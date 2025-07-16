Le très attendu Token Generation Event (TGE) de Blum approche à grands pas. Bien que les mises à jour précédentes aient laissé entendre un listing en 2024, nous pouvons désormais confirmer les dernièrLe très attendu Token Generation Event (TGE) de Blum approche à grands pas. Bien que les mises à jour précédentes aient laissé entendre un listing en 2024, nous pouvons désormais confirmer les dernièr
Blum : le compte à rebours est lancé pour le TGE et l'airdrop

16 juillet 2025
0m
#Basique#Buzz de l'industrie
Le très attendu Token Generation Event (TGE) de Blum approche à grands pas. Bien que les mises à jour précédentes aient laissé entendre un listing en 2024, nous pouvons désormais confirmer les dernières avancées : le lancement de Blum est imminent ! Dans cet article, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir : comment gagner des Blum Points (BP), la feuille de route à venir, et bien sûr, le TGE tant attendu.

1. Qu'est-ce que Blum ?


Blum est une plateforme d'échange hybride qui combine le meilleur du trading crypto centralisé et décentralisé, offrant aux utilisateurs une expérience fluide pour trader un large éventail de tokens : des principales cryptomonnaies comme Bitcoin et Ethereum, aux memecoins et aux nouvelles innovations blockchain émergentes. Créé par une équipe d'experts de la finance et de la blockchain — dont Gleb Kostarev, Vlad Smerkis et Vlad Maslyakov — Blum simplifie le trading cross-chain en intégrant des carnets d'ordres off-chain avec des règlements on-chain, le tout au sein d'une seule application. Blum prend en charge plus de 30 réseaux blockchain et place l'expérience utilisateur au cœur de son approche, avec une interface mobile-first et une intégration directe à Telegram. Pour renforcer l'engagement de sa communauté, Blum propose également des outils uniques comme le Blum Crypto Bot, les Blum Points et le jeu interactif Blum Drop Game.

2. Feuille de route de Blum : passer à la vitesse supérieure


Blum a officiellement mis à jour sa feuille de route sur les réseaux sociaux et sur le site web, offrant un aperçu des développements passionnants à venir.
Qu'est-ce qui se prépare ? De grandes innovations crypto on-chain arrivent, avec des mises à jour majeures prévues pour le T2 et le T3 2025. Le moment fort du T2 sera le TGE de Blum, prévu pour ce printemps, marquant une nouvelle phase dans l'évolution du trading.

Source: Blum

Grâce à la combinaison d'agents IA et d'un launchpad, Blum introduira des fonctionnalités de nouvelle génération comme le trading automatisé et la promotion fluide de tokens sur des plateformes telles que X et Telegram. Blum s'étend également au-delà de Telegram avec de prochaines applications web et mobiles, incluant des lancements de tokens sur navigateur, une intégration renforcée des DEX et des options de trading perpétuel. Axé sur les capacités multi-chain, Blum ajoutera Solana et BNB, permettant aux utilisateurs de déposer, trader et interagir efficacement avec divers tokens. Le CEO Gleb Kostarev souligne l'importance d'une expérience fluide sur plusieurs plateformes, avec d'autres améliorations prévues pour le T2 et le T3, telles que des portefeuilles semi-custodial, un terminal de trading avancé, et l'intégration des dépôts/retraits en monnaies fiduciaires — le tout pensé pour simplifier et rentabiliser l'expérience de trading.

3. Comment se qualifier pour l'Airdrop de Blum


Le très attendu TGE approche ce printemps, et voici comment vous pouvez vous qualifier pour l'airdrop :
  • Gagnez 100,000 Blum Points (BP) sans être signalé pour attaques Sybil
  • Obtenez soit 750 Meme Points (MP), soit une preuve d'activité (PoA)
  • Référez deux amis
Selon le cofondateur Vlad Smerkis, le token Blum aura une véritable utilité au sein de l'écosystème : staking, farming, réduction des frais de trading, et accès aux distributions Launchpad et Launchpool.
Il ne s'agit pas seulement de tokenomics, mais d'une passerelle vers une expérience plus enrichissante avec Blum.

4. Préparez-vous pour l'airdrop à venir : maximisez vos Blum Points (BP)


Jouez au Drop Game : Ce jeu simple et amusant consiste à attraper des objets qui tombent dans un temps limité. Chaque objet collecté est converti en Blum Points. C'est un moyen ludique de monter rapidement en points tout en restant engagé.

Parrainez des amis : Partagez un lien de parrainage pour gagner des récompenses en récupérant 20 % des commissions de trading de vos amis invités et 2.5 % des commissions de trading de leurs propres filleuls. Plus vous invitez d'amis, plus vos gains augmentent.

Farmez des points : Les Blum Points peuvent être gagnés passivement en se connectant régulièrement et en restant actif sur l'application.

Gagnez : La section Earn propose des tâches hebdomadaires permettant aux utilisateurs de réaliser des actions spécifiques et de gagner des Blum Points supplémentaires pour chaque tâche complétée.


5. Conclusion


Le lancement prochain du Token Generation Event (TGE) marque une étape majeure pour Blum, mettant en valeur son exchange hybride qui redéfinit l'expérience du trading crypto. Avec des fonctionnalités telles que le trading automatisé, les capacités multi-chain et le jeu Drop Game, Blum est prêt à engager les utilisateurs et à enrichir leur expérience de trading. À l'approche du TGE, c'est le moment idéal pour maximiser vos Blum Points et participer à notre giveaway de 8,000 USDT. Préparez-vous à entrer dans le futur du trading crypto avec Blum !

