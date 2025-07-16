De l'engouement au consensus : les memecoins déclenchent-ils une bataille de trafic entre blockchains et plateformes d'échange ?

Depuis les premiers jours des « sondages sur le sentiment Dogecoin » jusqu'à la « transformation culturelle on-chain » actuelle, les memecoins ont évolué bien au-delà de simples blagues ou outils d'arbitrage à court terme. Depuis la fin de 2024, grâce à la croissance explosive de l'écosystème Solana, à la reprise de la liquidité crypto et à un changement générationnel parmi les utilisateurs de crypto, le récit autour des memecoins a progressivement changé — passant de la moquerie ludique à l'expression culturelle, de l'absurdité à l'identité sous-culturelle. Aujourd'hui, les memecoins deviennent le champ de bataille central d'une nouvelle vague de compétition de trafic, influençant profondément la vitalité des écosystèmes blockchain et redéfinissant les stratégies opérationnelles des plateformes d'échange.









Le succès initial des memecoins reposait en grande partie sur des images légères, des mécanismes de propagation virale et des poussées soudaines de sentiment communautaire. Dogecoin et Shiba Inu en 2021 en sont des exemples classiques — des projets qui sont rapidement devenus viraux grâce à leurs faibles barrières à l'entrée, leurs communautés solides et leurs positions anti-élitistes. Cependant, à mesure que le marché a mûri, les utilisateurs ont commencé à exiger plus que la simple spéculation du « plus grand imbécile »





En entrant dans le cycle 2024–2025, les projets de memecoins ont commencé à construire activement des cadres narratifs. Par exemple, PHIL a établi son style unique avec le slogan : « Raconter les blagues les plus drôles au coût le plus bas. » Pendant ce temps, RFC (Retard Finder Coin) a réussi à rallier des groupes sous-culturels avec une esthétique enracinée dans « l'anti-autorité et l'anti-professionnalisme ». Le cœur des memecoins évolue — passant de simples blagues à une identification culturelle, d'images statiques à une résonance émotionnelle, et de l'humour au symbolisme. En d'autres termes, les memecoins sont devenus des symboles on-chain d'expression culturelle, servant de moyen pour les utilisateurs de la génération Z d'affirmer leurs attitudes et identités dans l'espace Web3.









L'explosion culturelle des memecoins a déclenché une nouvelle vague de compétition entre blockchains pour attirer le trafic utilisateur.

Solana s'est clairement imposée comme la grande gagnante de cette vague. Avec des frais de gaz ultra-faibles et une performance élevée en TPS, Solana est naturellement adaptée aux écosystèmes de trading de memes à cycles courts et à haute fréquence. Des projets comme WIF GHIBLI et NAP ont connu une croissance explosive, positionnant Solana comme le « moteur de memes on-chain ».

Face à la domination de Solana dans les « actifs culturels », d'autres blockchains s'adaptent rapidement :





Base s’appuie sur le trafic d’utilisateurs de Coinbase pour mettre en relation les tokens de projets mèmes avec un public grand public.

Blast attire des utilisateurs spéculatifs grâce à des mécanismes de remboursement et à des stratégies de propagation natives sur X (anciennement Twitter).

Sui, ZkSync et Linea se lancent dans l’incubation de tokens natifs de projets memes, dans le but de reproduire le modèle de Solana et de stimuler l’engagement de la communauté. Des chaînes publiques émergentes telles queetse lancent dans l’incubation de tokens natifs de projets memes, dans le but de reproduire le modèle de Solana et de stimuler l’engagement de la communauté.





Au cœur de cette compétition se trouve un changement dans le paysage des blockchains : passer des batailles de performance purement infrastructurelles à une lutte pour la culture et l'émotion. Les memecoins deviennent le pont qui relie la technologie blockchain à la perception et à l'engagement des utilisateurs.









