Revue des faits marquants ! Événements majeurs de l'industrie au premier semestre 2024









Le 10 janvier 2024 (Heure de l'Est), la SEC a approuvé le listing de 11 ETFs Bitcoin au comptant aux États-Unis, qui ont commencé à être négociés dès le lendemain. L'approbation des ETFs Bitcoin au comptant a nécessité dix ans de négociations et de revers avant d'aboutir à ce succès.





Selon les données du marché, les flux nets cumulés des ETFs Bitcoin au comptant ont dépassé les 20 milliards de dollars à ce jour. Le marché reste largement dominé par les entrées de capitaux, et ce chiffre devrait continuer à croître.









L'approbation des ETFs Bitcoin au comptant marque un tournant pour l'industrie des cryptomonnaies, accélérant son intégration dans le système financier traditionnel. Grâce aux ETFs Bitcoin au comptant, les régulateurs peuvent superviser les opérations des fonds et exiger des obligations de transparence, renforçant ainsi la conformité du marché et attirant davantage d'investisseurs.









La congestion des transactions et les frais de gas élevés ont longtemps limité l'adoption massive des réseaux blockchain. L'arrivée de la mise à jour Cancun marque une étape clé dans l'expansion d'Ethereum en améliorant sa scalabilité. Une augmentation du débit des transactions et une baisse des frais encourageront le développement de nouveaux projets sur les Layer 2 et attireront plus d'utilisateurs, augmentant ainsi la probabilité d'émergence de projets de haute qualité.





Face à la concurrence d'autres blockchains publiques, le développement des technologies Layer 2 et l'essor des blockchains modulaires pourraient progressivement modifier le rôle d'Ethereum. Il pourrait ne plus être le seul choix en tant que couche de règlement, ce qui changerait son statut et sa fonction dans l'écosystème de cryptomonnaie.









Porté par l'approbation des ETFs Bitcoin au comptant et l'anticipation du halving, le prix du Bitcoin a dépassé les 73,000 $ en mars 2024, établissant un nouveau sommet historique.





Ce record a ravivé l'enthousiasme du marché. Dans la foulée de cette hausse, d'autres cryptomonnaies majeures ont également suivi une tendance haussière.









Après avoir subi les conséquences de l'effondrement de FTX, le départ de projets phares et la fuite de stablecoins, le réseau Solana connaît un retour en force. En plus de l'évolution des conditions de marché et des efforts de restructuration, l'émergence de nombreux memecoins populaires a propulsé Solana sur le devant de la scène.





Sur le réseau Solana, des Memecoins tels que SILLY, WIF, BONK, BOME et SLERF ont généré d'importants effets de richesse, attirant un afflux massif d'utilisateurs. Avec son haut débit transactionnel (TPS) et ses faibles frais de gas, Solana offre une expérience de trading optimale. En parallèle, le prix du SOL en a bénéficié, dépassant ponctuellement les 210 $.









Le 20 avril 2024, Bitcoin a effectué avec succès son quatrième halving au bloc 840,000, réduisant la récompense de minage de 6,25 BTC à 3,125 BTC.





Cette réduction de l'offre de Bitcoin a accentué sa rareté, entraînant une augmentation de la demande et influençant son prix. De plus, les halvings du Bitcoin sont souvent perçus comme des catalyseurs de cycles haussiers sur le marché, stimulant ainsi la dynamique haussière du marché des cryptomonnaies dans son ensemble.









Suite à l'approbation des ETFs Bitcoin au comptant, la SEC a validé le 24 mai 2024 la listing des 8 premiers ETFs Ethereum au comptant aux États-Unis, marquant une avancée majeure pour l'industrie des cryptomonnaies. Selon les dernières annonces, le trading de ces ETFs Ethereum débutera le 23 juillet.





Les approbations successives des ETFs Bitcoin et Ethereum au comptant établissent un nouveau standard de légitimité pour l'industrie crypto, accélérant son intégration au sein du système financier traditionnel. L'adoption massive des cryptomonnaies devient ainsi une tendance incontournable.









Tout au long de 2024, malgré le lancement de nombreux projets prometteurs, les performances de leurs tokens n'ont pas répondu aux attentes des investisseurs particuliers. À l'inverse, les memecoins sont devenus le cœur du marché. Soutenus par un consensus communautaire fort et un potentiel de gains massifs (allant de x100 à x1,000), les memecoins ont rapidement attiré l'attention et les capitaux.





L'ascension des memecoins a également marqué un recul des tokens financés par le capital-risque (VC), mettant en évidence une mutation du marché. Les projets traditionnels sont dominés par les VCs, limitant l'accès aux investisseurs particuliers et offrant peu de rentabilité sur les marchés secondaires. En revanche, les memecoins permettent une participation équitable, où les investisseurs individuels peuvent réellement tirer profit du marché.









L'élection présidentielle américaine a eu un impact direct sur les cryptomonnaies, avec une hausse notable des tokens liés aux deux principaux candidats. Après l'incident de fusillade impliquant Donald Trump, les tokens liés à Trump et une vague de nouveaux memecoins ont rapidement envahi le marché des cryptomonnaies.





Au-delà de l'effet médiatique des candidats, leur position vis-à-vis du secteur crypto influence aussi le marché. Avec la montée en popularité de Trump et son soutien affiché aux cryptomonnaies dans sa campagne, le marché y voit un signal positif, contribuant au regain d'optimisme dans l'industrie.





Avertissement : ces informations ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation fiscale, juridique, financière ou comptable, ni une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue aucunement un conseil en investissement. Assurez-vous de bien comprendre les risques impliqués et d'agir avec prudence avant d'investir. La plateforme n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.