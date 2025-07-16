Defi App (HOME): Le portail DeFi nouvelle génération qui redéfinit l'expérience financière on-chain





À mesure que la DeFi entre dans une nouvelle phase d'adoption massive, les attentes des utilisateurs en matière d'expérience produit, de sécurité, de compatibilité cross-chain et de simplicité d'utilisation ne cessent de croître. C'est dans ce contexte qu'est né Defi App (HOME). Véritable passerelle financière on-chain tournée vers l'avenir, Defi App a pour ambition de devenir un portail Web3 accessible à tous, en supprimant les barrières des opérations on-chain, en abaissant le seuil d'entrée des utilisateurs et en favorisant l'adoption grand public de la DeFi.









Reposant sur le concept d'« abstraction universelle des chaînes » et intégrant une technologie de sécurité biométrique, Defi App permet un véritable trading et une gestion d'actifs cross-chain en un clic. Sans avoir recours au bridging, sans vérification d'identité (KYC) ni frais de gaz, les utilisateurs peuvent naviguer librement entre plusieurs chaînes et appareils, transférer facilement leurs actifs, générer du rendement ou trader des produits dérivés — le tout en améliorant considérablement l'efficacité et la sécurité des opérations on-chain.





Le plus grand atout de Defi App réside dans sa capacité d'agrégation. La plateforme intègre de nombreux protocoles et services DeFi majeurs, couvrant la gestion d'actifs, le bridging cross-chain, le trading sur DEX, l'agrégation de rendement (yield aggregation), le liquidity mining et bien plus encore. Grâce à une seule interface, les utilisateurs peuvent réaliser l'ensemble de leurs opérations on-chain, sans avoir à jongler entre plusieurs dApps — réduisant ainsi fortement la complexité et la barrière d'entrée





Defi App introduit une architecture de « compte intelligent » (smart account) et prend en charge l'abstraction de compte. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier de fonctionnalités avancées comme la connexion via réseaux sociaux, la configuration de stratégies automatisées et l'exécution en lot de plusieurs transactions. Ce design apporte non seulement plus de flexibilité, mais contribue également au développement d'une expérience Web3 plus intuitive et accessible.









Les fonctionnalités de Defi App sont pensées pour répondre aux besoins de tous les profils d'utilisateurs, garantissant une expérience financière on-chain tout-en-un. Que vous soyez nouveau dans l'univers crypto ou un utilisateur expérimenté en quête d'efficacité et de stratégie, vous trouverez ici les outils adaptés. Les fonctions clés de la plateforme incluent :





Dépôt en monnaie fiduciaire sans vérification d'identité(KYC) : Créez un portefeuille et : Créez un portefeuille et achetez des actifs comme BTC ou ETH directement en monnaie fiduciaire, sans vérification d'identité — une approche qui abaisse considérablement la barrière d'entrée pour les nouveaux utilisateurs.

Swap cross-chain de tokens : Échange d'actifs entre les principales chaînes (EVM, Solana, etc.) sans frais de gaz, simplifiant largement les opérations cross-chain.

Assistant IA Jarvis : L'assistant IA intégré Jarvis guide les utilisateurs dans l'optimisation de leurs allocations d'actifs, la recherche des meilleurs parcours de swap et fournit des conseils opérationnels aux débutants.

Trading décentralisé de produits dérivés : Fonctionnalité de trading de contrats perpétuels pour répondre aux besoins des utilisateurs avancés.

Liquidity mining et prêts décentralisés (à venir) : La plateforme proposera prochainement des services d'agrégation de rendement automatisée et de prêt on-chain, élargissant encore les cas d'usage DeFi disponibles.









Defi App prévoit de lancer son token natif HOME au début du deuxième trimestre 2025. Ce token couvrira les droits d'accès à la plateforme, les droits de gouvernance, les réductions de frais et les mécanismes d'incitation de l'écosystème.





Conception du mécanisme du token : HOME est conçu pour renforcer l'engagement des utilisateurs grâce à un modèle « Utiliser = Être valorisé », tout en prenant en charge la circulation cross-chain afin d'améliorer la liquidité et l'utilité globale.

Financement et allocation des tokens : Le projet a précédemment finalisé un financement basé sur une valorisation de 100 millions USD, au cours duquel 400 millions de tokens HOME (soit 4 % de l'offre totale) ont été vendus. À l'avenir, 3 % des tokens seront proposés publiquement à des utilisateurs conformes non-américains.









En tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan à l'échelle mondiale, MEXC est devenu le choix privilégié du projet HOME grâce à son important support en liquidité, la diversité de ses actifs, sa politique de frais réduits et son excellente expérience utilisateur. Les investisseurs peuvent ainsi acquérir facilement des tokens HOME sur MEXC et participer au développement futur de son écosystème.





Étapes pour trader :

Ouvrir et se connecter à l'application MEXC ou au site officiel Rechercher le token HOME dans la barre de recherche et sélectionner le trading au comptant ou sur contrat. Choisir le type d'ordre, saisir la quantité, le prix et les autres paramètres, puis finaliser votre opération.





MEXC dispose d'une forte capacité d'anticipation et d'intégration de ressources pour les projets émergents. En soutenant sur le long terme la croissance de projets Web3 de qualité, MEXC s'impose comme une plateforme incontournable pour les investisseurs souhaitant se positionner sur des actifs à fort potentiel.



