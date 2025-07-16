Matchain (MAT) : Une plateforme IA décentralisée à l'ère du Web3

À l'ère du Web3, les données et l'intelligence artificielle sont devenues des actifs inestimables. Pourtant, des questions cruciales demeurent : Qui contrôle vos données personnelles ? L'intelligence artificielle sert-elle réellement vos intérêts, ou se contente-t-elle d'en extraire la valeur ?





Matchain (MAT) apporte une réponse claire. En tant que première plateforme IA de niveau Layer-2 sur la BNB Chain, Matchain redonne aux utilisateurs la pleine propriété de leur identité numérique et de leurs données personnelles. En s'appuyant sur des technologies d'IA décentralisée, Matchain établit un nouveau standard pour l'évolution du Web3. Qu'est-ce qui différencie Matchain des autres plateformes ? Comment sa technologie centrale est-elle structurée ?





Le présent aperçu vous guidera à travers l'écosystème Matchain et vous apportera les clés pour évaluer et tirer parti de cette opportunité émergente.













1) Données utilisateur contrôlées par des tiers





Dans l'écosystème Web2, des plateformes comme Google et Facebook agissent comme des « gardiens » des données : elles stockent, analysent et monétisent les informations personnelles de milliards d'utilisateurs sans offrir de contrepartie équitable. Les utilisateurs ont peu, voire aucun contrôle sur l'accès, l'utilisation ou le partage de leurs données.





2) Identités numériques fragmentées et manque d'interopérabilité





La majorité des applications Web3 fonctionnent avec des systèmes de compte isolés, ce qui entraîne une fragmentation des identités numériques et limite l'interopérabilité entre les plateformes. Cela complique la vérification d'identité, oblige les utilisateurs à se revérifier sur chaque dApp, dégradant ainsi l'expérience utilisateur et générant une perte d'efficacité.





3) IA centralisée et mauvaise utilisation des données





Aujourd'hui, la plupart des systèmes d'intelligence artificielle sont développés et contrôlés par des entités centralisées. Ces modèles dépendent de volumes massifs de données utilisateur, mais les processus de collecte et d'utilisation manquent de transparence, posant de sérieux risques pour la vie privée.













Matchain a été conçu pour répondre aux défis fondamentaux auxquels sont confrontés le Web3 et l'intelligence artificielle. Construit sur la chaîne BNB, Matchain est une plateforme IA de couche 2 (Layer-2) qui s'appuie sur des technologies de pointe telles que les Zero-Knowledge Proofs (ZK) et l'OP Stack pour s'attaquer directement à des problématiques comme la centralisation des données, la fragmentation des identités et la monopolisation de l'IA.





Matchain repose sur trois piliers essentiels :





1) IA décentralisée

Donner à la communauté les moyens de déployer et de partager des modèles d'intelligence artificielle sans dépendre de serveurs centralisés, garantissant ainsi plus de transparence et de contrôle pour les utilisateurs.





2) Identité décentralisée (DID)

Grâce à son système MatchID conforme aux normes W3C, Matchain intègre les portefeuilles Web3 et les comptes Web2 au sein d'une identité numérique unifiée, permettant une navigation fluide dans tout l'écosystème.





3) Souveraineté des données

Les utilisateurs conservent la pleine propriété de leurs données personnelles et peuvent choisir si, comment et avec qui elles sont partagées — tout en recevant une compensation équitable lorsqu'elles sont utilisées.





En combinant blockchain, intelligence artificielle et technologies préservant la vie privée, Matchain n'est pas simplement une plateforme — il représente une avancée décisive vers un Web3 véritablement centré sur l'utilisateur.





4) Réalisations majeures









Première plateforme IA de couche 2 (Layer-2) sur BNB Chain : Matchain a été pionnier dans l'intégration de l'intelligence artificielle et de la blockchain au sein de l'écosystème BNB, établissant ainsi un nouveau standard pour l'avenir de l'IA décentralisée.





Intégration avec OP Stack et participation à l'écosystème Superchain : En adoptant le framework modulaire OP Stack développé par Optimism, Matchain renforce la sécurité inter-chain et l'interopérabilité, consolidant ainsi une base technologique robuste.





