La Réserve fédérale devrait réduire ses taux en septembre : une nouvelle aube pour le marché de la cryptomonnaie ?

Selon un rapport de BlockBeats du 16 août, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit prononcer un discours sur les perspectives économiques lors du symposium économique de Jackson Hole à 10:00, heure de l'Est, le 23 août (22:00, heure de Pékin, le 23 août). Ce discours pourrait donner le ton à une éventuelle baisse des taux en septembre. Ce sera la première session d'une journée du symposium économique annuel organisé par la Réserve fédérale de Kansas City à Jackson Hole, Wyoming. La réunion annuelle de la Banque centrale mondiale fournit à Powell une plateforme cruciale pour offrir une évaluation mise à jour de la trajectoire économique américaine et des perspectives de politique monétaire entre les réunions politiques de la Fed de juillet et de septembre. Le mois dernier, il a indiqué que si l'inflation et le marché du travail continuent de se modérer, la Fed pourrait envisager une baisse des taux lors de sa prochaine réunion.









Au cours de la dernière année, la direction de l'économie américaine a été étroitement surveillée, avec des débats en cours sur la question de savoir s'il y aura un atterrissage en douceur ou une récession. Cependant, les dernières données économiques et les attentes du marché ont rendu la possibilité d'un ralentissement de plus en plus apparente.

Perception publique d'une récession économique

Un rapport publié par Affirm en juin montre qu'environ 60 % des Américains pensent à tort que les États-Unis sont déjà en récession en raison de la hausse du coût de la vie et des pressions économiques. De plus, les données de « FedWatch » de CME Group indiquent une probabilité de 63 % que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, tandis que la probabilité d'une réduction de 50 points de base est de 37 %.

Tendances historiques et signes de récession économique

Historiquement, l'économie américaine connaît généralement une récession après des périodes de prospérité, principalement en raison des bulles d'actifs, de l'accumulation de dettes et de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs causée par l'inégalité des revenus.

Un signe d'une récession économique est une augmentation soutenue du taux de chômage. Les données décevantes sur l'emploi publiées début août ont suscité des inquiétudes parmi les investisseurs du marché boursiers et rappellent les tendances observées lors des récessions économiques passées.

La règle de Sahm et les signaux de la récession

Selon la règle Sahm proposée par l'ancienne économiste de la Réserve fédérale Claudia Sahm, chaque fois que le taux de chômage moyen des trois derniers mois dépasse de plus de 0,5 % le niveau le plus bas des 12 derniers mois, cela signale généralement le début précoce d'une récession.

Depuis 1950, la règle Sahm a été déclenchée 11 fois, chacune confirmant que l'économie américaine était aux premiers stades d'une récession. En juin 2024, la règle a été déclenchée pour la 12e fois, intensifiant encore les inquiétudes concernant une récession économique.







Compte tenu des pressions importantes sur la croissance économique actuelle, les institutions prévoient généralement que la Réserve fédérale mettra en œuvre une baisse des taux d'intérêt en septembre 2024 pour faire face à la pression sur la croissance économique et soutenir le développement économique. Cette mesure vise à atténuer l'impact du ralentissement économique et à stimuler l'activité économique en réduisant les coûts d'emprunt.









Il convient de noter qu'en dépit des inquiétudes concernant une récession potentielle, le marché du travail aux États-Unis continue de faire preuve d'un certain degré de résilience et de vitalité. Des données récentes montrent que l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour juillet a augmenté de 2,9 % d'une année sur l'autre, en dessous des 3 % attendus. Ces données n'ont pas eu d'impact significatif sur les anticipations d'inflation des traders et ils n'ont pas ajusté leurs prévisions de baisse des taux. D'un point de vue macroéconomique, les taux d'intérêt élevés existants continuent d'attirer les flux de capitaux mondiaux vers les États-Unis, d'autant plus que l'arbitrage Yen-Dollar augmente la liquidité du dollar sur le marché. Les données économiques américaines montrent toujours un certain degré de résilience robuste.





Bien sûr, la politique de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale joue un rôle crucial dans la lutte contre les récessions économiques, mais son efficacité est étroitement liée au moment et au contexte. Depuis 2000, la Réserve fédérale a subi trois cycles de baisse des taux importants pour relever les défis économiques ou stimuler la croissance, chacun accompagné de conditions économiques et de performances boursières spécifiques. De 2000 à 2003, l'éclatement de la bulle technologique et les attentats du 11 septembre ont provoqué des turbulences sur les marchés. Bien que les baisses de taux aient contribué à l'ajustement global du marché, elles n'ont pas stabilisé rapidement le marché boursier. Pendant la crise financière de 2008, les baisses de taux ont contribué à atténuer les tensions financières, mais le marché boursier a encore connu des baisses substantielles. En 2019-2020, le déclenchement de la pandémie de COVID-19 a provoqué un ralentissement économique mondial. En réponse à l'impact économique de la pandémie, la Réserve fédérale a été contrainte de mettre en œuvre des baisses de taux et d'autres mesures d'allégement économique visant à réduire les coûts d'emprunt et à soutenir l'activité économique.





L'analyse des politiques de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et de leur impact sur la performance des actions américaines ne peut pas être entièrement saisie en quelques mots, car elle implique un ensemble complexe et diversifié de facteurs. Cependant, sur la base de données historiques limitées, l'impact négatif des récessions économiques sur les actions américaines est évident. Pendant ce temps, alors que la connexion de Bitcoin avec le monde financier traditionnel s'approfondit, l'orientation politique de la Réserve fédérale devrait sans aucun doute avoir des effets significatifs sur le marché de la cryptomonnaie. Par conséquent, il est essentiel que les investisseurs acquièrent une compréhension approfondie des conséquences potentielles de ces politiques.





En règle générale, les baisses de taux d'intérêt augmentent la liquidité du marché et réduisent les coûts d'emprunt, renforçant ainsi l'appétit pour le risque des investisseurs. Pour le marché de la cryptomonnaie, les baisses de taux peuvent entraîner davantage d'entrées de capitaux, faisant grimper les prix des actifs. Historiquement, les politiques monétaires accommodantes ont souvent eu un impact positif sur les actifs à risque, tels que les cryptomonnaies. Lorsque la Réserve fédérale abaisse les taux d'intérêt et met en œuvre un assouplissement monétaire, la liquidité du marché augmente, ce qui conduit davantage de fonds à affluer dans des actifs à haut risque et à haut rendement comme Bitcoin, faisant ainsi grimper leurs prix.





Par exemple, entre 2020 et 2021, en réponse à l'impact économique de la pandémie de COVID-19, les banques centrales du monde entier, en particulier la Réserve fédérale, ont mis en œuvre un assouplissement monétaire à grande échelle, y compris un assouplissement quantitatif illimité (QE). Cette politique a injecté des sommes substantielles sur le marché en achetant des obligations d'État et d'autres actifs financiers, en augmentant la liquidité du marché et en conduisant à un marché haussier de la cryptomonnaie. Récemment, l'introduction des fonds tradés sur le marché des cryptomonnaies (ETF) Bitcoin et Ethereum a permis aux investisseurs financiers traditionnels d'investir plus facilement dans les cryptomonnaies. Le lancement de ces ETF a attiré des fonds des marchés financiers traditionnels, stimulant davantage le marché de la cryptomonnaie.





Les données montrent que le marché des cryptomonnaies a présenté une tendance de rebond cette semaine, probablement étroitement liée aux attentes du marché concernant une réduction des taux d'intérêt. Cependant, l'impact des baisses de taux doit également prendre en compte d'autres facteurs économiques, tels que le rythme de la reprise économique mondiale et les ajustements de la politique monétaire dans d'autres pays. En regardant la performance de Bitcoin au cours des 14 dernières années, il a généralement été plus faible en août et septembre, mais tend à bien performer au quatrième trimestre. Par conséquent, avec les attentes d'une baisse des taux en septembre, le marché pourrait continuer à connaître des fluctuations et des consolidations. À plus long terme, malgré les baisses significatives du marché des cryptomonnaies, telles que celles du 12 mars, du 4 septembre et du 19 mai, ainsi que la récente chute du 5 août due à la récession économique, ces krachs libèrent souvent rapidement la panique. Avec l'acceptation croissante du marché, l'amélioration des infrastructures et le renforcement de la confiance des investisseurs, le marché des cryptomonnaies devrait connaître davantage de hausses de prix positives.









