Les contrats à terme perpétuels sur crypto-forex sont des produits dérivés financiers qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix des cryptomonnaies, à la hausse comme à laLes contrats à terme perpétuels sur crypto-forex sont des produits dérivés financiers qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix des cryptomonnaies, à la hausse comme à la
Apprentissage/Guide du débutant/Futures/Comment tra... sur MEXC ?

Comment trader des contrats à terme perpétuels sur crypto-forex sur MEXC ?

Débutant
30 juillet 2025MEXC
0m
#Contrats à terme#Débutants
Perpetual Protocol
PERP$0.09326-2.83%
Smart Pocket
SP$0.003139-7.54%
Lagrange
LA$0.39888+8.80%
Numbers Protocol
NUM$0.007261-0.68%
Mode Network
MODE$0.00062-4.24%

Les contrats à terme perpétuels sur crypto-forex sont des produits dérivés financiers qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix des cryptomonnaies, à la hausse comme à la baisse, sans posséder ni transférer les actifs numériques sous-jacents.

1. Principales caractéristiques du trading des contrats à terme perpétuels sur crypto-forex


Comparés au trading forex traditionnel, les contrats à terme perpétuels sur crypto-forex offrent les avantages suivants :
Barrière d'entrée basse : création de compte simple avec la possibilité de trader de petits montants.
Liquidité élevée et trading 24/7 : les marchés crypto sont ouverts en continu, permettant de trader à tout moment.
Mode de couverture (Hedge Mode) : en ouvrant des positions longues (bullish) ou courtes (bearish), vous pouvez tirer parti de toutes les conditions de marché.
Prise en charge de l'effet de levier : vous permet d'ouvrir des positions plus importantes avec un capital réduit, augmentant ainsi vos gains potentiels.

2. Comment trouver les contrats à terme perpétuels sur crypto-forex sur MEXC


Depuis la page d'accueil de MEXC, cliquez sur l'onglet Marchés dans la barre de navigation en haut de page. Faites défiler la page vers le bas et, dans la catégorie Contrats à terme (Futures), vous trouverez la section Forexen cliquant sur zones.



MEXC prend actuellement en charge les contrats à terme perpétuels sur crypto-forex pour les principales devises notamment l'euro (EUR), la livre sterling (GBP), le dollar australien (AUD), la livre turque (TRY), le franc suisse (CHF), le réal brésilien (BRL), le yen japonais (JPY), et le dollar canadien (CAD).

Veuillez noter : le trading des contrats à terme perpétuels sur crypto-forex peut ne pas être disponible dans certains pays ou régions. Pour des informations précises et à jour sur la disponibilité, veuillez consulter directement la page de trading.

3. Comment trader des contrats à terme perpétuels sur crypto-forex sur MEXC


Cliquez sur le bouton « Trader » pour accéder à la page de trading correspondante des contrats à terme perpétuels sur crypto-forex. Dans l'interface d'ordres, choisissez le type d'ordre souhaité, ajustez le multiplicateur de levier, saisissez la quantité, puis sélectionnez « Ouvrir Long » ou « Ouvrir Short » pour ouvrir une position.

Pour des informations détaillées sur le trading des contrats à terme, veuillez consulter les guides suivants :


Vous pouvez également saisir directement le nom du contrat à terme perpétuel sur crypto-forex que vous souhaitez trader dans la barre de recherche. Cliquez sur la paire correspondante pour accéder à sa page de trading, puis procédez au placement de votre ordre.


Sur la plateforme MEXC, le trading crypto-forex est disponible à la fois sur les marchés au comptant et sur les contrats à terme. Si vous êtes préoccupé par la volatilité du trading sur les contrats à terme, vous pouvez opter pour le trading au comptant, qui comporte généralement moins de risques. Quel que soit votre mode de trading préféré, MEXC propose une large gamme d'options ainsi que des guides complets pour vous aider à saisir les opportunités du marché et faire croître vos actifs.

Clause de non-responsabilité : ce contenu ne constitue ni un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. Toutes les décisions d'investissement et leurs conséquences relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Articles populaires

À lire absolument pour les nouveaux utilisateurs ! FAQ sur le trading au comptant chez MEXC

À lire absolument pour les nouveaux utilisateurs ! FAQ sur le trading au comptant chez MEXC

Alors que le marché des cryptomonnaies se développe rapidement, le trading au comptant est progressivement devenu le point d'entrée privilégié dans le monde des actifs numériques pour de nombreux inve

Différents types d'ordres au comptant (Spot)

Différents types d'ordres au comptant (Spot)

La plateforme MEXC propose quatre types d'ordres au comptant : Ordres Limit, Ordres Market, Ordres Take-Profit/Stop-Loss et Ordres OCO (One-Cancels-the-Other).1. Ordre LimitAvec les ordres Limit, les

FAQ sur les problèmes courants liés au compte

FAQ sur les problèmes courants liés au compte

1. Connexion1.1 Que faire si ni mon numéro de téléphone ni mon adresse e-mail ne sont accessibles ?Si vous vous souvenez de votre mot de passe de connexion :Sur le site Web : Sur la page officielle de

Qu'est-ce qu'un ordre Take-Profit/Stop-Loss ? Votre outil automatisé pour la gestion des risques et la sécurisation des profits

Qu'est-ce qu'un ordre Take-Profit/Stop-Loss ? Votre outil automatisé pour la gestion des risques et la sécurisation des profits

1. Que sont les ordres Take-Profit/Stop-Loss ? Les ordres Take-Profit/Stop-Loss permettent aux utilisateurs de définir à l'avance un prix de déclenchement, ainsi que le prix et la quantité à acheter o

Articles connexes

Qu'est-ce que l'Épargne à terme de MEXC ?

Qu'est-ce que l'Épargne à terme de MEXC ?

1. Qu'est-ce que l'Épargne à terme de MEXC ?L'Épargne à terme est un produit financier proposé par MEXC aux utilisateurs des contrats à terme. Une fois activés, les fonds éligibles présents sur votre

Comment trader des contrats à terme sur actions chez MEXC

Comment trader des contrats à terme sur actions chez MEXC

Les contrats à terme sur actions adossés aux cryptomonnaies sont des produits dérivés qui associent les actions américaines (titres de sociétés cotées aux États-Unis) au marché des cryptomonnaies via

Que sont les contrats à terme de prédiction ? Une méthode simple et accessible de trading des contrats à terme

Que sont les contrats à terme de prédiction ? Une méthode simple et accessible de trading des contrats à terme

Le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies attire d'innombrables investisseurs grâce à son effet de levier élevé et à la possibilité de réaliser des profits aussi bien sur un marché haussier qu

Comment éviter la liquidation : bonnes pratiques pour utiliser l'Ajout de marge automatique afin de protéger vos positions

Comment éviter la liquidation : bonnes pratiques pour utiliser l'Ajout de marge automatique afin de protéger vos positions

Dans le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies, la gestion de la marge est une compétence essentielle que chaque trader doit maîtriser, car elle détermine directement à la fois la rentabilité

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus