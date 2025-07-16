MEXC lance le Défi de l'âge d'or avec un tirage au sort de lingots d'or et de BTC : une cagnotte de 10 000 000 USDT vous attend !





MEXC lance officiellement le Défi de l'âge d'or : tirage au sort de lingots d'or et de BTC — avec une cagnotte totale de 10 000 000 USDT ! L'événement est ouvert à tous les utilisateurs, nouveaux comme expérimentés, et offre une occasion unique de participer et de remporter des récompenses exclusives. Conçu pour offrir une expérience premium aux utilisateurs du monde entier, il permet une participation simple et des gains généreux.









Préinscription Early Bird : du 13 juin à 18:00 au 17 juin à 17:55 (UTC+2)

Inscription générale : du 13 juin à 18:00 au 4 juillet à 10:00 (UTC+2)

Période de l'événement : du 13 juin à 18:00 au 4 juillet à 10:00 (UTC+2)

Période du tirage : du 13 juin à 18:00 au 5 juillet à 10:00 (UTC+2)

Sélection du hash BTC : le numéro gagnant sera basé sur les cinq derniers chiffres du premier hash de bloc Bitcoin après 14:00 (UTC+2) le 4 juillet 2025.









1) Les utilisateurs résidant dans des pays ou régions non restreints peuvent participer à cet événement.

2) Les comptes de market makers et les sous-comptes institutionnels ne sont pas éligibles.

3) Seules les transactions sur contrats à terme avec des frais non nuls seront prises en compte.

4) La plupart des récompenses ne nécessitent pas de vérification d'identité (KYC). Toutefois, les gagnants du grand prix (d'une valeur supérieure à 10 000 USDT) devront effectuer la vérification d'identité (KYC) avancée dans un délai de 7 jours afin de garantir la distribution de leur récompense.









Ce grand événement de mi-année MEXC comprend quatre volets principaux : Bonus d'inscription Early Bird, Carte à gratter quotidienne, Roue de la fortune hebdomadaire et Grand tirage au sort.





Pour participer, il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'inscrire maintenant » pendant la période de l'événement et de trader des contrats à terme. Le nombre de participations au tirage sera déterminé en fonction de votre volume de trading, ce qui vous permettra de prendre part à des tentatives de Carte à gratter quotidiennes, Spin hebdomadaire et au Tirage au sort final.













Comment participer :

1) Pendant la période de préinscription Early Bird, rendez-vous sur la page de l'événement et cliquez sur le bouton « S'inscrire maintenant » pour valider votre inscription.

2) Accumulez un volume total de trading d'au moins 50 000 USDT pendant la période de l'événement.

3) Les 2 000 premiers utilisateurs inscrits qui remplissent la condition de volume se partageront un total de 40 000 USDT en bons. Les récompenses sont limitées et distribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

4) Toutes les récompenses seront distribuées après la fin de l'événement.













Comment participer :

1) Rendez-vous sur la page de l'événement et cliquez sur le bouton « S'inscrire maintenant » pour valider votre inscription.

2) Chaque jour pendant la durée de l'événement, un volume de trading cumulé de 50 000 USDT donne droit à 1 carte à gratter. Un maximum de 5 cartes peut être gagné par jour.

3) Une fois éligible, accédez à la section Récompenses quotidiennes et utilisez la zone de grattage pour révéler vos gains. Chaque carte révèle un bonus aléatoire. La cagnotte est limitée et disponible dans la limite des stocks.

4) Les récompenses seront distribuées en temps réel ou dans un délai maximum de 24 heures. Validité des bonus : 7 jours.





Remarques :

1) Cliquez sur « Gratter maintenant » pour utiliser une seule chance, ou sur « Tout gratter » pour utiliser toutes vos chances en une fois.

2) Les chances de grattage peuvent s'accumuler et être utilisées à tout moment pendant la période de tirage au sort.

Exemple : Si 5 chances sont gagnées le Jour 1 mais que la cagnotte est vide, puis que 5 nouvelles sont gagnées le Jour 2 pendant que la cagnotte est active, l'utilisateur peut utiliser les 10 chances le Jour 2.













Comment participer :

1) Accédez à la page de l'événement et cliquez sur le bouton « S'inscrire maintenant » pour valider votre inscription.

2) Pendant l'événement, chaque volume de trading hebdomadaire cumulé de 2 000 000 USDT donne droit à 1 chance de faire tourner la roue (jusqu'à 5 par semaine).

3) Une fois éligible, rendez-vous dans la section Surprises hebdomadaires et utilisez la roue pour révéler vos récompenses. Chaque Spin offre un bonus aléatoire. Les récompenses sont attribuées dans la limite des stocks disponibles.

4) Les récompenses seront distribuées en temps réel ou dans un délai maximal de 24 heures. Validité des bonus : 7 jours.





Remarques :

1) Cliquez sur le bouton central « Spin » pour utiliser une seule chance, ou sur « Tout tirer » pour consommer toutes vos chances d'un coup.

2) Les tentatives de Spin peuvent s'accumuler et être utilisées à tout moment pendant la période de tirage.

Exemple : Si 5 chances sont gagnées pendant la Semaine 1 alors que la cagnotte est épuisée, puis que 5 autres sont gagnées pendant la Semaine 2 lorsque la cagnotte est active, l'utilisateur pourra effectuer 10 Spins au total lors de la Semaine 2.

















Comment participer :

1) Rendez-vous sur la page de l'événement et cliquez sur le bouton « S'inscrire maintenant » pour rejoindre le tirage.

2) Pour chaque volume de trading cumulé de 10 000 000 USDT pendant l'événement, les participants recevront un code de loterie unique généré automatiquement. Le nombre de participations est illimité.

4 juillet 2025 à 14:00 (UTC+2). L'entrée dont le code correspondra le plus à ce numéro remportera le Grand Prix, comprenant un lingot d'or et du BTC. Par souci de transparence, le résultat pourra être vérifié sur 3) Le numéro gagnant sera déterminé d'après les cinq derniers chiffres du premier hash de bloc Bitcoin généré après le. L'entrée dont le code correspondra le plus à ce numéro remportera le Grand Prix, comprenant. Par souci de transparence, le résultat pourra être vérifié sur blockchain.com

4) Les récompenses seront distribuées dans un délai de 7 jours ouvrables après la fin de l'événement.









Vous pouvez consulter vos codes de loterie pour le tirage au sort final sur la page de l'événement et vérifier si votre participation a remporté le prix.









Pour connaître tous les détails concernant la distribution des prix, les règles de participation et les politiques de récompense, veuillez consulter les règles complètes de l'événement sur la page officielle de l'événement.













Clause de non-responsabilité :