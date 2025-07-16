À l'ère du Web3 où tout peut être tokenisé, Einstein (EIN) s'inspire de la rencontre entre science et blockchain pour bâtir un écosystème unique « Connaissance × Token × Communauté ». Le projet transpÀ l'ère du Web3 où tout peut être tokenisé, Einstein (EIN) s'inspire de la rencontre entre science et blockchain pour bâtir un écosystème unique « Connaissance × Token × Communauté ». Le projet transp
Einstein (EIN) : une expérience sociale décentralisée mêlant science et Web3

16 juillet 2025
À l'ère du Web3 où tout peut être tokenisé, Einstein (EIN) s'inspire de la rencontre entre science et blockchain pour bâtir un écosystème unique « Connaissance × Token × Communauté ». Le projet transpose les concepts de la physique comme les particules fondamentales ou le tableau périodique dans le monde on-chain, tout en incitant les utilisateurs de manière décentralisée à explorer la science, construire de l'ordre, et participer à une expérience scientifique évolutive sur la blockchain.

1. Positionnement du projet : faire de la science la force motrice de l'évolution de la civilisation crypto


Einstein est un projet crypto expérimental, fondé sur la cognition scientifique et intégrant des mécanismes blockchain. Il naît d'une question inspirante : « Et si les particules, les éléments et l'énergie issus du monde scientifique devenaient des actifs composables sur la blockchain ? »


L'objectif d'Einstein ne se limite pas à créer un système économique on-chain à la fois ludique et complexe, mais aussi à :


  • Encourager les utilisateurs à apprendre les principes scientifiques par la participation
  • Créer un terrain d'expérimentation ouvert mêlant science et Web3
  • Repenser les logiques de cognition, de contribution et d'incitation via les tokens
Einstein recompose la logique de la matière scientifique grâce à son système de tokens de particules et d'éléments, tout en redéfinissant les mécanismes de diffusion et de valorisation des savoirs scientifiques grâce à la blockchain. Le projet mise sur le gameplay constructif propre au monde crypto pour permettre aux utilisateurs de redécouvrir les briques fondamentales de l'univers, l'évolution des systèmes et les règles qui les gouvernent.

2. Système triple token : un mécanisme on-chain simulant la composition de la matière universelle


Einstein innove en construisant un écosystème basé sur trois types de tokens, inspirés de la structure de la matière cosmique.

2.1 EIN : Token de gouvernance et d'incitation


  • Offre totale : 9 990 620 000 EIN
  • Utilisations principales : Gouvernance communautaire et propositions, Certificat de staking pour l'extraction de matériaux et de tokens élémentaires, Mécanismes d'incitation (récompenses de parrainage, airdrops), Création ou échange d'« actifs élémentaires » on-chain
EIN joue le rôle de « noyau gravitationnel » du protocole, assurant l'élasticité économique à long terme et les incitations à la participation via des émissions quotidiennes et un mécanisme de halving annuel.

2.2 Tokens de matériaux : cinq particules fondamentales


Ces tokens représentent les cinq particules fondamentales qui composent l'univers :

  • ATOM
  • PROTON
  • NEUTRON
  • ELECTRON
  • TIME
Les utilisateurs obtiennent ces tokens en stackant des EIN. Chaque matériau possède son propre taux d'extraction et son propre cycle de halving. Ces tokens servent à la fois de métaphores scientifiques et de ressources de base pour la « synthèse élémentaire » ultérieure.

2.3 Tokens élémentaires : les éléments de la table périodique, synthétisables on-chain


Le projet intègre on-chain 122 éléments du tableau périodique (de H à Og). Chaque élément devient un token indépendant doté des caractéristiques suivantes :


  • Mécanisme d'activation on-chain
  • Échangeables contre des tokens de matériaux
  • Pools de trading dédiés
  • Récompenses de staking
  • Système de rareté (éléments communs, rares, super éléments)


Ces éléments incarnent la combinabilité du savoir scientifique et constituent l'infrastructure d'actifs de base pour les mécaniques de jeu et d'économie futures.

3. Conception du mécanisme : fusion du minage, du parrainage et de la gestion de liquidité


Le système économique d'Einstein repose sur plusieurs mécanismes d'incitation :


  • Minage quotidien : les utilisateurs stakent des EIN pour recevoir des tokens de matériaux ; le montant total distribué chaque jour est fixe et diminue chaque année.
  • Récompenses de parrainage : jusqu'à 547 500 000 EIN sont alloués pour les incitations au parrainage afin de stimuler la croissance de la communauté.
  • Activation d'éléments : les éléments s'activent via des échanges de matériaux ou par participation au trading.
  • Multiples paires de trading : notamment les pools EIN/USDT, EIN/MATERIAL et EIN/ELEMENT, permettant d'orienter la liquidité des tokens.
  • Pools de staking des super éléments : des récompenses avancées sont débloquées après activation d'éléments de haut niveau.
L'ensemble du mécanisme repose sur l'idée que la participation est une incitation et la cognition un actif, alimentant le fonctionnement et l'évolution du protocole de manière décentralisée.

4. Communauté et gouvernance : ouverte, évolutive et auto-organisée


Les droits de gouvernance d'Einstein reviennent aux détenteurs de tokens EIN. Tous les paramètres fondamentaux — allocation des tokens, politiques de récompense, mises à jour des contrats — seront décidés via des propositions DAO et des votes communautaires. La communauté joue un rôle clé dans l'évolution du projet, qui se définit lui-même comme une expérience scientifique ouverte.


Fonctionnalités supplémentaires prévues :


  • Système d'enregistrement d'expériences on-chain (pour visualiser la participation des utilisateurs)
  • Collaboration autour de contenus scientifiques (avec des universités, projets DeSci…)
  • Science gamifiée on-chain (ex. : défis de synthèse d'éléments, courses de vitesse de protons)

Dans ce monde décentralisé où tout le monde peut « jouer à la science », chaque proton, électron ou combinaison d'éléments est une nouvelle façon pour l'humanité d'explorer les lois de l'univers. EIN n'est pas qu'un token : c'est un pont entre la science, la cognition et le futur.

Clause de non-responsabilité : Ces informations ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou autre service de conseil, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit ces contenus à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Veuillez bien comprendre les risques liés et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC décline toute responsabilité quant aux décisions d'investissement des utilisateurs.

