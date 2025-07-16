De Grayscale à l'ETF du Bitcoin au comptant : impact des investissements institutionnels sur la volatilité du marché

Le marché des cryptomonnaies est marqué par des fluctuations cycliques, chaque cycle haussier et baissier étant influencé par une interaction complexe de facteurs. Ces dernières années, nous avons assisté à plusieurs phases d'euphorie suivies de corrections profondes, au cours desquelles la plupart des investisseurs ont connu d'importantes variations. Alors que nous entrons dans le cycle 2024-2025, le marché des cryptomonnaies amorce une nouvelle phase. Comparé aux cycles précédents, celui-ci présente des changements notables, notamment en ce qui concerne les acteurs et la dynamique du marché. L'arrivée des capitaux institutionnels est devenue l'un des principaux moteurs influençant les tendances, redéfinissant le fonctionnement du marché des cryptomonnaies. Cette évolution impacte non seulement la performance du Bitcoin, mais aussi l'ensemble de l'écosystème des cryptomonnaies.









Le changement le plus marquant de ce cycle est l'implication des capitaux institutionnels. Autrefois, le marché des cryptomonnaies était principalement porté par les investisseurs individuels, mais dans ce cycle, les investisseurs institutionnels jouent un rôle de plus en plus crucial.









Ces dernières années, la participation institutionnelle est devenue un indicateur clé de la maturation du marché des cryptomonnaies. En 2017, malgré un marché haussier alimenté par la frénésie, les investisseurs institutionnels étaient largement absents. Cependant, à mesure que le marché a mûri et que les cadres réglementaires se sont précisés, vers 2020, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) est apparu comme une porte d'entrée majeure pour les institutions souhaitant s'exposer aux actifs cryptographiques. En permettant aux investisseurs de détenir indirectement du Bitcoin, le GBTC est rapidement devenu le choix privilégié de nombreuses institutions. Toutefois, des problèmes structurels – en particulier le trading à prix réduit – ont conduit les investisseurs à payer des coûts souvent supérieurs au prix réel du Bitcoin, réduisant ainsi son attrait à long terme.





À mesure que le cadre réglementaire s'est précisé, l'introduction des ETF du Bitcoin au comptant a marqué une nouvelle étape dans l'entrée des institutions sur le marché. En 2023, les ETF du Bitcoin au comptant ont été officiellement lancés, offrant aux institutions un véhicule d'investissement plus pratique et plus transparent. Ces ETF permettent non seulement aux investisseurs de détenir directement du Bitcoin, mais ils simplifient également les processus de garde et de trading, facilitant ainsi l'afflux de capitaux sur le marché. Grâce aux ETF du Bitcoin au comptant, des institutions financières traditionnelles – telles que les fonds de pension, les hedge funds et les family offices – peuvent désormais participer au marché du Bitcoin à plus grande échelle et de manière conforme à la réglementation. Comparés aux produits fiduciaires traditionnels, ces ETF offrent une meilleure liquidité et une plus grande transparence, attirant davantage de capitaux institutionnels et dynamisant significativement l'activité du marché. Ce phénomène a, à son tour, accéléré l'institutionnalisation et la maturation du marché du Bitcoin.









Alors que les ETF du Bitcoin au comptant deviennent le principal canal d'investissement institutionnel, les grands acteurs augmentent agressivement leurs réserves du Bitcoin, accélérant encore l'institutionnalisation du marché. Selon la plateforme de suivi des données cryptographiques CoinGecko, Strategy (anciennement MicroStrategy) détient actuellement 444,262 BTC, ce qui en fait le plus grand détenteur institutionnel du Bitcoin, représentant plus de 2 % de l'offre totale du Bitcoin. La valeur marchande de ses avoirs est d'environ 35.4 milliards de dollars, pour un coût d'achat total estimé à 27.7 milliards de dollars, soit un prix moyen d'acquisition de 62,350 dollars par Bitcoin. Derrière Strategy, on retrouve la société de minage du Bitcoin Marathon Digital Holdings, avec 26,842 BTC, et la société de services financiers en actifs numériques Galaxy Digital Holdings, avec 15,449 BTC — des montants bien inférieurs aux gigantesques réserves de Strategy.









Strategy, anciennement une entreprise américaine d'intelligence économique, s'est transformée ces dernières années en plus grand investisseur en Bitcoin coté en bourse. Depuis 2020, l'entreprise a converti une partie de son flux de trésorerie en réserves du Bitcoin, renforçant ainsi son influence sur le marché des cryptomonnaies et accélérant l'adoption du Bitcoin. Les sources de financement de Strategy comprennent son propre flux de trésorerie ainsi que des financements par endettement. Toutefois, cette approche comporte des risques en raison des fluctuations du prix du Bitcoin, notamment en période de repli, lorsque la pression entre l'endettement et la valorisation des réserves du Bitcoin s'accentue.





Selon des rapports du 10 mars, en raison de la baisse continue du Bitcoin, les avoirs en Bitcoin de Strategy ont enregistré une perte latente de 903 millions de dollars. La chute du prix du Bitcoin a également impacté les performances financières de l'entreprise. Conformément aux normes comptables, lorsque le prix du Bitcoin diminue, les entreprises doivent enregistrer des pertes de valeur. Au T4 2022, Strategy a ainsi déclaré une perte de valeur de 197 millions de dollars pour cette raison. De plus, la baisse du Bitcoin a affecté le cours de son action : le 10 mars, son prix a chuté d'environ 17 %, atteignant 239.27 dollars, bien loin de son record historique de 473.83 dollars en novembre de l'année précédente. À l'inverse, lorsque le prix du Bitcoin augmente, les gains ne sont pas immédiatement reflétés dans les résultats de l'entreprise. À long terme, si le marché entre en phase baissière, Strategy fera face à une forte pression financière. Malgré ces défis, Strategy reste déterminée à conserver ses réserves du Bitcoin, s'imposant comme une véritable « baleine du marché ». Le 10 mars, l'entreprise a annoncé son intention de lever 21 milliards de dollars via une nouvelle émission d'actions afin de soutenir ses opérations et d'acquérir davantage du Bitcoin.





Le marché a des avis partagés sur les investissements en Bitcoin de Strategy. Certains saluent son pari audacieux sur les actifs numériques, tandis que d'autres jugent son approche trop agressive. Néanmoins, les analystes de Bloomberg restent optimistes, maintenant une notation « Acheter » et ajustant à la hausse leur objectif de prix par rapport au plus haut de l'an dernier. Pendant ce temps, Steve Sosnick, stratégiste en chef chez Interactive Brokers, a souligné que le trading des cryptomonnaies est fortement influencé par les risques globaux du marché, ce qui signifie que Strategy, en tant qu'acteur fortement exposé au Bitcoin, continuera à faire face à d'importants défis.









Comparé à un marché dominé par les investisseurs individuels, le capital institutionnel est généralement plus rationnel et stable, ce qui peut contribuer à atténuer la volatilité à court terme. Cependant, la liquidité des ETF du Bitcoin au comptant a rendu le marché plus sensible, notamment lors d'entrées ou de sorties de capitaux à grande échelle, entraînant une intensification des fluctuations du marché.





Par exemple, au cours du dernier mois, certains investisseurs institutionnels ont pratiqué le trading d'arbitrage et se sont retirés des ETF du Bitcoin au comptant, provoquant une correction brutale des prix à court terme. Les hedge funds et les traders à haute fréquence utilisent ces ETF pour des opérations de capital, entraînant des fluctuations rapides du marché. De plus, en période de repli, certains investisseurs institutionnels optent pour une prise de profit, retirant des fonds du marché et accentuant la pression baissière. L'impact des sorties de capitaux est particulièrement marqué lorsque le Bitcoin passe sous les 80,000 dollars, réduisant la liquidité du marché et amplifiant les corrections de prix.





Les données historiques montrent que les prix du Bitcoin et les flux de capitaux des ETF présentent souvent une corrélation négative. Entre novembre et décembre 2024, après la victoire électorale de Donald Trump, la demande explicite du Bitcoin a grimpé à 279,000 BTC. Au 26 février 2025, ce chiffre avait chuté à 10,000 BTC. Le 27 février, pour la première fois depuis septembre 2024, cet indicateur est devenu négatif, tombant à -93,700 BTC. Si cette tendance se poursuit, le prix du Bitcoin pourrait subir de nouvelles baisses. Un schéma similaire s'est produit en juillet 2023, lorsque la demande apparente du Bitcoin est devenue négative, entraînant une chute plus marquée de 30 %, atteignant 40,600 dollars au 5 août.





