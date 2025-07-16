Ethena lance son intégration à TON avec des récompenses exclusives pour les nouveaux utilisateurs

Le projet DeFi Ethena, connu pour avoir créé le stablecoin USDe sans adossement direct au dollar américain, annonce son intégration officielle à TON (The Open Network) et le lancement de tsUSDe (TON Staked USDe), un nouvel actif générateur de rendement. Cette initiative relie Ethena à l'écosystème Telegram et ses 1 milliard d'utilisateurs, marquant une avancée majeure vers l'adoption massive de la DeFi. Cette collaboration vise à promouvoir l'adoption mobile d'USDe à l'échelle mondiale, en offrant aux utilisateurs une solution de stockage et de paiement on-chain plus stable, efficace et accessible.





Cette étape stratégique s'inscrit dans la démarche multi-chain d'Ethena et constitue également une amélioration significative du potentiel de rendement pour les utilisateurs : en tirant parti des performances de TON et de ses canaux sociaux, tsUSDe offrira un accès simplifié, davantage de cas d'usage, et des incitations plus attractives.









TON est une blockchain de couche 1 (Layer 1) décentralisée, initialement proposée par les fondateurs de Telegram, Pavel et Nikolai Durov. Avec un très haut débit de transactions, de faibles frais et une forte scalabilité, TON est conçue pour supporter des applications Web3 à l'échelle de centaines de millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, TON est l'infrastructure blockchain officiellement reconnue par Telegram, avec une intégration profonde via les portefeuilles, bots, mini-apps, et autres fonctionnalités internes.





En 2024, Tether a annoncé l'émission de l'USDT sur le réseau TON, renforçant ainsi ses cas d'usage dans les paiements, les règlements transfrontaliers et la DeFi. TON fait désormais partie des dix premières blockchains mondiales en capitalisation, représentant l'un des écosystèmes mobiles natifs les plus avancés.









Ethena, à l'origine du protocole du stablecoin USDe , s'intègre officiellement à TON et lance tsUSDe, une nouvelle génération d'actifs à rendement (après sUSDe), pensée pour les utilisateurs du réseau TON. tsUSDe combine un mécanisme de distribution de rendement on-chain avec la liquidité native de TON.





Les utilisateurs peuvent staker leurs TON via le site officiel d'Ethena pour obtenir du tsUSDe, et participer à des activités de farming ou de minage sur des plateformes comme StonFi, DeDust, Evaa, Factorial, Fiva ou Torch Finance.









tsUSDe (TON Staked USDe) est un stablecoin à rendement lancé sur TON par Ethena, représentant une version dérivée en staking de l'USDe. Lorsque les utilisateurs déposent de l'USDe dans le protocole Ethena, celui-ci génère du rendement via des stratégies de couverture et de gestion de fonds, redistribué sous forme de tsUSDe. Actif natif de TON, compatible avec le wallet Telegram et son écosystème, tsUSDe combine stabilité et rendement, pour une grande variété de cas d'usage on-chain.









Stablecoin algorithmique innovant : tsUSDe repose sur l'USDe, stablecoin sans collatéral USD, s'affranchissant des réserves traditionnelles pour maintenir une valeur stable.

Rendement continu : Détenir du tsUSDe permet de bénéficier des distributions d'intérêts du protocole, assurant une croissance régulière de ses actifs.

Intégration native à TON : tsUSDe est un actif du réseau TON, circulant librement dans le wallet Telegram et ses mini-apps, accédant à un écosystème social de centaines de millions d'utilisateurs.

Efficacité mobile : Dépôts, retraits et utilisation inter-applications rapides, optimisant l'expérience DeFi mobile des utilisateurs.









Les utilisateurs peuvent retirer leurs USDe depuis la plateforme MEXC vers un portefeuille TON, puis staker des tsUSDe via le site officiel d'Ethena.

Les portefeuilles pris en charge incluent TONKeeper, TON Space (recherchez @Wallet sur Telegram), MyTonWallet, TONHub, entre autres.

Après le staking, les utilisateurs peuvent fournir de la liquidité ou participer à du minage sur des plateformes telles que StonFi et DeDust pour obtenir des récompenses supplémentaires.









Ethena s'impose comme un acteur central de l' écosystème DeFi sur TON . Grâce au canal Telegram et ses 1 milliard d'utilisateurs, USDe peut désormais atteindre une adoption mobile à grande échelle. Pour les utilisateurs, cela représente une expérience on-chain optimisée, et l'opportunité de profiter du potentiel élevé de rendement de la DeFi.





En tant que plateforme mondiale de trading d'actifs numériques de premier plan, MEXC prend entièrement en charge le trading au comptant (Spot) et sur les contrats à terme (Futures) d' USDe et TON , et permet les retraits d'USDe sur le réseau TON. Depuis l'investissement stratégique de MEXC Ventures dans TON en 2023, MEXC soutient activement le développement des projets de l'écosystème TON et s'est imposée comme une passerelle essentielle pour les utilisateurs TON du monde entier souhaitant accéder à l'univers DeFi.





Sur MEXC, les utilisateurs détenant au moins 0,1 USDe peuvent obtenir jusqu'à 4 % de rendement annuel calculé quotidiennement sur leur détention minimal, sans inscription, staking ou verrouillage. Le calcul des gains est automatique. Vous pouvez également obtenir du tsUSDe facilement en stakant vos TON via le site officiel d'Ethena