Plus de 500 millions de transactions dès le lancement du mainnet : La croissance fulgurante du volume transactionnel témoigne d'une forte demande du marché et prouve l'utilité concrète de Matchain dans des cas d'usage réels.









Matchain concrétise sa vision à travers trois mécanismes fondamentaux :





1) Architecture de couche 2 (Layer-2) basée sur OP Stack

Matchain adopte le framework modulaire OP Stack d'Optimism afin d'offrir des frais de gas réduits et un haut débit, tout en assurant une expérience fluide pour les développeurs. Entièrement compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), les dApps existantes sur Ethereum ou Optimism peuvent être migrées vers Matchain sans modification de code.





2) BNB Smart Chain comme couche de disponibilité des données

La BNB Smart Chain agit comme couche de stockage et de vérification pour toutes les transactions. En séparant la couche d'exécution de la couche de disponibilité des données, Matchain améliore les performances tout en garantissant la sécurité et la traçabilité on-chain.





3) Modèle d'interaction Utilisateur–Données–IA

3.1 Enregistrement du matchID :

Les utilisateurs créent une identité numérique unique qui relie plusieurs portefeuilles Web3 et comptes Web2, constituant ainsi la base de leur présence on-chain.





3.2 Partage contrôlé des données :

Les données personnelles — telles que les interactions sociales — sont chiffrées et partagées uniquement avec l'autorisation explicite de l'utilisateur, garantissant confidentialité et consentement.





3.3 Participation à l'entraînement des IA :

Les développeurs peuvent déployer des modèles d'IA et les entraîner sur des jeux de données autorisés fournis par les utilisateurs, permettant un apprentissage automatique respectueux de la vie privée.





3.4 Gagner en participant :

Les utilisateurs peuvent gagner des tokens MAT en partageant leurs données, en faisant du staking, en participant au liquidity mining ou en interagissant avec des dApps alimentées par l'IA.





Ce modèle synergique — alliant scalabilité de couche 2 (Layer-2), souveraineté des données et intelligence artificielle décentralisée — positionne Matchain comme une couche fondamentale de l'autonomisation des utilisateurs dans un Web3 piloté par l'IA.









1) Identité numérique sécurisée pour les utilisateurs Web3

Permet aux utilisateurs de garder un contrôle total sur leur identité numérique grâce au matchID, éliminant ainsi les risques de violation de données entre plateformes.





2) Écosystème de dApps IA centré sur l'utilisateur

Matchain prend en charge une large gamme d'applications décentralisées alimentées par l'IA, dans des secteurs tels que la DeFi, la santé, l'éducation ou les réseaux sociaux décentralisés. Ces applications peuvent intégrer facilement le matchID et le token MAT pour l'authentification et les incitations.





3) Intégration au métavers

Permet aux utilisateurs de créer des profils numériques persistants et vérifiables dans des environnements virtuels, incluant des identifiants, des certificats de compétences et des historiques d'activité — pour une expérience personnalisée et continue dans le métavers.





4) Vérification des diplômes et des parcours professionnels

Les certifications académiques et professionnelles peuvent être stockées sous forme de Soulbound Tokens (SBTs), permettant aux employeurs de vérifier les qualifications de manière sécurisée et transparente sur la blockchain.









Symbole : MAT

Réseau : Matchain Mainnet (L2 sur la chaîne BNB)

Offre totale : 100 000 000









Transactions et frais de gaz :

Le token MAT sert à régler les frais de transaction et l'exécution des smart contracts sur le réseau Matchain.





Gouvernance :

Les détenteurs de MAT peuvent proposer et voter des mises à jour du protocole, jouant ainsi un rôle actif dans la gouvernance du réseau.





Récompenses et incitations :

Le token soutient le staking, le liquidity mining et des programmes d'incitation destinés aux développeurs pour dynamiser l'engagement dans l'écosystème.





Monétisation des données :

Lorsque les utilisateurs autorisent des modèles d'IA ou des dApps à utiliser leurs données, ils reçoivent des récompenses en tokens MAT.





Matchain a officiellement lancé sa deuxième phase de vente publique de Genesis License le 21 avril 2025, poursuivant la dynamique engagée par son programme d'airdrop démarré en octobre 2024, avec des récompenses continues destinées à élargir la communauté.









