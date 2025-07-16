Dans l'industrie du divertissement traditionnelle, les fans ont longtemps occupé un rôle passif de simples consommateurs, avec une participation limitée et peu de retombées concrètes pour leur engagemDans l'industrie du divertissement traditionnelle, les fans ont longtemps occupé un rôle passif de simples consommateurs, avec une participation limitée et peu de retombées concrètes pour leur engagem
Apprentissage/Zone des tokens tendance/Présentation du projet/MEET48 (IDO...sement Web3

MEET48 (IDOL) : une nouvelle ère pour la relation fan-idole grâce à un écosystème de divertissement Web3

16 juillet 2025MEXC
0m
Partager sur
MEET48
IDOL$0.03688-1.60%
Lagrange
LA$0.32202+10.22%
ME
ME$0.4794+5.94%
Ontology Token
ONT$0.1038+4.21%
Eclipse
ES$0.0991+2.37%

Dans l'industrie du divertissement traditionnelle, les fans ont longtemps occupé un rôle passif de simples consommateurs, avec une participation limitée et peu de retombées concrètes pour leur engagement. Le Web3 est en train de bouleverser cette dynamique. MEET48 imagine une « économie des idoles décentralisée », en créant une nouvelle plateforme d'incubation d'idoles, gouvernée on-chain et portée par sa communauté de fans. En permettant aux fans de devenir parties prenantes et co-créateurs, MEET48 transforme leur engagement en véritable valeur.

1. MEET48 : une plateforme décentralisée de co-création d'idoles pour l'ère Web3


MEET48 est une plateforme de divertissement Web3 qui réunit développement d'idoles, interaction virtuelle, gouvernance on-chain et économie basée sur les NFT. Son objectif : créer un écosystème d'idoles ouvert, porté par la communauté, où les fans peuvent co-créer de la valeur et participer à sa croissance. Guidé par le principe « co-créer les idoles, co-construire de la valeur », le projet mise sur des incitations en tokens, des expériences sociales immersives et une gouvernance décentralisée pour faire passer les fans d'un rôle passif à celui d'acteurs engagés, avec de véritables retours économiques.
Dans MEET48, les fans ne sont plus de simples spectateurs. Ils deviennent des co-créateurs : ils soutiennent les idoles, produisent du contenu et prennent part à la gouvernance de la plateforme. Grâce au système de tokens IDOL, les utilisateurs peuvent voter pour leurs artistes favoris, soutenir des projets créatifs, échanger des actifs virtuels et générer de la valeur à long terme grâce à leurs contributions on-chain. Chaque interaction devient un levier concret dans l'économie du token.


Le projet est porté par une équipe chevronnée, experte dans les domaines de la culture des idoles, du Web3 et des réseaux sociaux virtuels. En alliant ces univers, MEET48 entend devenir une infrastructure de divertissement de nouvelle génération — ouverte, équitable, transparente et conçue pour s'étendre à l'échelle mondiale.


2. Fonctionnalités clés : une expérience interactive immersive


MEET48 propose un ensemble complet de scénarios d'interaction entre fans et idoles, combinant fonctionnalités on-chain et expériences en réalité virtuelle ou sociale :


Espaces virtuels des idoles : chaque idole dispose de sa propre salle virtuelle, où les fans peuvent interagir, s'enregistrer quotidiennement et envoyer des cadeaux, créant ainsi un lien de proximité numérique.
Scènes de performances en ligne et rencontres avec les fans : grâce à la technologie de diffusion en direct en réalité virtuelle, les fans du monde entier peuvent assister aux prestations et interagir avec les idoles en temps réel.
Système d'identité personnalisée : les utilisateurs peuvent personnaliser leur avatar et participer aux activités communautaires ou à la co-création de contenu avec les idoles.
Système de tâches et mécanisme de niveau des fans : en participant à des événements et en accomplissant des missions, les utilisateurs montent en niveau, ce qui leur permet de renforcer leur pouvoir de vote et de recevoir des récompenses issues de l'écosystème.


Ce design produit renforce considérablement l'engagement et la fidélité des utilisateurs, tout en insufflant une dynamique on-chain mesurable à l'économie des idoles.

2.1 Gouvernance décentralisée : un écosystème d'idoles co-géré par les fans


MEET48 intègre un mécanisme de DAO (organisation autonome décentralisée) afin de redonner réellement le pouvoir de décision à la communauté et aux fans :


Système de propositions de la plateforme : les utilisateurs détenant le token IDOL peuvent soumettre des propositions et voter sur des sujets clés tels que les formats d'événements, l'allocation des ressources ou encore les ajustements des règles.
Transparence des données : toutes les données essentielles — votes, distribution des revenus, classements, etc. — sont traçables on-chain, garantissant l'équité et la transparence.
Gouvernance incitative : les utilisateurs qui participent à la gouvernance peuvent recevoir des récompenses supplémentaires en IDOL, afin d'encourager une implication active dans le développement de la plateforme.


