et le prix souhaités, puis validez la transaction.









Airdrop+ de MEXC. Complétez quelques tâches simples pour tenter de gagner une part des 1,200,000 AIOT et 50,000 USDT en récompenses. Vous pouvez également visiter la page. Complétez quelques tâches simples pour tenter de gagner une part des 1,200,000 AIOT et 50,000 USDT en récompenses.



