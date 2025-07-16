Comment utiliser le testnet de Nillion : guide étape par étape





Nillion révolutionne la sécurité des données en permettant des calculs à l'aveugle, c'est-à-dire le traitement de données chiffrées sans avoir à les déchiffrer. Dans le cadre de son développement, le testnet de Nillion est désormais en ligne, offrant aux utilisateurs la possibilité d'interagir avec son écosystème en obtenant et en utilisant des tokens de test NIL.





Dans ce guide, nous allons vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le testnet de Nillion, y compris comment réclamer des tokens de test NIL, les envoyer et les staker.









Nillion Network (NIL) est un réseau décentralisé conçu pour renforcer la confidentialité des données grâce à des techniques cryptographiques avancées telles que le calcul multipartite sécurisé (MPC). Cela permet de traiter les données de manière sécurisée sur plusieurs nœuds sans en exposer le contenu, ce qui en fait une solution idéale pour des applications dans la finance, la santé et l'entraînement d'IA.





Le token NIL est au cœur de l'écosystème Nillion et remplit plusieurs fonctions : staking, gouvernance et paiement des frais de transaction. Bien que le projet en soit encore à sa phase de testnet, les utilisateurs peuvent explorer ses fonctionnalités en obtenant des tokens de test NIL et en réalisant des transactions.









Interagir avec le testnet de Nillion vous permet de :

Découvrir l'infrastructure du réseau axée sur la sécurité avant le lancement du mainnet.

Tester les mécanismes de transaction et de staking sans aucun risque financier.

Obtenir un éventuel accès privilégié aux futures évolutions.

Comprendre le fonctionnement des calculs à l'aveugle et leur impact sur la protection des données.













Avant d'interagir avec le testnet de Nillion, vous devez disposer d'un portefeuille compatible. Actuellement, les portefeuilles Keplr et Leap sont pris en charge. Si vous n'avez pas encore de portefeuille Keplr, suivez le Guide d'installation Keplr pour le télécharger.









Une fois votre portefeuille Keplr configuré, suivez ces étapes pour ajouter le testnet de Nillion :

Rendez-vous dans la liste des chaînes Keplr. 1)

2) Recherchez « Nillion Testnet » et cliquez pour l'ajouter.







3) Copiez votre adresse testnet Nillion depuis Keplr.









Maintenant que votre portefeuille est prêt, demandez des tokens de test NIL gratuits via le Faucet de Nillion.









2) Cliquez sur le bouton Start.

3) Collez l'adresse de votre portefeuille testnet Nillion (copiée depuis Keplr).

4) Complétez la vérification captcha, puis cliquez sur Continue.

5) Patientez quelques instants pendant que la transaction est traitée — vos tokens NIL seront envoyés dans votre portefeuille.

Remarque : vous pouvez réclamer des tokens de test NIL une fois toutes les 24 heures.









Pour tester les transactions sur le testnet de Nillion, vous pouvez envoyer des tokens NIL à d'autres utilisateurs du testnet :









Accédez à l'explorateur du testnet de Nillion. 1)

2) Faites défiler vers le bas et cliquez sur le nom d'un validateur pour afficher l'adresse de son portefeuille.









3) Copiez l'adresse de son portefeuille.

4) Ouvrez votre portefeuille Keplr, cliquez sur Send et saisissez l'adresse du destinataire.

5) Indiquez le montant de NIL à envoyer et confirmez la transaction.









Le staking de tokens NIL contribue à sécuriser le réseau et constitue une fonction clé de l'écosystème Nillion. Voici comment staker vos tokens de test NIL :









Accédez à la page de staking de Nillion. 1)

2) Cliquez sur Connect Wallet en haut à droite.

3) Cliquez sur Delegate et sélectionnez un validateur dans la liste fournie.

4) Saisissez le montant de tokens NIL à staker et confirmez la transaction.









Airdrop+ de MEXC est une plateforme exclusive où les utilisateurs peuvent déposer des tokens NIL et accomplir des missions pour obtenir encore plus de récompenses. Accédez à des projets en phase initiale et gagnez une part d'une énorme cagnotte simplement en déposant vos tokens NIL et en tradant. Essayez et tentez de gagner une part des 270,000 USDT !









Le testnet de Nillion est une opportunité unique de découvrir en action une technologie cryptographique révolutionnaire. En y participant, vous pourrez tester les mécanismes de staking, la vitesse des transactions et les fonctionnalités de sécurité — tout en vous préparant au lancement futur du mainnet.





Aucun risque financier : les transactions se font avec des tokens de test.

Expérience directe de la sécurité basée sur MPC.

Avantages potentiels pour les premiers utilisateurs au moment du lancement du mainnet.





Avertissement : les informations fournies dans ce document ne constituent pas des conseils en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn propose ces informations à titre informatif uniquement et ne fournit aucun conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence dans vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.