Suite à la faiblesse des données sur l'emploi aux États-Unis au début du mois, le marché obligataire a relevé ses attentes d'une baisse des taux de 50 points de base par la Réserve fédérale cette année. Les acteurs du marché suivront de près le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors de la conférence annuelle de la Banque centrale de Jackson Hole plus tard ce mois-ci, ainsi que le prochain rapport sur la masse salariale non agricole qui sera publié début septembre.





Gregory Faranello, responsable de la négociation et de la stratégie des taux américains chez AmeriVet Securities, a déclaré que si les données sur l'inflation restent stables, la Réserve fédérale pourrait réduire les taux d'intérêt de 25 points de base en septembre. Cependant, si le taux de chômage augmente à nouveau et que le rapport sur la masse salariale non agricole du mois prochain se détériore davantage, cela pourrait modifier les attentes du marché concernant une baisse des taux de la Fed.





« Je pense honnêtement qu'il y a des arguments convaincants des deux côtés », a déclaré l'économiste américain en chef de la Deutsche Bank, Matthew Luzzetti, faisant référence au débat sur la question de savoir si la Réserve fédérale devrait réduire les taux d'intérêt de 25 points de base ou de 50 points de base en septembre. « Ils sont restrictifs, les données sur l'inflation leur indiquent qu'il n'y a pas autant de risques d'inflation à la hausse. Et puis cela dépend si l'économie est aussi résiliente que nous le pensons ».





Pendant ce temps, le président de la Federal Reserve Bank d'Atlanta, Raphael W. Bostic, a déclaré mardi qu'il aimerait voir plus de données avant de soutenir une baisse des taux. Il a souligné qu'une fois que la Fed commencera à réduire les taux, elle ne veut pas être dans une position où elle doit ajuster fréquemment sa politique.





Les traders de MEXC estiment que les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2024 pourraient avoir un effet de richesse significatif sur le marché de la cryptomonnaie. Par rapport au cycle précédent, la participation institutionnelle est plus élevée et l'échelle du capital est plus grande. Les baisses de taux réduiront les coûts d'emprunt, augmenteront l'appétit pour le risque des investisseurs et entraîneront potentiellement plus de capitaux sur le marché de la cryptomonnaie. De plus, les baisses de taux de la Réserve fédérale s'accompagnent généralement d'une dépréciation du dollar américain, et Bitcoin est considéré par certains investisseurs comme une couverture contre la dévaluation de la monnaie fiduciaire. Dans un environnement de dépréciation du dollar, Bitcoin pourrait attirer plus d'investisseurs, augmentant ainsi son prix.





Malgré des interprétations divergentes au sein de l'industrie concernant les baisses de taux de la Réserve fédérale, reflétant les attentes diverses du marché pour les perspectives économiques futures, le consensus général est qu'une baisse des taux en septembre est presque inévitable. La plupart des analystes et des économistes estiment que les faibles données actuelles sur l'emploi et les signes de ralentissement économique, combinés au besoin interne de la Réserve fédérale de soutenir davantage la reprise économique, font d'une baisse des taux en septembre un événement hautement probable.









La politique de baisse des taux de la Réserve fédérale est généralement considérée comme un signal de relance économique. L'histoire montre que les baisses de taux apportent souvent de bonnes nouvelles au marché de la cryptomonnaie, et cette tendance pourrait réapparaître à l'avenir, conduisant potentiellement à une « nouvelle aube » pour le marché de la cryptomonnaie. Étant donné que les baisses de taux entraînent généralement une dépréciation du dollar américain, les investisseurs peuvent se tourner vers d'autres actifs pour la préservation et la croissance de la valeur. Le Bitcoin et les autres cryptomonnaies, en tant qu'actifs numériques, sont souvent considérés comme des outils de couverture contre l'inflation, ce qui pourrait attirer plus de capitaux d'investissement. De plus, les baisses de taux pourraient encourager davantage d'investisseurs à passer des marchés financiers traditionnels au marché de la cryptomonnaie, stimulant ainsi sa croissance. Bien que la réaction future du marché reste à voir, les baisses de taux de la Réserve fédérale deviendront sans aucun doute un facteur clé pour stimuler la reprise du marché de la cryptomonnaie.





Avertissement : ces informations ne fournissent pas de conseils sur l'investissement, la fiscalité, les aspects juridiques, financiers, comptables, de consultation ou tout autre service connexe, ni ne constituent des conseils pour acheter, vendre ou détenir des actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et de faire preuve de prudence lors de l'investissement. La plateforme n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.