Comment créer un compte MEXC





Les étapes pour créer un compte MEXC sont identiques pour les utilisateurs iOS et Android. La démonstration ci-dessous est effectuée à l'aide de l'interface iOS.





Ouvrez votre application MEXC. Pour les nouveaux utilisateurs, la première connexion est considérée comme une inscription. Vous pouvez vous inscrire ou vous connecter à l'aide de votre adresse e-mail ou de votre numéro de téléphone. Dans cet exemple, nous utiliserons une adresse e-mail.





Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur « S'inscrire ». Le mot de passe doit comporter au moins 10 caractères, incluant des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des symboles.





Si vous avez un code de parrainage, vous pouvez cliquer sur [▾] et le saisir dans le champ prévu. Pour en savoir plus sur le parrainage, consultez le guide « Parrainer des amis pour créer un compte sur MEXC ».









Appuyez sur [Obtenir le code]. Connectez-vous à l'adresse e-mail utilisée pour l'inscription et recherchez le code de vérification. Saisissez-le dans le champ Code de vérification par e-mail, puis appuyez sur [Soumettre].









L'écran vous indiquera que l'inscription a été effectuée avec succès. Accédez à la page MEXC et commencez votre parcours de trading.





Vous pouvez également scanner le code QR disponible sur le site officiel de MEXC pour télécharger l'application.









Si vous rencontrez des problèmes lors de l'inscription, vous pouvez contacter notre service client pour obtenir de l'aide.