Étape 1 : Rejoindre le bot Telegram « MatchQuest »

Rendez-vous sur le bot officiel à l'adresse t.me/matchain_fam_bot et cliquez sur « Start Match Quest » pour commencer.





Étape 2 : Accomplir les tâches de base

Suivre Matchain sur Twitter/X

Rejoindre les communautés Telegram et Discord

Partager des publications et parrainer des amis (bonus supplémentaire de 3 à 10 % de points)





Étape 3 : Jouer au mini-jeu « Catch M »

Gagnez des points Match en jouant au mini-jeu intégré au bot.

Remarque :les points pourront être échangés contre des tokens MAT à un ratio fixe après le lancement officiel, tel qu'annoncé.

















Petrix Barbosa (CEO) : Fondateur de Matchain et leader stratégique du projet.

Anastasia Drinevskaya (CMO) : Responsable des stratégies marketing et de communication.

Jessie Xiao (CBDO) : Chargée du développement commercial et des partenariats stratégiques.

L'équipe est déterminée à bâtir un écosystème centré sur la confidentialité et la souveraineté des données personnelles, considérées comme des droits humains fondamentaux.









Paris Saint-Germain (PSG) :

Matchain est devenu le partenaire exclusif du PSG pour l'identité numérique sur la période 2024–2027. Ensemble, ils développent un Joint Innovation Studio visant à promouvoir l'adoption de solutions Web3, permettant aux fans de contrôler en toute sécurité leurs données personnelles et leurs interactions numériques.





RWA Inc. :

Collaboration en vue de développer un écosystème de tokenisation d'actifs reposant sur la technologie blockchain IA de Matchain.





Ankr :

Fourniture de services RPC pour accompagner les développeurs dans la création de dApps sur Matchain.





Matchain est bien plus qu'un simple projet blockchain. C'est une passerelle vers une nouvelle ère où l'intelligence artificielle et les données numériques interagissent de manière transparente et sécurisée. Grâce à une technologie de pointe, un partenariat stratégique avec le PSG, l'intégration de l'OP Stack et une demande croissante en matière d'identité décentralisée (DID), Matchain se positionne comme un pilier de l'infrastructure Web3 de nouvelle génération. En obtenant vos tokens MAT dès maintenant via l'airdrop, vous rejoignez un écosystème à fort potentiel dès son lancement.





Si vous recherchez une plateforme réactive, conviviale et résolument tournée vers les projets émergents, MEXC est le choix idéal. Ses fonctionnalités optimisées et son expérience utilisateur fluide vous permettront de participer facilement dès l'ouverture du trading de MAT.









Vous pouvez également consulter la page MEXC Airdrop+ pour participer aux événements de dépôt et de trading liés. Accomplissez quelques tâches simples pour tenter de remporter des récompenses substantielles.









Q : Qu'est-ce que Matchain (MAT) ?

R : Matchain est la première plateforme IA de couche 2 (Layer-2) construite sur la BNB Chain. Elle associe technologie blockchain et IA décentralisée pour redonner aux utilisateurs le contrôle de leur identité et de leurs données. La plateforme prend en charge l'identité décentralisée (DID), la monétisation des données et un écosystème de dApps IA accessible et intuitif.





Q : Comment fonctionne Matchain ?

R : Matchain fonctionne comme une solution de couche 2 (Layer-2) basée sur OP Stack, avec la BNB Chain servant de couche de stockage des données. Les utilisateurs peuvent créer une identité numérique (matchID), partager leurs données de manière sélective et recevoir des récompenses en MAT pour leur participation à l'écosystème.





Q : À quoi sert le token MAT ?

R : MAT est le token natif de l'écosystème Matchain. Il permet de payer les frais de transaction, de participer à la gouvernance, de faire du staking, du liquidity mining et de récompenser les utilisateurs pour le partage de leurs données. MAT est également une ressource clé pour entraîner et faire fonctionner des modèles d'IA décentralisés.





Q : Comment réclamer l'airdrop MAT ?

R : Suivez le bot Telegram officiel et participez au programme MatchQuest. Accomplissez des tâches communautaires et jouez à des mini-jeux pour accumuler des points, que vous pourrez ensuite échanger contre des tokens MAT après le lancement officiel.