Cette structure de gouvernance renforce fortement l'engagement des fans tout en assurant une dynamique autonome et pérenne à l'écosystème.

2.2 NFTs et actifs virtuels : valoriser la participation, libérer le potentiel


Dans MEET48, les NFTs vont bien au-delà de simples objets de collection : ils servent de preuve d’engagement des fans et de lien privilégié avec les idoles.

NFT des étapes marquantes de l'idole : ils commémorent des moments clés comme les débuts officiels ou les succès dans les classements, avec une forte valeur émotionnelle et une rareté intégrée.
Cadeaux virtuels et NFT d'objets : utilisables lors des interactions avec les idoles, et potentiellement échangeables sur le marché.
NFTs d'identité liés à l'utilisateur : véritables attestations on-chain du niveau d'engagement et de contribution d'un utilisateur, donnant accès à la gouvernance et à des avantages exclusifs.

Ce système de NFTs enrichit non seulement l'expérience interactive, mais offre aussi aux fans une nouvelle manière de posséder des actifs et d'en tirer de la valeur.

3. Économie du token IDOL : créer un lien entre participation et valeur


Au cœur de l'écosystème MEET48, IDOL est le token utilitaire central qui alimente toutes les interactions entre les utilisateurs, la plateforme et les idoles. Ses fonctions principales incluent :


Droits de vote et de gouvernance : les fans peuvent utiliser leurs IDOL pour soutenir leurs idoles dans les classements, influencer le contenu ou voter sur des propositions de gouvernance.
Monnaie de la plateforme : le token sert à acheter des cadeaux virtuels, des billets d'événements, des objets exclusifs, et bien plus encore.
Récompenses et partage des revenus : les contributeurs de la communauté ainsi que les créateurs de contenu liés aux idoles peuvent gagner des IDOL en réalisant des missions ou en soutenant des projets.
Support d'échange de NFTs : les NFTs en édition limitée associés à des jalons d'idoles ou à des événements communautaires peuvent être créés (mintés) et échangés avec des IDOL.


Ce modèle garantit une véritable utilité au token tout en créant une boucle vertueuse entre la croissance de l'écosystème et la circulation du token.

4. Feuille de route : vers la mondialisation, la plateformisation et l'expansion de l'écosystème


MEET48 a terminé les phases de test produit en interne ainsi que le déploiement initial de son token. La suite du développement se concentrera sur trois axes stratégiques :


Renforcement de la communauté mondiale : priorité à la création d'équipes opérationnelles locales et multilingues au Japon, en Corée, en Asie du Sud-Est et sur les marchés occidentaux, pour ancrer le projet au plus près des fans.
Partenariats écosystémiques : MEET48 prévoit de nouer des partenariats clés avec des entreprises majeures du divertissement, des équipes d'idoles virtuelles, des plateformes NFT et des exchanges.
Montée en puissance de la plateforme : de nouvelles fonctionnalités sont en préparation, notamment des camps d'entraînement on-chain, un système d'idoles holographiques et des outils de co-création boostés par l'IA.

À long terme, MEET48 aspire à devenir une plateforme complète réunissant un écosystème d'idoles Web3, un divertissement social dans le métavers, et une économie participative gouvernée par les fans.

5. Comment acheter du IDOL sur MEXC ?


MEET48 construit une économie des idoles révolutionnaire, où les fans ne sont plus de simples spectateurs, mais aussi des investisseurs, des collaborateurs et des acteurs de la gouvernance. Grâce à l'utilisation des tokens IDOL, à une gouvernance via DAO et à des interactions virtuelles immersives, la plateforme associe engagement émotionnel et rendement financier, ouvrant une nouvelle ère Web3 pour l'industrie du divertissement.
Le token IDOL est actuellement listé sur MEXC pour le trading au comptant et des contrats à terme, avec des frais ultra-bas. Pour acheter des du IDOL sur MEXC :

1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou rendez-vous sur le site officiel.
2) Dans la barre de recherche, saisissez IDOL et sélectionnez le trading au comptant (Spot) ou des contrats à terme (Futures).
3) Choisissez votre type d'ordre, saisissez le montant et le prix, puis finalisez la transaction.

Les utilisateurs peuvent également visiter la page de l'événement MEXC Airdrop+pour participer à l'airdrop du token IDOL et gagner des récompenses supplémentaires !

Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou tout autre service connexe, ni une incitation à acheter, vendre ou détenir un quelconque actif. MEXC Learn fournit ces informations à titre strictement informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.

Articles populaires

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

Articles connexes

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus