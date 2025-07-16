LABUBU : des jouets tendance aux memes, le voyage féerique d'une sensation mondiale

Même si vous ne possédez pas encore de Labubu, vous avez sûrement entendu parler de ce phénomène culturel mondial.









Labubu est le protagoniste de la série « Monsters », créée depuis 2015 par l'artiste belgo-chinois Kasing Lung. Grâce à son apparence unique à la fois « mignonne et féroce », Labubu a rapidement conquis les fans du monde entier. En 2019, une collaboration percutante avec Pop Mart, exploitant la magie des boîtes surprises et l'élan de la culture tendance, a propulsé Labubu au rang d'icône populaire, devenant une véritable « monnaie sociale » chez les jeunes générations.





Labubu n'est pas seulement une licence de jouet tendance : il incarne un lien émotionnel et une véritable résonance. Ses grandes oreilles pointues, sa bouche béante et ses crocs acérés créent un contraste marquant qui séduit particulièrement la génération Z. Sur des plateformes comme Xiaohongshu, Douyin ou Instagram, Labubu est omniprésent, synonyme à la fois de visibilité et de sujets tendances.













L'aventure Web3 de Labubu a débuté comme un projet communautaire de type meme sur la blockchain Solana. Inspiré à l'origine d'une image détournée mettant en scène des éléments visuels de Labubu, le projet ne revendique aucune affiliation officielle avec la propriété intellectuelle d'origine. Pourtant, grâce à son esthétique émotionnellement engageante et une gestion de communauté efficace, le token LABUBU a rapidement attiré un large nombre de détenteurs.





Combinant intelligemment la popularité des licences de jouets tendance avec la culture meme de l'écosystème Solana, le token LABUBU a connu un succès rapide dans des marchés comme la Thaïlande, le Vietnam et la Corée du Sud. Beaucoup d'investisseurs le considèrent déjà comme un « crypto-actif culturel » potentiel, à l'image des premiers memecoins comme DOGE ou PEPE : porté par l'élan communautaire et renforcé par une forte symbolique culturelle.









La popularité de LABUBU dépasse depuis longtemps le simple marché des jouets tendance, réussissant à s'imposer dans l'univers des cryptomonnaies.





Récemment, le memecoin LABUBU a connu une nouvelle envolée suite au lancement d'une nouvelle série de produits, redevenant un point central de l'attention du marché. De nombreux influenceurs (KOLs) crypto influents, dont le célèbre Ansem, ont publié des tweets illustrés de visuels Labubu, suscitant une forte résonance communautaire.





D'après les données de GMGN, la capitalisation de LABUBU est passée de quelques centaines de milliers de dollars à 18 millions de dollars, soit une multiplication par plusieurs dizaines. Son volume de trading sur 24 h a même dépassé les 9,5 millions de dollars à son pic, en faisant l'un des projets meme les plus en vue sur la chaîne Solana. Dans le même temps, l'engagement sur les réseaux sociaux a explosé, les groupes Telegram atteignant des dizaines de milliers de membres, la popularité du hashtag grimpant sur X (Twitter) et les recherches Google augmentant de façon exponentielle.









Fait notable : en raison du style visuel « quasi officiel » du projet et de son usage de l'IP Labubu, certains utilisateurs ont cru à tort qu'il s'agissait d'un projet Web3 officiel lancé par Pop Mart, ce qui a encore renforcé l'attention portée au token. Bien que l'euphorie initiale se soit un peu apaisée, la notoriété globale de LABUBU reste largement supérieure à celle des autres memecoins, traduisant une forte adhésion culturelle.









L'avenir de LABUBU suscite un vif intérêt sur les marchés. D'un côté, son succès fulgurant dans l'univers des jouets tendance est indiscutable : véritable « monnaie sociale » chez les jeunes du monde entier, il a permis à Pop Mart d'enclencher un puissant effet volant dans son modèle économique. La série MONSTERS contribue fortement aux revenus de Pop Mart, les peluches en vinyle de Labubu figurant parmi les meilleures ventes annuelles.





D'un autre côté, LABUBU est confronté aux risques de bulle spéculative. Comme ce fut le cas avec les NFT lors de leur apogée mondiale, LABUBU a attisé la spéculation en jouant sur la rareté et le FOMO (peur de rater une opportunité). L'histoire nous enseigne toutefois que ce type d'engouement excessif est souvent suivi d'un retour à la normale, voire d'un effondrement.





Les avis sont partagés sur la trajectoire future de LABUBU. Certains estiment qu'il connaîtra une volatilité comparable à celle des NFT, tandis que d'autres pensent que sa forte identité culturelle et son modèle commercial intégré lui permettront de rester pertinent à la fois sur le marché des jouets et dans l'univers crypto. Quoi qu'il en soit, la montée en puissance mondiale de LABUBU constitue une étude de cas fascinante de l'économie culturelle de la nouvelle génération.





Il ne fait aucun doute que Labubu est un phénomène crypto d'un genre nouveau, né d'une résonance culturelle. Passé du statut de jouet culte à celui de memecoin emblématique, Labubu fusionne art, mode, sociabilité et Web3. Le succès du token LABUBU n'est pas le fruit du hasard : il illustre une tendance émergente, celle de transformer des IP visuelles marquantes du monde réel en moteurs émotionnels et en réservoirs de valeur dans l'univers crypto. À l'avenir, Labubu ne sera peut-être plus seulement un jouet ou un meme, mais un élément-clé de l'identité numérique de la prochaine génération, nous ouvrant les portes d'une nouvelle ère digitale.





