Mantle Network : Construire un écosystème Ethereum de couche 2 pour propulser la finance on-chain

Mantle Network (ci-après « Mantle ») est une solution rollup modulaire de couche 2 construite sur Ethereum. Elle combine compatibilité EVM, scalabilité élevée et frais de transaction réduits, tout en héritant de la sécurité du réseau principal Ethereum.





Mantle adopte une architecture en couches avancée, répartissant les tâches complexes de calcul et de stockage sur plusieurs nœuds afin de permettre un traitement efficace des données et une vérification rapide des transactions. En parallèle, Mantle accorde une grande importance à la sécurité et à la confidentialité des données utilisateurs, en mettant en œuvre diverses technologies de chiffrement et mesures de gestion des risques pour garantir un fonctionnement sûr et fiable du réseau.









Architecture Rollup : Mantle exploite les validateurs Ethereum et les protocoles de consensus pour réduire considérablement les frais de gaz, diminuer la latence et augmenter le débit. Les utilisateurs peuvent personnaliser les exigences de confirmation des transactions selon leurs besoins, permettant des délais de confirmation quasi instantanés avec un compromis minimal sur la sécurité.





Architecture modulaire : L'exécution des transactions, le consensus, le règlement et le stockage sont séparés en modules indépendants, formant une blockchain modulaire. Cela inclut une couche d'exécution développée par Mantle et compatible avec l'EVM, une couche de consensus et de règlement ancrée à Ethereum, ainsi qu'un composant externe de disponibilité des données (DA) propulsé par EigenDA.





Sécurité Ethereum : Les transitions d'état sur la couche 2 sont vérifiées par les validateurs Ethereum et suivent les mêmes processus de consensus et de règlement que les transactions de couche 1.





Disponibilité modulaire des données : En utilisant des modules DA indépendants comme EigenDA, Mantle permet une réduction potentielle des coûts de plus de 90 % par rapport à la disponibilité des données sur la couche 1 on-chain.









Après plus d'un an de fonctionnement stable sous Mantle Tectonic, le réseau a lancé la mise à niveau Everest, marquant une avancée majeure pour Mantle. Cette mise à jour renforce non seulement l'infrastructure existante, mais prépare également entièrement le réseau à une compatibilité fluide avec la future mise à niveau Pectra d'Ethereum. L'un des points forts d'Everest est le lancement officiel d'EigenDA, une solution révolutionnaire de disponibilité des données qui améliore considérablement l'efficacité et la sécurité de la gestion des données.





Mantle a entretenu une collaboration étroite avec EigenDA. Avant le lancement du mainnet d'EigenDA, Mantle utilisait Mantle DA, une couche tierce de disponibilité des données reposant sur la technologie EigenDA, comme solution de disponibilité des données.





En tant que solution Ethereum de couche 2, Mantle a également commencé à s'adapter aux changements introduits par la mise à niveau Pectra. Cela inclut l'intégration du nouveau champ (RequestsHash) introduit dans l'EIP-7685 (situé dans l'en-tête des blocs), ainsi que la prise en charge du nouveau type de transaction (SetCodeTx) introduit dans l'EIP-7702. Ces efforts garantissent que le réseau Mantle reste pleinement compatible avec l'évolution d'Ethereum, continuant d'offrir des services stables et ininterrompus aux utilisateurs.











Mantle adopte un modèle économique durable, avec le MNT comme devise native de son écosystème. L'offre totale de MNT est de 6,219,316,768. Le calendrier de distribution des tokens est conçu pour garantir la durabilité à long terme, avec un déverrouillage progressif sur plusieurs années.









Paiement des frais de gaz : En tant que token natif de l'écosystème Mantle, le MNT est nécessaire pour payer les frais de transaction sur la couche 2.





Vote de gouvernance : Les détenteurs de MNT peuvent participer à la gouvernance communautaire en votant sur des propositions telles que les mises à jour du protocole ou l'allocation des fonds.





Incitations à l'écosystème : Mantle a mis en place un EcoFund pour soutenir les projets en phase initiale et stimuler la croissance de l'écosystème. Les utilisateurs détenant du MNT peuvent recevoir une part des récompenses distribuées.









La montée en puissance de l'écosystème Mantle s'est accélérée grâce à son partenariat avec MEXC, l'un des principaux exchanges de cryptomonnaies au monde. Réputé pour ses frais réduits, ses transactions ultra-rapides, sa large couverture d'actifs et sa forte liquidité, MEXC a gagné la confiance des investisseurs à l'échelle mondiale. Sa capacité à repérer les projets émergents et son soutien aux phases précoces en font un terrain fertile pour les projets à fort potentiel.

MEXC est le premier exchange à avoir listé le token MNT à la fois pour le trading au comptant et des contrats à terme . Les utilisateurs peuvent y trader du MNT avec des frais ultra-compétitifs.





1）Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou visitez le site officiel

2）Entrez « MNT » dans la barre de recherche et sélectionnez le trading au comptant ou des contrats à terme pour le token MNT.

3）Choisissez le type d'ordre, saisissez la quantité et le prix souhaités, puis validez la transaction.



