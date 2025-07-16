Bluwhale Network (BLUAI): The Integration of AI and Blockchain, Empowering Users' Personal Data Copy

Bluwhale Network (BLUAI) est un projet novateur combinant intelligence artificielle et technologie blockchain, conçu pour redonner aux utilisateurs le contrôle de leurs données personnelles. Fonctionnant de manière décentralisée, la plateforme permet à chacun de gérer ses informations tout en recevant des récompenses au sein de l'écosystème. Dans le cadre de sa stratégie d'expansion, Bluwhale Network organise un événement d'airdrop , offrant aux participants la possibilité de gagner des tokens BLUAI et de rejoindre une communauté en pleine croissance.









1.1 Contrôle décentralisé des données

Bluwhale Network donne aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données personnelles. Contrairement aux plateformes traditionnelles comme Facebook ou Amazon, qui collectent et monétisent ces données, Bluwhale Network s'appuie sur un modèle décentralisé qui restitue la propriété des données à leurs détenteurs. Les participants peuvent choisir avec qui partager leurs données, tout en gagnant des tokens BLUAI en contrepartie.





1.2 Prise en charge multi-chain

Bluwhale Network repose sur une architecture multi-chain, facilitant l'interaction des données entre différentes blockchains. Cette conception accroît la flexibilité de la plateforme et améliore la compatibilité entre les applications blockchain, renforçant ainsi les capacités et le potentiel de l'écosystème.





1.3 Système de récompense intelligent

Le système de récompense de Bluwhale Network repose sur un mécanisme intelligent. Les utilisateurs peuvent gagner des points BLUAI en effectuant diverses tâches telles que les connexions quotidiennes, le partage d'articles ou le parrainage d'amis. Plus les utilisateurs accumulent de points, plus leurs récompenses en tokens BLUAI sont élevées — un système incitatif qui encourage la participation continue.





1.4 Technologie Zero-Knowledge Proof (ZKP)

Afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des données, Bluwhale Network intègre la technologie Zero-Knowledge Proof. Celle-ci permet aux utilisateurs de partager certaines données en toute sécurité, sans révéler leur identité. Cette technologie de pointe renforce considérablement la protection de la vie privée au sein de la plateforme.









Bluwhale Network organise régulièrement des événements d'airdrop pour stimuler l'engagement communautaire et accroître la visibilité du projet. Ces distributions permettent aux utilisateurs de gagner des tokens BLUAI tout en participant à la croissance de la plateforme. Il est possible de rejoindre les campagnes de récompenses de dépôts/trading de BLUAI, aussi bien sur la plateforme Bluwhale que sur le site officiel de MEXC . En accomplissant des tâches, les utilisateurs accumulent des points de classement BLUAI et peuvent remporter des récompenses attractives.

En quelques étapes simples, chacun peut contribuer au développement du projet tout en accédant à des airdrops intéressants.









La structure de distribution des tokens BLUAI a été pensée pour garantir la viabilité à long terme du projet. L'offre totale s'élève à 10 milliards de tokens, répartis comme suit :

Support des nœuds : 25 % (pour soutenir les opérations des nœuds et assurer la sécurité et la décentralisation du réseau)

Équipe : 21 % (financement de l'équipe en charge du développement)

Investisseurs : 20 % (soutien des investisseurs et levée de capitaux)

DAO/Marketing : 18 % (incitations communautaires et campagnes marketing)

Airdrops : 6 % (récompenses destinées à la communauté)

Support de liquidité : 2 % (garantir la liquidité du marché)

KOLs : 1 % (récompenses pour les influenceurs et partenaires promotionnels)





Les tokens BLUAI peuvent être utilisés pour les transactions sur la plateforme, mais aussi pour le staking ou l'exploitation de nœuds, permettant aux participants de contribuer à la sécurité du réseau tout en gagnant des récompenses.









Le succès de Bluwhale Network repose sur une équipe technique solide. Les membres disposent d'une vaste expérience en intelligence artificielle et en blockchain, avec des parcours variés dans l'industrie. Le CEO et cofondateur Han Jin, diplômé de l'Université de Californie à Berkeley, a collaboré avec plusieurs entreprises du Fortune 500 et contribué à divers projets blockchain et IA.

Bluwhale Network bénéficie également du soutien de partenaires stratégiques et d'investisseurs reconnus tels que SBI Ven Capital, Cardano et Animoca Brands Japan.









À l'ère du Web3, Bluwhale Network affiche un potentiel de croissance considérable. Outre sa priorité sur la confidentialité des données personnelles et son système de récompenses, la plateforme prévoit d'étendre son écosystème à d'autres secteurs comme le gaming, la DeFi ou le social networking. Grâce à son système de récompenses intelligent et à sa technologie IA avancée, Bluwhale Network aide les utilisateurs à saisir plus d'opportunités dans un monde décentralisé.

La plateforme construit progressivement un écosystème de données cross-platform et cross-application, permettant aux utilisateurs de naviguer entre différentes dApps en toute sécurité et sans compromettre leur vie privée. À l'avenir, Bluwhale Network ambitionne de devenir une plateforme incontournable du Web3, favorisant le partage équitable des données et l'innovation.









Bluwhale Network (BLUAI) est un projet à fort potentiel de rupture, alliant IA et blockchain pour protéger la vie privée tout en offrant des avantages durables à sa communauté grâce à un système de récompenses unique. À mesure que l'airdrop progresse, davantage d'utilisateurs auront l'opportunité de rejoindre cet écosystème décentralisé et de profiter des retombées de l'économie des données.

Si vous vous intéressez aux tendances émergentes de la blockchain et de l'intelligence artificielle, Bluwhale Network est un projet à suivre de près — et auquel participer.





