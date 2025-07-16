Les titans de la politique et de l'économie s'affrontent : secousse sur le marché crypto en pleine querelle Trump-Musk

En l'espace d'unesemaine mouvementée, la relation entre le président américain Donald John Trump et le milliardaire mondial Elon Musk a basculé : d'alliés de confiance à la Maison-Blanche à rivaux acharnés sur les réseaux sociaux. Ce qui n'était au départ qu'un différend politique s'est rapidement transformé en affrontement public, révélant des tensions bien plus profondes que de simples querelles personnelles, et semant le trouble dans l'avenir du marché des cryptomonnaies.









La « lune de miel » entre Trump et Musk avait commencé lors du retour de Trump à la Maison-Blanche, alors qu'il courtisait l'industrie technologique. Début 2025, l'administration Trump a lancé la politique de « Réserve stratégique américaine de Bitcoin », annonçant son intention de constituer des réserves en Bitcoin et en autres cryptomonnaies majeures , positionnant les États-Unis comme un hub crypto mondial. Dans le même temps, les entreprises de Musk bénéficiaient de ces politiques : Tesla continuait de profiter de crédits d'impôt pour les véhicules électriques, et SpaceX sécurisait plusieurs milliards de dollars de contrats gouvernementaux.





Mais en juin 2025, les tensions sont montées d'un cran lorsque Trump a annoncé le projet de loi baptisé « One Big Beautiful Bill Act ». La législation a été vivement critiquée pour sa réduction des subventions aux véhicules électriques, son impact sur le déficit budgétaire, et son volume élevé de dépenses publiques. Musk a publiquement qualifié le projet de loi de « monstruosité répugnante ». Il a ensuite envenimé la situation en évoquant de possibles liens entre Trump et Jeffrey Epstein, déclenchant une controverse d'une toute autre ampleur.





Trump a rapidement répliqué, menaçant que si Musk soutenait les candidats démocrates, il pourrait faire face à de « graves conséquences », incluant la possible révocation des contrats fédéraux accordés à des entreprises de Musk comme Tesla et SpaceX. Le bras de fer s'est intensifié, les opinions publiques et les marchés réagissant de façon immédiate.













En raison des coupes prévues dans les subventions aux véhicules électriques et des risques émergents sur les contrats, les inquiétudes concernant la demande future de Tesla et sa dépendance aux politiques se sont amplifiées. Le cours de l'action Tesla a chuté de 14 % en une journée, faisant disparaître environ 150 milliards de dollars de capitalisation boursière. Par ailleurs, le volume d'échanges sur les options call et put a explosé, traduisant une volatilité accrue.













Le marché des cryptomonnaies a connu des fluctuations encore plus marquées. Suite à l'éclatement du conflit, une vague de ventes paniques a entraîné des liquidations massives :

Le cours du Bitcoin (BTC) a chuté rapidement de 105 915 $ à moins de 100 500 $, avec plus de 300 millions de dollars de positions Long liquidées

Ethereum (ETH) a reculé d'environ 6 %, signe d'une forte aversion au risque sur l'ensemble du marché

DOGE , l'un des principaux actifs crypto soutenus par Musk, a perdu plus de 12 % sur la semaine, atteignant un plus bas à 0,16805 $

Le token TRUMP est tombé à 9,314 $ dans la journée, entraînant environ 900 millions de dollars de pertes

D'après les données de Coinglass, le marché crypto a perdu environ 5,1 % de sa capitalisation totale en une seule journée, soit près de 1 milliard de dollars de valeur envolée.

















Le conflit entre Trump et Musk a sans conteste accentué la volatilité du marché, créant une incertitude sur l'évolution future de leur relation. Cette incertitude a provoqué d'importantes fluctuations sur les cours des cryptomonnaies, susceptibles de dissuader certains investisseurs d'entrer sur le marché et de fragiliser la stabilité globale. En cas d'escalade, le marché crypto pourrait faire face à une pression vendeuse accrue. De plus, cette querelle risque d'entraîner un renforcement de la surveillance réglementaire. L'administration Trump pourrait durcir la régulation des cryptos pour limiter les risques de marché et la criminalité financière. Une telle pression réglementaire aurait un impact négatif, notamment sur les projets et plateformes dont la conformité est plus faible. Les investisseurs devront suivre de près l'évolution des politiques pour éviter les risques potentiels.





