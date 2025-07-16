MilkyWay : unifier la sécurité de la blockchain et alimenter l'écosystème modulaire





L'écosystème blockchain souffre aujourd'hui d'une sécurité fragmentée, chaque projet et chaque chaîne fonctionnant de manière indépendante avec leurs propres validateurs et réseaux de staking. Cela se traduit par des actifs dispersés, une sécurité affaiblie et des inefficiences dues à des infrastructures redondantes.





MilkyWay résout ce problème grâce au restaking, qui permet aux actifs stakés de sécuriser plusieurs chaînes simultanément. En rationalisant les réseaux de validateurs et en consolidant les ressources, MilkyWay renforce la sécurité de l'ensemble de l'écosystème et améliore son efficacité globale.









Lancé en décembre 2023, MilkyWay a été fondé par des ingénieurs de Tendermint, Osmosis, Cosmostation, Oak Security et Composable Finance. MilkyWay se positionne comme la couche de sécurité de l'écosystème blockchain modulaire, en s'appuyant sur les Liquid Staking Tokens (LST), le restaking et les Asset Validation Services (AVS). Il équilibre sécurité et liquidité tout en créant des opportunités de rendement pour les utilisateurs.





Le protocole est intégré à plus d'une dizaine de plateformes DeFi, proposant trading, levier, prêt et bien plus. Les utilisateurs perçoivent à la fois des récompenses de staking et des rendements DeFi supplémentaires. À ce jour, la valeur totale bloquée (TVL) de MilkyWay approche les 190 millions de dollars.













MilkyWay propose une solution de liquid staking pour le token natif de Celestia, le TIA. Lorsque vous stakez du TIA via MilkyWay, vous recevez en échange un token de reçu on-chain nommé milkTIA.





Le TIA staké contribue à sécuriser le réseau Celestia, tandis que les utilisateurs peuvent simultanément utiliser milkTIA dans diverses applications DeFi, telles que :

Fournir de la liquidité sur des paires de trading sur Osmosis DEX

Effectuer du trading perpétuel sur des plateformes telles que Levana et dYdX

Utiliser milkTIA comme collatéral pour emprunter sur Mars Protocol









L'architecture modulaire de Celestia sépare les couches d'exécution, de consensus et de données. Toutefois, la couche consensus n'offre pas de support pour l'exécution de contrats intelligents (smart contracts) ni la gestion de comptes cross-chain, compliquant la mise en place du liquid staking.





Pour pallier cela, MilkyWay est déployé sur Osmosis, utilisant des contrats intelligents CosmWasm pour gérer les dépôts de TIA, les retraits et la distribution des récompenses. Il intègre également un système de surveillance off-chain personnalisé, orchestrant les interactions entre les contrats de staking et le réseau Celestia.





Afin de garantir sécurité et intégrité, MilkyWay s'appuie sur un réseau de validateurs de confiance pour vérifier et superviser ces opérations. À ce jour, ce réseau compte 20 participants actifs.













1) Stakers Celestia et Initia : les utilisateurs stakant du TIA ou de l'INIT pour percevoir des récompenses de base sans verrouillage des actifs, tout en conservant la flexibilité de participer à diverses opportunités DeFi.





2) Restakers : les utilisateurs restakant des actifs déjà mis en staking pour sécuriser de nouveaux projets et services, et obtenir des récompenses supplémentaires en plus de leur rendement initial.





3) Investisseurs et fournisseurs de liquidité : les participants diversifiant leurs placements grâce à l'exposition à l'infrastructure modulaire blockchain, aux dérivés de liquid staking (LSD) et aux services de restaking, ouvrant de nouvelles voies de rendement durable.





4) Développeurs de services (AVS Builders) : les développeurs intégrant rapidement une couche de sécurité scalable et sécurisée sans avoir à concevoir un token de staking natif, créer un réseau de validateurs, attirer des stakers ou établir la confiance du marché — accélérant ainsi le déploiement.





5) Opérateurs et validateurs : les opérateurs de nœuds et validateurs diversifiant leurs sources de revenus en supportant plusieurs services de vérification d'adresse (AVS) au sein du réseau MilkyWay.









1) Infrastructure fiable et auditée : MilkyWay est un pionnier du liquid staking pour Celestia, avec un solide historique en matière de sécurité. Ses contrats intelligents ont été soumis à des audits professionnels, et la plateforme a gagné la reconnaissance et la confiance d'une large communauté.





2) Efficacité du capital améliorée : MilkyWay permet aux utilisateurs de percevoir des récompenses de staking tout en participant simultanément à des protocoles DeFi. Grâce au restaking, les utilisateurs peuvent encore optimiser leur efficacité du capital en utilisant les mêmes actifs pour sécuriser plusieurs réseaux et générer un rendement supplémentaire.





3) Sécurité fluide et évolutive : MilkyWay propose un cadre de restaking clé en main qui élimine la nécessité, pour les projets, de créer un réseau de validateurs à partir de zéro. Les développeurs définissent simplement leurs exigences de sécurité, et les utilisateurs peuvent choisir de participer en fonction des récompenses proposées — ce qui simplifie l'intégration et permet une montée en charge rapide.





4) Écosystème animé par la communauté : MilkyWay alimente un écosystème dynamique piloté par sa communauté, englobant des bridges cross-chain, des protocoles DeFi, des services de vérification d'adresse (AVS) et des opérateurs de nœuds. En assurant une sécurité et une liquidité partagées, le réseau favorise une forte composabilité et des effets d'entraînement dans l'univers des blockchains modulaires.









Le token natif de MilkyWay, MILK, joue un double rôle : gouvernance et partage des revenus. Les détenteurs de MILK peuvent participer aux décisions clés de l'écosystème, telles que les mises à jour du protocole, la structure des frais ou l'implémentation de nouvelles fonctionnalités — tout en recevant une part des revenus générés par le protocole.





Selon les informations officielles, 10 % de l'offre totale de MILK sera distribuée en airdrop aux stakers de TIA en récompense de leur contribution à l'écosystème.









En tant que plateforme de trading d'actifs numériques parmi les plus performantes à l'échelle mondiale, MEXC permet aux investisseurs de saisir les opportunités d'un marché en constante évolution grâce à des frais ultra-compétitifs, une exécution rapide, une liquidité profonde et un large éventail de tokens tendance. Le token natif de MilkyWay, MILK, est désormais listé sur MEXC. Vous pouvez le trader facilement en suivant ces étapes :





1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou au site officiel

2) Saisissez « MILK » dans la barre de recherche et sélectionnez le trading au comptant ou sur les contrats à terme.

3) Choisissez le type d'ordre, définissez la quantité et le prix souhaités, puis validez votre ordre





MilkyWay répond à la problématique de la sécurité fragmentée des blockchains grâce à ses solutions innovantes de liquid staking et de restaking. En apportant une efficacité accrue du capital et une dynamique communautaire forte à l'écosystème des blockchains modulaires, MilkyWay s'impose comme un acteur incontournable à surveiller de près à mesure que cet écosystème évolue.





Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, et ne constituent pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn propose ces informations à titre purement informatif et ne fournit aucun conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC ne saurait être tenu responsable des décisions d'investissement prises par les utilisateurs.