Source: CryptoQuant





L'analyste en cryptomonnaies Adam Back a souligné qu'historiquement, il y a eu 14 cas de flux de capitaux importants, mais une seule fois le prix du Bitcoin a suivi la direction de ces flux. Cette rare exception s'est produite le 7 novembre 2024, lorsque Donald Trump a remporté l'élection, provoquant une flambée des prix du Bitcoin et un afflux massif de capitaux. Il explique : « En général, les gens voient un gros chiffre rouge et commencent à paniquer en vendant, ou inversement, ce qui finit par envoyer le marché dans la direction opposée. » Il estime également qu'en raison d'autres facteurs en interaction, une « reprise technique » pourrait probablement avoir lieu.





Les flux entrants et sortants des ETF du Bitcoin au comptant sont négativement corrélés au prix. Source : X.com





Dans ce cycle, un schéma similaire semble émerger. Depuis la fin de février, le prix du Bitcoin a chuté, tandis que les sorties de capitaux des ETF du Bitcoin au comptant ont dépassé 1.5 milliard de dollars. Parallèlement, les données de la société d'intelligence de marché CryptoQuant montrent que la demande apparente du Bitcoin reste faible, suggérant une baisse de l'appétit pour le risque des investisseurs potentiels. Entre le 24 et le 27 février, le Bitcoin a enregistré une baisse significative de 12.48 %. Selon SoSoValue, durant cette période, l'ensemble du marché des ETF du Bitcoin au comptant a subi une sortie de 2.4 milliards de dollars. Le 25 février, un record a été atteint avec la plus importante sortie de fonds des ETF Bitcoin depuis leur lancement, s'élevant à 1.13 milliard de dollars. En février, au total, les ETF du Bitcoin au comptant ont enregistré une sortie massive de 3.4 milliards de dollars, impactant directement le marché et provoquant une forte chute du prix du Bitcoin.





February Bitcoin Spot ETF capital flow. Source: SoSoValue.









L'analyse des données du marché au cours du dernier mois met en évidence le rôle clé des investissements institutionnels dans l'aggravation de la volatilité. Les retraits massifs des hedge funds et des institutions de trading à haute fréquence ont considérablement réduit la liquidité du marché du Bitcoin, accentuant ainsi la pression baissière. En raison de la forte liquidité des ETF du Bitcoin au comptant, le marché est particulièrement vulnérable aux perturbations causées par les activités d'arbitrage. Lorsque les fonds institutionnels se retirent, le prix subit de fortes fluctuations, entraînant une vague de panique, ce qui a été l'un des principaux facteurs de la récente chute du Bitcoin.





À l'inverse, des institutions comme Strategy, qui détiennent du Bitcoin sur le long terme, choisissent généralement d'augmenter leurs positions lors des corrections du marché, apportant ainsi un certain soutien. Cependant, en raison de la taille relativement plus modeste de leurs fonds, elles ne peuvent pas contrer les mouvements à grande échelle, limitant ainsi leur influence à court terme. Ainsi, bien que les détenteurs long-terme puissent contribuer à stabiliser le marché dans une certaine mesure, leur soutien reste insuffisant face aux retraits massifs des institutions.





Dans l'ensemble, la sortie des fonds institutionnels est sans aucun doute l'une des principales causes du récent repli du marché. Lorsque le sentiment du marché est fragile, ces retraits institutionnels ont tendance à amplifier la panique, provoquant de fortes fluctuations des prix.









À mesure que le marché des cryptomonnaies mûrit, le rôle des investisseurs institutionnels devient de plus en plus crucial. Qu'il s'agisse du passage du Grayscale Trust aux ETF du Bitcoin au comptant ou de la frénésie d'achats continus de grandes institutions comme Strategy, il est clair que les fonds institutionnels ont un impact croissant sur la volatilité du marché. À l'avenir, avec la montée en puissance des investisseurs institutionnels, les fluctuations du marché pourraient être davantage influencées par des flux de capitaux plus structurés et à long terme. Il est donc essentiel pour les investisseurs de suivre ces tendances afin d'anticiper les risques et d'adapter leurs stratégies.





Avertissement : Ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consultation ou tout autre service connexe, et ne constituent pas non plus une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Assurez-vous de bien comprendre les risques encourus et faites preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.