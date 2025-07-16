Haedal Protocol : Première plateforme de Liquid Staking de l'écosystème Sui

MEXC a officiellement lancé HAEDAL en trading au comptant (Spot) et en contrats à terme (Futures). Les utilisateurs peuvent également participer à l'événement airdrop HAEDAL via la page MEXC Airdrop+.





À mesure que la technologie blockchain évolue, les Liquid Staking Derivatives (LSD) deviennent une tendance clé du secteur crypto. Parmi les différents écosystèmes, Haedal Protocol s'est rapidement démarqué sur la blockchain Sui, grâce à son design innovant et ses fonctionnalités puissantes.









Haedal Protocolest un protocole de liquid staking de premier plan, construit sur la blockchain Sui. Il offre une infrastructure solide permettant aux utilisateurs de staker leurs tokens SUI et Walrus auprès de validateurs, tout en recevant des récompenses de consensus de manière continue. En parallèle, les utilisateurs reçoivent des tokens de liquid staking (LSTs), qui leur permettent de rester liquides et de participer à des activités DeFi. est un protocole de liquid staking de premier plan, construit sur la blockchainIl offre une infrastructure solide permettant aux utilisateurs de staker leurs tokens SUI et Walrus auprès de validateurs, tout en recevant des récompenses de consensus de manière continue. En parallèle, les utilisateurs reçoivent des tokens de liquid staking (LSTs), qui leur permettent de rester liquides et de participer à des activités DeFi.





Haedal n'est pas qu'une simple plateforme de staking : c'est un protocole financier complet intégrant liquid staking, agrégation de rendement et gouvernance décentralisée. Il joue un rôle clé dans la sécurisation de l'écosystème Sui et dans la promotion de sa durabilité, de sa gouvernance et de sa décentralisation à long terme. En plus de son infrastructure de base, Haedal développe une suite de produits complémentaires, dont Haedal Market Maker et haeVault. Cette matrice de produits permet à Haedal de capter de la valeur à partir de l'activité de trading on-chain sur le réseau Sui, améliorant ses capacités de génération de rendement et offrant une liquidité plus profonde et plus efficace aux utilisateurs.













Les utilisateurs peuvent staker leurs SUI sur Haedal et recevoir des stSUI dans un ratio 1:1. Ces tokens représentent la position stakée tout en restant entièrement liquides : ils peuvent être échangés ou utilisés dans d'autres projets DeFi, ce qui améliore fortement l'efficacité du capital.









Haedal utilise un mécanisme de sélection dynamique qui répartit automatiquement les mises vers les validateurs offrant le meilleur APR net, afin de maximiser les rendements des utilisateurs.









Haedal introduit le module Hae3, composé de HMM et haeVault, pour booster les performances :





1) HMM (Haedal Market Maker) : fournit une liquidité concentrée avec un rééquilibrage automatique et du market-making basé sur des oracles de prix. Cela réduit les attaques MEV et améliore le TAEG des haSUI.

2) haeVault : propose une gestion automatique de la liquidité, en simulant des stratégies de market-making pro. Cela facilite la participation tout en augmentant les rendements.









Haedal fait progresser activement sa gouvernance décentralisée. Les détenteurs du token de gouvernance $HAEDAL peuvent proposer et voter sur des décisions clés : mises à jour du protocole, ajustements économiques, etc — un vrai modèle DAO, piloté par la communauté.









$HAEDAL est le token natif de gouvernance du protocole Haedal. Il remplit plusieurs fonctions clés :





Participation à la gouvernance : les détenteurs de tokens peuvent soumettre des propositions et voter sur les décisions importantes, influençant ainsi la direction du protocole.

Distribution d'incitations : utilisé pour récompenser les contributeurs, notamment les opérateurs de nœuds, les fournisseurs de liquidité et d'autres acteurs de l'écosystème.

Staking : à l'avenir, un système de staking de HAEDAL pourrait être mis en place, offrant des récompenses supplémentaires aux participants.





Haedal a mis en œuvre un modèle de distribution équilibré pour assurer la durabilité du protocole sur le long terme :





Récompenses communautaires & incitations : 45 %

Équipe & conseillers : 20 %

Fonds de développement de l'écosystème : 15 %

Fourniture de liquidité et récompenses de staking : 20 %





Haedal a également émis le token haSUI, une représentation liquide des SUI stakés. Le haSUI peut être utilisé dans divers protocoles DeFi, améliorant considérablement l'efficacité du capital dans l'écosystème Sui.









Haedal a lancé l'un des airdrops les plus importants et attendus de l'écosystème Sui.









Les groupes ciblés sont :





Membres et soutiens de la communauté : modérateurs actifs, ambassadeurs, créateurs de contenu.

Utilisateurs actifs des produits Haedal et des LSTs : utilisateurs de haSUI, haWAL, haeVault ou ayant utilisé les LSTs Haedal dans les protocoles DeFi majeurs sur Sui.

Partenaires communautaires : membres des communautés partenaires comme Bucket, Cetus, DeepBook, Hippo, Navi, Scallop, Walrus, etc.

Participants précoces aux campagnes : utilisateurs ayant pris part activement aux initiatives de pré-lancement de Haedal.









Début : 29 avril à 14:00 (UTC+2)









Grâce à son architecture innovante et sa performance robuste, Haedal Protocol est devenu l'une des solutions de liquid staking les plus en vue de l'écosystème Sui. Pour ceux qui cherchent à générer un rendement stable tout en gardant leurs actifs liquides pour la DeFi, Haedal offre une plateforme très prometteuse.





Son partenariat avec MEXC, une plateforme de trading reconnue à l'échelle mondiale, accélère son développement. MEXC est réputée pour ses frais très bas, une exécution ultra-rapide, une offre large d'actifs, une liquidité profonde et un soutien constant aux projets innovants.





HAEDAL est désormais listé sur MEXC au comptant (Spot) et en contrats à terme (Futures), avec des frais de transaction très bas





