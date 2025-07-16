Mantle Network (ci-après « Mantle ») est une solution rollup modulaire de couche 2 construite sur Ethereum. Elle combine compatibilité EVM, scalabilité élevée et frais de transaction réduits, tout en Mantle Network (ci-après « Mantle ») est une solution rollup modulaire de couche 2 construite sur Ethereum. Elle combine compatibilité EVM, scalabilité élevée et frais de transaction réduits, tout en
Apprentissage/Zone des tokens tendance/Présentation du projet/Mantle Netw...ce on-chain

Mantle Network : Construire un écosystème Ethereum de couche 2 pour propulser la finance on-chain

16 juillet 2025MEXC
0m
Partager sur
#Layer2#Buzz de l'industrie
ME
ME$0.4794+5.94%
Lagrange
LA$0.32152+10.05%
FINANCE
FINANCE$0.001037+5.92%
Humanity
H$0.1089+42.33%
Undeads Games
UDS$2.3261-1.16%

Mantle Network (ci-après « Mantle ») est une solution rollup modulaire de couche 2 construite sur Ethereum. Elle combine compatibilité EVM, scalabilité élevée et frais de transaction réduits, tout en héritant de la sécurité du réseau principal Ethereum.

Mantle adopte une architecture en couches avancée, répartissant les tâches complexes de calcul et de stockage sur plusieurs nœuds afin de permettre un traitement efficace des données et une vérification rapide des transactions. En parallèle, Mantle accorde une grande importance à la sécurité et à la confidentialité des données utilisateurs, en mettant en œuvre diverses technologies de chiffrement et mesures de gestion des risques pour garantir un fonctionnement sûr et fiable du réseau.

1. Fonctionnalités clés de Mantle


Architecture Rollup : Mantle exploite les validateurs Ethereum et les protocoles de consensus pour réduire considérablement les frais de gaz, diminuer la latence et augmenter le débit. Les utilisateurs peuvent personnaliser les exigences de confirmation des transactions selon leurs besoins, permettant des délais de confirmation quasi instantanés avec un compromis minimal sur la sécurité.

Architecture modulaire : L'exécution des transactions, le consensus, le règlement et le stockage sont séparés en modules indépendants, formant une blockchain modulaire. Cela inclut une couche d'exécution développée par Mantle et compatible avec l'EVM, une couche de consensus et de règlement ancrée à Ethereum, ainsi qu'un composant externe de disponibilité des données (DA) propulsé par EigenDA.

Sécurité Ethereum : Les transitions d'état sur la couche 2 sont vérifiées par les validateurs Ethereum et suivent les mêmes processus de consensus et de règlement que les transactions de couche 1.

Disponibilité modulaire des données : En utilisant des modules DA indépendants comme EigenDA, Mantle permet une réduction potentielle des coûts de plus de 90 % par rapport à la disponibilité des données sur la couche 1 on-chain.

2. Nouvelles fonctionnalités de Mantle v2 Everest


Après plus d'un an de fonctionnement stable sous Mantle Tectonic, le réseau a lancé la mise à niveau Everest, marquant une avancée majeure pour Mantle. Cette mise à jour renforce non seulement l'infrastructure existante, mais prépare également entièrement le réseau à une compatibilité fluide avec la future mise à niveau Pectra d'Ethereum. L'un des points forts d'Everest est le lancement officiel d'EigenDA, une solution révolutionnaire de disponibilité des données qui améliore considérablement l'efficacité et la sécurité de la gestion des données.

Mantle a entretenu une collaboration étroite avec EigenDA. Avant le lancement du mainnet d'EigenDA, Mantle utilisait Mantle DA, une couche tierce de disponibilité des données reposant sur la technologie EigenDA, comme solution de disponibilité des données.

En tant que solution Ethereum de couche 2, Mantle a également commencé à s'adapter aux changements introduits par la mise à niveau Pectra. Cela inclut l'intégration du nouveau champ (RequestsHash) introduit dans l'EIP-7685 (situé dans l'en-tête des blocs), ainsi que la prise en charge du nouveau type de transaction (SetCodeTx) introduit dans l'EIP-7702. Ces efforts garantissent que le réseau Mantle reste pleinement compatible avec l'évolution d'Ethereum, continuant d'offrir des services stables et ininterrompus aux utilisateurs.

3. Tokenomics


3.1 À propos de MNT


Mantle adopte un modèle économique durable, avec le MNT comme devise native de son écosystème. L'offre totale de MNT est de 6,219,316,768. Le calendrier de distribution des tokens est conçu pour garantir la durabilité à long terme, avec un déverrouillage progressif sur plusieurs années.


3.2 Cas d'usage du MNT


Paiement des frais de gaz : En tant que token natif de l'écosystème Mantle, le MNT est nécessaire pour payer les frais de transaction sur la couche 2.

Vote de gouvernance : Les détenteurs de MNT peuvent participer à la gouvernance communautaire en votant sur des propositions telles que les mises à jour du protocole ou l'allocation des fonds.

Incitations à l'écosystème : Mantle a mis en place un EcoFund pour soutenir les projets en phase initiale et stimuler la croissance de l'écosystème. Les utilisateurs détenant du MNT peuvent recevoir une part des récompenses distribuées.

4. Comment acheter des tokens MNT sur MEXC


La montée en puissance de l'écosystème Mantle s'est accélérée grâce à son partenariat avec MEXC, l'un des principaux exchanges de cryptomonnaies au monde. Réputé pour ses frais réduits, ses transactions ultra-rapides, sa large couverture d'actifs et sa forte liquidité, MEXC a gagné la confiance des investisseurs à l'échelle mondiale. Sa capacité à repérer les projets émergents et son soutien aux phases précoces en font un terrain fertile pour les projets à fort potentiel.
MEXC est le premier exchange à avoir listé le token MNT à la fois pour le trading au comptant et des contrats à terme. Les utilisateurs peuvent y trader du MNT avec des frais ultra-compétitifs.

1）Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou visitez le site officiel.
2）Entrez « MNT » dans la barre de recherche et sélectionnez le trading au comptant ou des contrats à terme pour le token MNT.
3）Choisissez le type d'ordre, saisissez la quantité et le prix souhaités, puis validez la transaction.

Clause de non-responsabilité : Ce contenu ne constitue ni un conseil en investissement, fiscal, juridique, financier, comptable, ou autre, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations uniquement à titre de référence, sans valeur de conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques et d'investir avec prudence. Toute action d'investissement entreprise par les utilisateurs est indépendante de cette plateforme.


Articles populaires

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

Articles connexes

Analyse de Kinto : L'innovateur de la blockchain qui redéfinit l'infrastructure financière

Analyse de Kinto : L'innovateur de la blockchain qui redéfinit l'infrastructure financière

Kinto est une plateforme blockchain de Couche 2 construite sur Ethereum, conçue pour relier les institutions financières traditionnelles et les actifs du monde réel via la finance décentralisée (DeFi)

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que l'USDf ? Guide rapide du mécanisme innovant de stablecoin de Falcon Finance

Qu'est-ce que l'USDf ? Guide rapide du mécanisme innovant de stablecoin de Falcon Finance

TL;DRUSDf est un dollar synthétique surcollatéralisé construit sur Ethereum, avec une offre en circulation actuelle d'environ 1,899 milliard et un classement de marché #202.USDf accepte à la fois des

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus