LayerBank : Construction d'un marché financier décentralisé compatible avec les réseaux cross-chain





LayerBank est un protocole de prêts décentralisé, non custodial et sans autorisation, compatible avec plusieurs réseaux blockchain majeurs tels qu'Ethereum, Arbitrum et Optimism. Il permet aux utilisateurs de déposer leurs cryptomonnaies en tant que collatéral pour obtenir des prêts ou générer des rendements.





Son objectif est de construire un marché monétaire décentralisé, universel et interopérable entre les chaînes afin d'aider les utilisateurs à mieux gérer leurs actifs, optimiser l'utilisation de leur capital et maximiser leurs gains — posant ainsi les bases d'un écosystème financier cross-chain complet.









Prêts décentralisés：LayerBank propose un marché de prêts ouvert, permettant aux utilisateurs d'emprunter d'autres actifs en fournissant des cryptomonnaies majeures telles que le BTC, l'ETH ou l'USDC en garantie. Contrairement aux prêts bancaires traditionnels, LayerBank supprime les intermédiaires pour faciliter les flux de capitaux directs entre utilisateurs.





Compatibilité cross-chain：Le protocole prend en charge les interactions d'actifs entre les différentes blockchains, permettant aux utilisateurs de convertir librement leurs actifs d'un réseau à un autre. Cela améliore considérablement la liquidité et l'accessibilité des fonds.





Ajustement dynamique des taux d'intérêt：Grâce aux contrats intelligents, LayerBank ajuste automatiquement les taux d'intérêt en fonction de l'offre et de la demande. Lorsque la demande augmente, les taux montent pour inciter aux dépôts ; lorsqu'elle baisse, les taux diminuent pour encourager les emprunts.





Sécurité et transparence：Toutes les transactions et flux de fonds sont enregistrés publiquement et en toute transparence sur la blockchain. Les utilisateurs peuvent suivre les mouvements via les contrats intelligents. LayerBank s'appuie également sur des audits rigoureux pour garantir la sécurité de ses contrats intelligents.





Liquidity mining et optimisation du rendement：LayerBank récompense les utilisateurs qui déposent des fonds grâce à un mécanisme de liquidity mining. La plateforme prend aussi en charge des stratégies d'auto-compounding pour aider les utilisateurs à maximiser leur rendement.













Contrairement aux plateformes de prêt centralisées, LayerBank ne requiert aucune vérification d'identité (KYC). Tout utilisateur peut déposer ou retirer des fonds librement, les transactions étant directement exécutées via des contrats intelligents.





LayerBank intègre un mécanisme d'ajustement automatique des taux, garantissant un équilibre des risques même en période de forte volatilité des prix. Cela permet de protéger à la fois les emprunteurs et les prêteurs.





LayerBank permet le prêt entre différents réseaux blockchain de manière fluide, réduisant ainsi l'isolement souvent observé sur les plateformes de prêt DeFi traditionnelles.









L'écosystème LayerBank repose sur son token natif, ULAB, qui remplit plusieurs fonctions :





Vote de gouvernance : les détenteurs d'ULAB peuvent participer à la gouvernance de la plateforme et influencer ses orientations futures.

Distribution de rendement : les détenteurs d'ULAB peuvent recevoir des récompenses supplémentaires en stakant leurs tokens.

Mécanisme de rachat et de combustion : une partie des revenus de la plateforme sera utilisée pour racheter et brûler des ULAB, réduisant ainsi l'offre en circulation et augmentant potentiellement la valeur du token.









Les prêts traditionnels sont souvent longs et complexes, exigeant des emprunteurs à présenter des garanties physiques aux institutions financières. LayerBank vient bouleverser ce modèle en supprimant les intermédiaires dans les échanges d'actifs, les contrats à terme et les comptes d'épargne, pour offrir une expérience de prêt plus directe, rapide et efficace. Contrairement aux solutions limitées à une seule blockchain, LayerBank prend en charge tous les réseaux EVM-L2, offrant ainsi aux utilisateurs une meilleure liquidité et une utilisation plus fluide à travers tout l'écosystème blockchain — une avancée majeure en matière de praticité.





En tant que plateforme DeFi de prêt, LayerBank ne cesse d'élargir ses fonctionnalités. Elle prend en charge un plus grand nombre d'actifs cross-chain afin de diversifier l'offre et de répondre aux besoins variés des utilisateurs. Parallèlement, ses algorithmes de contrats intelligents sont continuellement optimisés pour rendre l'ajustement des taux d'intérêt plus précis et réactif, garantissant un équilibre durable entre l'offre et la demande. Enfin, LayerBank prévoit d'introduire un système de gouvernance décentralisée (DAO) pour donner davantage de pouvoir décisionnel à la communauté et favoriser une gestion démocratique de la plateforme.