Avec la montée des tensions, certains investisseurs pourraient se retirer des marchés crypto pour se tourner vers des placements plus sûrs, réduisant la liquidité et mettant les prix sous pression. Ce risque est particulièrement fort pour les projets crypto très dépendants du sentiment de marché et des flux de capitaux.









Dans un contexte de conflit croissant et de risques macroéconomiques accrus, les cryptomonnaies suscitent un regain d'intérêt en tant qu'outils de couverture.





Cette incertitude pousse certains investisseurs à déplacer leurs fonds depuis la finance traditionnelle vers les actifs crypto, en quête de stabilité. Bien que le prix du Bitcoin ait brièvement chuté, il s'est rapidement stabilisé, démontrant la résilience du marché et son potentiel en tant que valeur refuge.





La communauté Bitcoin a également réagi de manière proactive, incitant Musk à renforcer ses positions en Bitcoin et à promouvoir son adoption dans les bilans des entreprises, à l'image de Tesla. Cette initiative défie la finance traditionnelle et témoigne d'une forte confiance dans l'avenir du Bitcoin.





Sur le plan réglementaire, si l'administration Trump cherche à apaiser ses relations avec le secteur technologique et à promouvoir un cadre réglementaire crypto plus ouvert, le marché pourrait en tirer des bénéfices à moyen et long terme. Malgré les incertitudes actuelles, une approche plus inclusive renforcerait la confiance, attirerait des capitaux et stimulerait l'innovation, favorisant ainsi la croissance de l'industrie. L'orientation future de la politique crypto de l'administration Trump sera donc un facteur clé à surveiller.









À court terme, avec Trump et Musk qui suppriment des publications sur les réseaux sociaux et une couverture médiatique croissante, le sentiment de marché devrait rester agité. Les investisseurs devront surveiller de près la position du gouvernement, en particulier si Trump pousse à revoir certains contrats ou à supprimer des subventions, ce qui pourrait encore affaiblir la confiance du marché. À l'inverse, un apaisement du conflit pourrait entraîner une brève période de stabilisation du marché.





À moyen terme, le marché crypto pourrait connaître une reconfiguration technique et en capitaux autour de Musk. Des initiatives telles que le renforcement des réserves en Bitcoin, la réactivation du support de paiement en $DOGE, ou la promotion d'applications commerciales on-chain pourraient devenir les nouvelles tendances. De plus, si l'administration Trump cherche à rétablir ses liens avec le secteur technologique, elle pourrait adopter une régulation crypto plus souple ou renforcer les réserves gouvernementales en actifs numériques — ce qui bénéficierait au marché à moyen et long terme.





Sur le long terme, les investisseurs devront envisager de diversifier leurs positions en actifs numériques pour réduire les risques réglementaires et géopolitiques. Bitcoin, Ethereum, les stablecoins et les fonds institutionnels blockchain majeurs pourraient constituer des options pour diversifier le risque et viser des rendements stables. Il sera également essentiel de suivre de près les actions de Musk : si ce dernier lance « The America Party » et intègre des plateformes sociales et d'autres ressources, cela pourrait créer une alliance politique et technologique plus structurée, avec des impacts durables sur l'écosystème crypto mondial.









Le conflit public entre Trump et Musk illustre les préoccupations du secteur technologique face à la dépendance aux politiques publiques et à la gestion des risques — un équilibre fragile entre intérêts commerciaux, subventions, manœuvres politiques et liberté d'expression. Pour le marché des cryptomonnaies, cette instabilité expose les risques de volatilité élevée, mais renforce également la valeur des actifs décentralisés en tant qu'outils de couverture.





