Humanity Protocol (H) : Construire une infrastructure d'identité décentralisée axée sur la confidentialité

Même avant l'adoption massive et le développement des technologies d'intelligence artificielle et d'automatisation, les identités factices, les faux profils et l'activité des bots étaient déjà répandus sur Internet. Toutefois, avec les progrès continus de l'IA et des technologies connexes, ces problèmes se sont encore accentués, menaçant la sécurité et la confiance sur les plateformes et écosystèmes numériques. Humanity Protocol apporte une solution à ces phénomènes en tant que protocole de vérification d'identité décentralisé zkEVM de niveau 2 sur Ethereum. Il vise à établir un système d'identité numérique centré sur l'humain et axé sur la confidentialité, en utilisant une technologie biométrique non invasive et des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs).









Humanity Protocol est une blockchain de couche 2 (L2) zkEVM axée sur la vérification de l'identité humaine. Elle introduit un mécanisme de consensus unique, la « preuve d'humanité » (Proof-of-Humanity ou PoH), qui combine une technologie de reconnaissance de la paume avec des preuves à divulgation nulle de connaissance pour garantir la confidentialité des utilisateurs tout en vérifiant leur humanité. L'objectif principal du protocole est de construire un réseau de vérification d'identité résistant aux attaques Sybil, permettant aux utilisateurs de prouver leur unicité et leur authenticité sans divulguer d'informations sensibles, fournissant ainsi une infrastructure d'identité fiable pour les applications Web3.













Humanity Protocol utilise la reconnaissance de la paume comme méthode d'authentification biométrique, s'appuyant sur l'unicité de chaque paume humaine pour garantir l'identité de l'utilisateur. Lors du processus de vérification, les scans de la paume sont transformés en représentations chiffrées irréversibles. En combinant cette approche avec des preuves à divulgation nulle de connaissance, le système permet une vérification sécurisée tout en protégeant les données biométriques des utilisateurs.









Le Proof-of-Humanity (PoH) constitue le mécanisme de consensus central de Humanity Protocol. Il est conçu pour vérifier que chaque participant au réseau est bien un humain unique et réel. Grâce à des nœuds de vérification décentralisés (appelés zkProofers) qui authentifient les données de la paume des utilisateurs, le système garantit la sécurité et l'intégrité du réseau, empêchant efficacement les bots et identités frauduleuses d'y accéder.









Humanity Protocol prend en charge la création d'identités décentralisées (DID) et l'émission de justificatifs vérifiables (VC), permettant aux utilisateurs de prouver leur identité et leur statut sur différentes plateformes et applications. Ces justificatifs sont entièrement contrôlés par les utilisateurs eux-mêmes, assurant confidentialité des données, portabilité et interopérabilité fluide entre plateformes.









Le testnet actuel utilise le RWT (Reward Token) pour inciter les utilisateurs à participer aux tests, enregistrement quotidien, parrainages et autres activités. À l'issue de la phase de testnet, les RWT pourront être échangés contre le token natif du mainnet, H, conçu pour servir à la fois de mécanisme d'incitation et de jeton de gouvernance.





Le token H aura les fonctions suivantes :





Inciter les nœuds zkProofer à participer aux vérifications.

Couvrir les frais liés aux justificatifs vérifiables et à l'authentification d'identité.

Être utilisé pour la gouvernance communautaire et l'ajustement des mécanismes d'émission d'identité.

Une partie des tokens sera allouée aux incitations de l'écosystème et aux récompenses par airdrop.









Jump Crypto, Humanity Protocol a été fondé en 2023, avec parmi ses membres clés le fondateur et PDG Terence Kwok, qui possède une vaste expérience dans les domaines de la blockchain et de la technologie. Depuis sa création, le protocole a mené plusieurs levées de fonds, récoltant plus de 50 millions $ au total. Parmi les principaux investisseurs figurent Pantera Capital Animoca Brands , et Polygon









Fondation en 2023, déploiement de la reconnaissance de la paume, de l'enregistrement d'un identifiant humain (Human ID) et du mécanisme de récompense RWT en test.

Ouverture du testnet aux utilisateurs et développeurs, avec collecte de retours approfondis.









Déploiement on-chain de la vérification via ZK (Zero knowledge).

Recrutement de nœuds zkProofer et exécution de tests pour les airdrops et récompenses.

Lancement d'API et de SDK pour permettre l'intégration tierce du module de vérification par empreinte palmaire PoH.









Lancement officiel du mainnet, permettant l'échange de RWT contre H et le démarrage de la gouvernance de la chaîne publique.

Extension des cas d'usage des justificatifs vérifiables (ex. : vérification d'identité ( KYC ), éducation, finance, billetterie).

Partenariats verticaux (ex. : ApeChain a rejoint le réseau zkProofer).

Intégration à l'échelle entreprise (institutions financières, plateformes événementielles) et pour des applications sectorielles.









Humanity Protocol construit un réseau de vérification d'identité décentralisé, centré sur l'humain et axé sur la confidentialité, offrant une infrastructure fiable pour les identités dans le Web3. Grâce à ses technologies innovantes et à ses mécanismes d'incitation, le protocole vise à résoudre les défis actuels liés à la vérification d'identité numérique et à favoriser le développement d'une société numérique centrée sur l'humain. Le système décentralisé d'identité de Humanity Protocol offre de larges perspectives d'application, notamment :





DeFi et services financiers : permet une vérification fiable pour prévenir les attaques Sybil et renforcer la sécurité des plateformes.

Gouvernance Web3 : garantit l'unicité et l'authenticité des participants aux votes et aux processus décisionnels.

Réseaux sociaux et plateformes de contenu : vérifie l'identité des utilisateurs pour lutter contre les faux comptes et bots.

Identité et authentification numériques : fournit une identité numérique unifiée pour simplifier les inscriptions et connexions.





À mesure que l'adoption progresse et que son écosystème se développe, Humanity Protocol est bien positionné pour définir de nouveaux standards en matière d'identité numérique sécurisée et détenue par les utilisateurs dans les applications Web3.



