Plongée dans EarthMeta : construire un écosystème de Terre virtuelle décentralisée et pilotée par l'IA

À l'heure où l'IA et le Web3 convergent à grande vitesse, EarthMeta redéfinit la vision du « monde numérique ». En combinant IA, gouvernance décentralisée et expériences immersives, EarthMeta vise à bâtir un écosystème numérique de nouvelle génération fondé sur l'autonomie des utilisateurs et la collaboration ouverte.









EarthMeta est un projet IA et Web3 construit sur la blockchain Polygon, qui associe des mécanismes NFT à une cartographie géographique des actifs pour créer une plateforme de Terre virtuelle où le monde réel rencontre le virtuel.





Sur EarthMeta, chaque ville et monument de la planète peut être minté, géré et échangé en tant que NFT. Contrairement aux plateformes traditionnelles d'immobilier virtuel, EarthMeta place la gouvernance au premier plan : seuls les utilisateurs devenus gouverneurs d'une ville peuvent trader et développer les monuments qui s'y trouvent.





La vision d'EarthMeta repose sur trois piliers :





Construire un système mondial équitable de Terre virtuelle décentralisée.

Proposer des expériences numériques immersives mêlant réalité physique et virtuelle via l'IA et la réalité augmentée.

Permettre aux utilisateurs du monde entier de co-construire et gouverner ensemble de nouvelles métropoles du métavers.









EarthMeta se distingue dans l'univers Web3 par un système de trading complet couplé à une gouvernance profondément décentralisée. Voici les quatre dimensions principales du projet : Gouvernance, Trading, IA et Réalité augmentée.









Sur EarthMeta, chaque ville doit être « réclamée ». Seul son gouverneur peut alors minter ou vendre des NFTs représentant les monuments qui s'y trouvent. Par exemple, tant que New York n'est pas réclamée, la Statue de la Liberté n'apparaîtra pas sur le marché.





Ce mécanisme reflète l'engagement du projet en faveur d'une vraie décentralisation, où le pouvoir revient aux utilisateurs.









EarthMeta met en place un mécanisme de trading et de gestion d'actifs 100 % on-chain :





Toutes les transactions sont exécutées via des contrats intelligents sur Polygon, sans garde des actifs utilisateurs.

Aucun frais de transaction n'est prélevé, évitant tout conflit d'intérêts.

Aucun prix initial n'est imposé : les gouverneurs fixent librement leurs tarifs pour favoriser une dynamique de marché libre.

Aucun terrain n'est vendu par la plateforme, qui se consacre uniquement au développement de l'infrastructure afin de préserver la neutralité de l'écosystème.









EarthMeta intègre profondément l'intelligence artificielle dans ses opérations :





Utilise des modèles de langage de grande envergure pour évaluer les villes selon des critères culturels, économiques et géographiques, fournissant aux utilisateurs des analyses décisionnelles fondées sur les données.

Propose des outils de suggestion de noms pour les villes et les monuments, ainsi que la génération automatique de textes descriptifs, d'illustrations et d'analyses de modèles économiques.

Déploie des assistants IA de gouvernance pour simuler des processus de décision, augmenter l'efficacité et permettre des fonctionnalités comme les élections « présidentielles ».





Grâce à ces outils intelligents, EarthMeta réduit la barrière d'entrée tout en rendant l'expérience plus fluide et plus engageante.









EarthMeta prévoit le lancement d'un outil mobile d'exploration fusionnant cartes du monde réel et réalité augmentée. À l'aide de leur caméra, les utilisateurs pourront « capturer » des monuments virtuels, gagner des récompenses NFT ou réaliser des quêtes interactives en parcourant les rues réelles — une expérience immersive de type « marche-et-découvre ». Ce système renforce l'engagement utilisateur tout en ouvrant de nouvelles opportunités d'exposition pour les commerçants physiques, détenteurs d'IP et organisateurs d'événements.









EarthMeta émettra son token natif, EARTHMETA , sur la blockchain Polygon. Ses principales utilités sont les suivantes :





Réclamation et gouvernance des villes : verrouillez du EARTHMETA pour revendiquer ou administrer une ville.

Règlement des transactions : utilisez EARTHMETA comme devise pour toutes les transactions d'actifs on-chain.

Vote de gouvernance : déteniez du EARTHMETA pour participer aux décisions clés de la plateforme.

Incitations et récompenses : gagnez du EARTHMETA via les mécanismes d'incitation et les récompenses liées à la création de contenu.





EarthMeta organisera également des « enchères initiales » pour certaines parcelles et des événements de « réclamation de ville », offrant aux premiers utilisateurs un accès exclusif à cet univers virtuel.









EarthMeta a achevé son développement initial et déploiera les fonctionnalités clés en plusieurs phases :





T2 2025 : Lancement du mécanisme de gouvernance et ouverture de la première vague de réclamations de villes.

T3 2025 : Activation du système de trading des monuments et prise en charge du contenu personnalisé des villes.

T4 2025 : Lancement de l'application AR avec un gameplay de capture de NFTs géolocalisés.

À partir de 2026 : Lancement du SDK EarthMeta pour permettre aux développeurs tiers de co-créer des expériences urbaines (ex. : galeries virtuelles, espaces événementiels).





EarthMeta s'engage à construire une Terre numérique « décentralisée + pilotée par l'IA + en réalité augmentée », servant à la fois d'extension du métavers et de bac à sable civilisationnel à l'ère du Web3.









EarthMeta est à la pointe de la construction d'une Terre virtuelle, portée par l'IA, la blockchain et les technologies de réalité augmentée. Ici, les utilisateurs ne sont pas de simples participants, mais deviennent bâtisseurs de villes, gouverneurs, créateurs et explorateurs.





Alors que de plus en plus de villes sont débloquées, que les mécanismes de gouvernance se consolident et que les partenaires de l'écosystème affluent, EarthMeta est en passe de devenir la première plateforme virtuelle entièrement pilotée par ses utilisateurs.





Les tokens EARTHMETA sont désormais listés sur MEXC. Vous pouvez consulter les données de prix en temps réel ainsi que les prévisions de prix pour EARTHMETA, et trader ce token sur MEXC en suivant les étapes ci-dessous :





1) Ouvrez l'application ou connectez-vous sur le site officiel de MEXC.

2) Tapez « EARTHMETA » dans la barre de recherche et sélectionnez le trading au comptant (Spot)

3) Choisissez le type d'ordre, saisissez la quantité et le prix souhaités, puis finalisez la transaction.









Vous pouvez également visiter la page Airdrop+ de MEXC pour participer à l'airdrop d'EARTHMETA et tenter de gagner des récompenses.