La montée en flèche des memecoins pousse également les plateformes d'échange crypto à redéfinir leurs rôles. Traditionnellement, les plateformes fonctionnaient principalement comme des facilitateurs de correspondance d'ordres et de liquidité. Cependant, avec les memecoins — des actifs largement motivés par l'émotion et la communauté — la rapidité, la pertinence narrative et l'engagement culturel sont devenus des facteurs clés de compétitivité. Des grandes plateformes telles que Binance, OKX et MEXC ont chacune listé une variété de memecoins tendance, aidant à mettre ces tokens en lumière et à attirer un grand nombre de traders potentiels. MEXC a également soutenu la croissance des projets en lançant des événements de dépôt et de trading qui récompensent les utilisateurs avec des airdrops de tokens de memes populaires.





Pendant cette vague actuelle de memecoins, MEXC a démontré de solides capacités de lancement et s'est forgé une réputation de plateforme de premier plan pour découvrir des tokens « Golden dog » à fort potentiel. Grâce à son œil avisé pour identifier tôt les actifs prometteurs et émergents, MEXC est devenu une plateforme incontournable de lancement et un centre de promotion pour les projets de memecoins. Depuis avril, MEXC a introduit un certain nombre de tokens en listing initial tels que MOONKIN et PWEASE, offrant aux utilisateurs un accès anticipé à des opportunités d'investissement prometteuses. Comparée à d'autres plateformes, MEXC propose l'une des sélections les plus larges de memecoins, attirant une grande communauté d'investisseurs en phase de démarrage.





Le soutien des plateformes d'échange de premier plan a injecté une plus grande liquidité et vitalité dans le marché des memecoins. Grâce à leur crédibilité de marque et à leurs cadres de conformité, les grandes plateformes ont considérablement renforcé la confiance des investisseurs dans les memecoins — attirant une participation accrue des acteurs de détail et institutionnels. En exploitant leurs vastes canaux de trafic et leurs bases d'utilisateurs mondiales, les plateformes permettent aux projets de memecoins de devenir rapidement viraux, alimentant la croissance communautaire et poussant l'écosystème global vers une plus grande maturité et durabilité.









Les tendances actuelles suggèrent que les memecoins évoluent pour devenir des incubateurs de la prochaine génération de marques natives du Web3. N'étant plus de simples actifs spéculatifs éphémères, les memecoins ont le potentiel de se transformer en :





IPs culturelles multiplateformes (par exemple, intégration avec des RWAs ou des extensions gamifiées)

Marques communautaires basées sur des DAOs (comme on le voit avec des projets tels que RFC et PHIL)

Moteurs de trafic pour les Layer 1 et les plateformes d'échange, agissant comme des catalyseurs émotionnels pour la croissance des écosystèmes on-chain





Cette évolution signifie que les futurs projets de memecoins réussis devront être capables de créer des récits émotionnels convaincants, d'établir des modèles de comportement on-chain cohérents et de maintenir une expression constante à travers les chaînes et les plateformes. Les plateformes d'échange et les blockchains dotées de véritables capacités de curation culturelle gagneront une influence sans précédent dans cette redéfinition de la culture Web3, portée par les memecoins.









Les memecoins ne se limitent plus à la spéculation ou aux blagues — ils sont devenus des tokens culturels, exprimant un consensus émotionnel et une identité communautaire on-chain. De plus en plus d'investisseurs considèrent désormais les memecoins comme une classe d'actifs émergente, axée sur les récits et soutenue par la communauté, avec un réel potentiel de marché.





Dans le paysage Web3 actuel, les memecoins sont un outil clé pour capter l'attention et la fidélité des utilisateurs. En évoluant de « blagues » à des symboles culturels, les blockchains et les plateformes d'échange se transforment en plateformes de création de marques et de narration culturelle — et non plus seulement en fournisseurs d'infrastructure. La course au trafic est lancée. Les véritables gagnants seront ceux qui comprennent les utilisateurs, façonnent les récits et suscitent une connexion émotionnelle à travers leurs écosystèmes.



