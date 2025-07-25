







Les actions tokenisées sont des tokens numériques représentant la propriété ou les droits liés à des actions réelles. Ces tokens sont généralement émis sur une blockchain, ce qui permet d'enregistrer, de transférer et de gérer la propriété des actions via la technologie blockchain. Les investisseurs ne détiennent pas les certificats d'actions physiques, mais possèdent des jetons numériques correspondant à des actions spécifiques. Certaines actions tokenisées peuvent conférer aux détenteurs des droits équivalents à ceux des actions sous-jacentes, tels que l'appréciation du prix, les dividendes, et d'autres avantages.









Par rapport au trading d'actions traditionnel, les actions tokenisées offrent plusieurs avantages clés :





Accessibilité mondiale : échangeables 24 h/24 et 7j/7 sans contraintes géographiques ni horaires de marché traditionnels.

Haute liquidité : des montants d'investissement plus faibles permettent aux utilisateurs d'acheter avec plus de souplesse.

Transparence : les transactions sont enregistrées sur un registre immuable, renforçant la confiance et la traçabilité.

Efficacité accrue : les contrats intelligents automatisent les processus, réduisant les délais de règlement et les coûts opérationnels.





Les actions tokenisées combinent la transparence de la technologie blockchain avec les fondements des valeurs mobilières classiques. Elles éliminent les barrières liées au lieu et au temps tout en améliorant significativement la liquidité et la flexibilité des actifs — souvent qualifiées de « Legos financiers ».

Selon les données de RWA.xyz , le marché des actions tokenisées continue de croître depuis le début de l'année 2025. Au 9 juillet, sa taille totale dépassait 400 millions de dollars, et les prévisions estiment que sa croissance pourrait atteindre des milliers de milliards de dollars dans les années à venir.













Actuellement, il existe deux principaux modèles d'implémentation des actions tokenisées dans l'industrie :





1) Tokens de sécurité adossé à un actif avec un ratio de 1:1 : représentés par des plateformes comme xStocks. Dans ce modèle, le token (par exemple TSLAX, représentant l'action Tesla) reflète directement ou indirectement la propriété ou le droit sur des actions réelles (TSLA), selon des cadres juridiques établis. Cette approche crée une représentation on-chain d'actions réelles, avec un accent mis sur l'authenticité et la transparence de l'actif sous-jacent.





2) Contrats basés sur des dérivés : représentés par des plateformes comme Robinhood. Dans ce modèle, l'action tokenisée ne reflète pas une propriété légale de l'action sous-jacente. Elle représente plutôt un contrat dérivé entre l'utilisateur et une entité telle que Robinhood Europe, qui suit le cours de l'action. D'un point de vue juridique, il s'agit d'un dérivé OTC (de gré à gré), et le token on-chain agit uniquement comme certificat numérique représentant les droits dans le cadre de ce contrat.





Si tu veux que je reformule les deux premières sections pour une cohérence parfaite avec ce style, ou que je continue avec la suite du document, je suis prêt. On garde la cadence !









MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, Le trading au comptant sur MEXC propose désormais une sélection d'actions tokenisées américaines soutenues par xStocks, telles que TSLAX SPYX , et bien d'autres. Vous pouvez retrouver ces actions tokenisées américaines dans la section Actions Tokenisées de la page Marché sur MEXC. Le soutien de MEXC au trading au comptant d'actions tokenisées permet aux investisseurs d'accéder facilement aux titres de sociétés mondialement reconnues en utilisant des USDT.









Vous pouvez accéder directement à la section Actions Tokenisées et cliquer sur le bouton Trader pour ouvrir la page de trading au comptant. Autrement, vous pouvez saisir le nom du token (par exemple TSLAX) dans la barre de recherche afin d'accéder immédiatement à son interface de trading au comptant.













Choisissez le type d'ordre qui correspond le mieux à vos besoins de trading pour acheter l'action tokenisée et finaliser la transaction. Actuellement, MEXC propose 0 frais de transaction sur le trading d'actions tokenisées, réduisant considérablement la barrière à l'entrée et facilitant la participation d'un plus grand nombre d'utilisateurs à l'investissement dans des actions mondiales de qualité.





Lectures recommendées :



